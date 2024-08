- Los primeros éxitos en el asesoramiento de las futuras enfermeras

Después de participar en un proyecto de asesoramiento en Bremen, menos personas abandonan su formación en enfermería, según los responsables. En el primer año del proyecto "Comprometidos con la enfermería", 86 trainees solicitaron ayuda, según informó la líder del proyecto Anke Schmidt. Tres cuartas partes de los trainees decidieron continuar su formación a pesar de las preocupaciones iniciales.

Faltan cientos de profesionales de enfermería - la situación empeora

Según las cifras de la cámara de trabajadores, alrededor de 580 personas inician su formación como profesionales de enfermería en Bremen cada año, con alrededor del 30 por ciento abandonando prematuramente. Sin embargo, el pequeño estado federal necesita aproximadamente 530 graduados en el campo de la enfermería cada año para satisfacer la demanda.

Ya faltan cientos de especialistas en hospitales y cientos en atención a largo plazo, según la senadora de salud de Bremen, Claudia Bernhard (Izquierda). Al mismo tiempo, cada vez más personas dependen de la atención. Y la situación seguirá deteriorándose hasta 2035, teme Elke Heyduck, directora de la cámara de trabajadores. "Después de eso, será realmente malo".

El estado federal con más personal de enfermería mayor de 55 años

Un gran problema en Bremen es el gran número de personal de enfermería que se jubilará en los próximos años. "Bremen es el estado federal con el personal de enfermería más mayor", dijo Heyduck. Más del 26 por ciento del personal de enfermería en Bremen tiene 55 años o más. Por lo tanto, se necesita ganar a un gran número de jóvenes o reentrantes para la enfermería en los próximos diez años - el proyecto de asesoramiento es una de varias medidas.

Antes de que los futuros profesionales de enfermería tires la toalla, sería ideal que busquen asesoramiento al menos una vez, desea Anke Schmidt. La mayoría de los que buscan ayuda tienen problemas en su entorno privado: no pueden encontrar alojamiento asequible, no entienden el idioma, no pueden hacer frente a los gastos o necesitan ayuda con las solicitudes. "No sólo la formación en sí es muy exigente y desafiante - la vida diaria a menudo presenta grandes obstáculos". Con el apoyo, muchos podrían continuar su formación.

Para abordar las altas tasas de abandono en la formación de enfermería, desarrollar programas de educación y formación comprehensivos que aborden los desafíos únicos enfrentados por los trainees podría ser beneficioso. Reconociendo la importancia de retener a los trainees de enfermería, el proyecto de asesoramiento en Bremen no sólo proporciona asistencia con problemas privados, sino que también tiene como objetivo mejorar su experiencia general de educación y formación.

Lea también: