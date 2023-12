Los primeros caddies de golf con cabra del mundo

Construido sobre ganado vacuno y de cría, el rancho cuenta también con un lujoso complejo donde los clientes pueden relajarse en un spa de día, montar a caballo por la naturaleza o jugar en un campo de golf de siete hoyos.

Pero no todo es lo que parece.

Entre bastidores, el rancho ha estado desarrollando el primer caddie de golf de cabra profesionalmente entrenado del mundo. No es broma.

A partir de julio, los huéspedes del rancho podrán alquilar una cabra para que les siga por el campo de golf de McVeigh, igual que un caddie humano.

Es un trabajo por el que se paga una miseria, literalmente, ya que la cabra lleva una "bolsa de golf para cabras" hecha a medida -diseñada por la empresa de Oregón Seamus Golf- para llevar los palos, las latas de bebida y sus golosinas favoritas.

El "programa de adiestramiento de cabras" del rancho sólo ha escolarizado a cuatro cabras, pero se prevé duplicar el número la próxima temporada. El graduado con más éxito del programa es Bruce LeGoat, de cuatro años, el caddy master.

"Durante años, las cabras se dirigían al restaurante en busca de desarrollo profesional", bromea Colby Marshall, vicepresidente del rancho Silvies Valley, a la CNN. "Como gestores responsables que somos, escuchamos sus ideas y ahora tenemos un programa de caddies para cabras sin precedentes.

"Tiene muchas oportunidades profesionales y mucha más longevidad para ellos".

Como era de esperar, Seamus Golf no tenía experiencia en el diseño de accesorios de golf para cabras.

Pero, según el cofundador de la empresa, Akbar Chisti, era una oportunidad que no iba a rechazar.

Me dije: "Esto es lo mejor que puedo hacer, nunca volveré a tener esta oportunidad, así que la aprovechamos".

Diseñar la bolsa para un compañero de cuatro patas no estuvo exento de dificultades.

El primer prototipo tardó casi 30 horas y fue probado por el gran perro goldendoodle de Chisti.

Pero después de aplicarlo a una "cabra de 250 libras", según Chisti, habían subestimado claramente las dimensiones del animal, y sus hábitos de excreción, lo que les devolvió rápidamente a la mesa de dibujo.

"Era demasiado pequeño. Conocemos los movimientos del cuerpo humano, sabemos cómo tiene que equilibrarse, pero en el caso de la cabra era diferente", explica. "Los palos no podían apuntar hacia su cuello y la parte inferior tenía que tener forma hacia fuera para evitar que se golpeara de lado al andar".

"Las cabras tienen fama de dejar caer sus desperdicios. Y cuando estás tratando de poner en la hierba puede ser una obstrucción desafiante.

"Así que tuvimos que volver a inclinar la bolsa para acomodarla", añadió.

Con el equipo dentro, la bolsa pesa sólo 3,5 kilos, un tercio del peso total que puede soportar una cabra. Sin embargo, la característica más importante de la bolsa es el soporte para los cacahuetes, que se convirtió en un componente esencial del adiestramiento de las cabras.

"Todo el proceso fue divertidísimo, al principio Bruce no me seguía", cuenta Chisti. "Así que empecé a darle cacahuetes y, antes de que nos diéramos cuenta, era como mi mejor amigo, así que nos dimos cuenta de que teníamos que hacer una bolsa de cacahuetes para seguir sobornándole".

Marshall explicó a la CNN que las cabras son animales inteligentes y sociables que quieren estar a tu lado. Con la ventaja añadida de los sabrosos cacahuetes, hacen todo lo que quieres que haga un caddie, sin tumbarse en el trabajo.

Los defensores del bienestar animal, sin embargo, cuestionan que las cabras deban ser utilizadas de esta manera, argumentando que deben ser libres para disfrutar de la vida como les plazca.

"El truco de las cabras de Silvies no tiene nada de simpático", dijo a la CNN Fleur Dawes, directora de comunicaciones de In Defense of Animals. "Las cabras son individuos que piensan y sienten, con sus propios deseos y necesidades. Sus estructuras nunca se hicieron para llevar bolsas de golf".

Marshall responde insistiendo en que las cabras reciben buena comida, agua limpia y descansos de 20 a 30 minutos entre rondas.

Explica que también cuentan con un veterinario que les hace revisiones periódicas.

"Estamos salvando a las cabras dándoles trabajo remunerado", dice Chisti. "¡Trabajan por cacahuetes!".

Fuente: edition.cnn.com