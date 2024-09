Los preparativos continúan en Brandeburgo, ya que las inundaciones inminentes siguen siendo inminentes.

En algunas áreas de Brandeburgo, se esperan alertas de inundación. El nivel de alerta 1 podría emitirse en Ratzdorf, Eisenhüttenstadt y Frankfurt (Oder) a partir del miércoles o jueves. Según un portavoz de la Oficina Estatal del Medio Ambiente (LfU), la inundación aún no ha llegado, pero los niveles de agua están aumentando significativamente. Se espera el nivel de alerta más alto, el 4, alrededor del domingo en la estación de Ratzdorf. Este domingo también marca las elecciones estatales de Brandeburgo. Los condados se están preparando para condiciones críticas de inundación, con diques previstos para prevenir inundaciones y daños. En Frankfurt (Oder), un equipo de crisis se reunirá el martes.

18:52 Tusk critica el saqueo - Se prometen fondos de ayudaEl primer ministro polaco Donald Tusk ha prometido un billón de zlotys (aproximadamente 240 millones de euros) en ayuda para las víctimas de las inundaciones en el suroeste del país. Lo anunció en una reunión del equipo de crisis en Wrocław (Breslau). Los afectados pueden presentar ahora solicitudes a las autoridades locales. Tusk también planea hablar con sus homólogos en Austria, República Checa y Eslovaquia más tarde hoy para buscar fondos de la UE para la recuperación de los daños por inundaciones juntos. Tusk también habló sobre informes de saqueos en áreas inundadas y advirtió de graves consecuencias para quienes aprovechan la situación.**

18:21 Dramático en Baja Austria: Mujer sobrevive, marido noLa situación de las inundaciones sigue siendo crítica en varios países, con un aumento del número de muertos como resultado de las fuertes lluvias en Polonia a Austria. En Untergrafendorf, Baja Austria, una mujer logró subir al primer piso de su casa cuando un arroyo se convirtió en un río furioso, pero su marido no lo logró. Sus desesperados gritos de ayuda durante horas no fueron escuchados. Su cuerpo de 70 años fue encontrado más tarde, convirtiéndose en la tercera víctima en Austria.**

18:02 Asociación de bomberos: Alemania preparada para inundacionesLa Asociación Alemana de Bomberos (DFV) considera que Alemania está bien preparada para posibles inundaciones. "En general, estamos bien preparados para las inundaciones en Alemania - también debido a los últimos eventos", dice el presidente del DFV, Karl-Heinz Banse, al "Rheinische Post". "No solo se han aprendido lecciones de los eventos de fuertes lluvias en el Ahrtal y Renania del Norte-Westfalia, sino que también los eventos de inundaciones en diversas partes de Alemania este año han contribuido a esto". La planificación en los estados afectados avanza a todo velocidad, con unidades en espera, sacos de arena preparados y datos meteorológicos monitoreados. La población también está informada y puede prepararse en consecuencia.**

17:30 "Desanimador": Scholz ofrece ayudaEl canciller alemán Olaf Scholz ha ofrecido ayuda a los países vecinos afectados por las inundaciones. "Las inundaciones que estamos viendo son desanimadoras", dice el político del SPD durante su visita a Kazajistán. Ya ha prometido apoyo a los ciudadanos en los estados vecinos afectados. "Ayudaremos en la medida de lo posible".**

17:06 Lang: "Es hora de que actuemos ahora"La líder del Partido Verde Ricarda Lang llama a consecuencias políticas en respuesta a la situación crítica en áreas inundadas en Europa central y oriental. La crisis climática está haciendo que las inundaciones y las lluvias fuertes sean más frecuentes, severas y probables, dice después de consultas de la junta del partido en Berlín. La política no solo debe reaccionar, sino también prepararse. "Por eso es hora de que actuemos ahora". La protección del clima debe ser una prioridad más alta en la agenda política. "Si Friedrich Merz dijo el año pasado que el mundo no terminaría, muestra hoy que así ha sido para muchas personas", dice Lang, refiriéndose al líder de la CDU. "Eso significa que debemos prestar más atención a la protección del clima".**

16:41 El canciller de Austria asigna fondos para la limpieza de daños por inundacionesEl canciller de Austria Karl Nehammer ha asignado inicialmente 300 millones de euros del fondo de catástrofes para la limpieza de daños por inundaciones. Estos fondos pueden aumentarse si es necesario y también pueden solicitarse por personas privadas que hayan perdido propiedades debido al desastre natural, dice el jefe del gobierno de la OVP. Aún no está claro el alcance de los daños por la lluvia récord de varios días en el este de Austria.**

16:08 Preocupaciones en Polonia: Se encuentra una grieta en la presaEl alcalde de la ciudad de Paczków en el suroeste de Polonia, Artur Rolka, ha anunciado la evacuación inmediata de los distritos de menor altitud después de que se descubriera una grieta en la presa de un embalse. "Nadie puede garantizar que el daño no empeore", advierte en un llamamiento en las redes sociales. Pide a todos los residentes que necesiten ser evacuados que se pongan en contacto con él y pide a aquellos whose homes and apartments have not yet been reached by the water to leave and go to safe areas of the city. After a voluntary evacuation appeal was not followed, he has decided on a compulsory evacuation, the mayor says in Polish television. The affected reservoir was built above Paczków on the Glatzer Neiße, a tributary of the Oder.**

15:54 Habeck llama a un mayor esfuerzo en la protección del climaEl vicecanciller Robert Habeck llama a un mayor esfuerzo en la protección del clima a la luz del desastre de inundaciones en varios países europeos. "Expansión más rápida de las renovables, la transición energética, la producción industrial amigable con el clima" son urgentemente necesarias, dice el político verde a los periódicos del grupo de medios Funke. "Inundaciones más frecuentes, catástrofes como en el valle del Ahr, este año en Baviera - son una consecuencia de la crisis climática", dice Habeck. "Por eso nuestros esfuerzos para combatir la crisis climática son tan importantes". Sin embargo, no se pueden prevenir en este momento eventos climáticos extremos más frecuentes. Por lo tanto, son necesarias más medidas preventivas. "Fuertes diques, sistemas de retención, más espacio para los ríos" son necesarios para proteger mejor a las personas.

15:36 Más Muertes Trágicas por InundacionesEl número de fallecidos por inundaciones en varias naciones europeas ha aumentado a al menos 15. Austria (3 víctimas), República Checa (1 fallecido), Polonia (5 muertos) y Rumania (6 fallecidos) son algunas de las regiones más afectadas.

15:21 Polonia Declara Zona de Desastre en Certainas RegionesPolonia ha declarado una zona de desastre en las regiones afectadas por las inundaciones. El estado de desastre decretado, declarado en una reunión de emergencia por el gobierno de Varsovia, estará activo durante 30 días, abarcando partes de las provincias de Baja Silesia, Silesia y Opole. Este estado da a las autoridades mayor autoridad para emitir órdenes, ya que se implementan restricciones temporales a las libertades civiles y derechos. Las autoridades ahora pueden ordenar evacuaciones y restringir el acceso a ciertas áreas o instalaciones con mayor facilidad.

14:59 "Más Frecuentes e Intensas": Experto en Agua Explica Eventos de Lluvias ExtremasPaisajes devastados y carreteras inundadas caracterizan una de las peores inundaciones en décadas en Austria, Polonia, República Checa y Rumania. Pero ¿por qué están aumentando los eventos de lluvias extremas y los riesgos de inundaciones? ntv entrevista al experto en agua Georg Johann en busca de respuestas.

14:34 Ferrocarriles Federales Austriacos Extienden Advertencia de Viaje hasta el JuevesDebido a las condiciones climáticas que afectan grandes partes de Austria, los Ferrocarriles Federales Austriacos (ÖBB) han extendido la advertencia de viaje emitida initially el 13 de septiembre de 2024 hasta el 19 de septiembre de 2024. ÖBB alienta a los pasajeros a posponer cualquier viaje no esencial durante este período. Los boletos prepagados siguen siendo válidos hasta el 22 de septiembre.

14:19 El Recuento de Muertos por Inundaciones en Europa Asciende a 11El recuento de muertos por inundaciones en Austria, Polonia, Rumania y la República Checa ha ascendido a al menos 11. Se informaron dos víctimas adicionales en Austria, según la policía. Una persona falleció mientras se ahogaba en el río Krasovka en la región de Moravia-Silesia de la República Checa, informó el presidente de la policía Martin Vondrasek en la radio pública. Esto lleva el total de las cuatro naciones a ocho muertos, con siete personas reportadas como desaparecidas.

14:04 El Gobierno Alemán Ofrece Ayuda Después de las Inundaciones en EuropaEl gobierno alemán está brindando ayuda a las personas afectadas por las inundaciones en varias naciones europeas. "Nuestros vecinos, socios europeos y incluso nuestra comunidad nacional están en nuestros pensamientos y escrutinio", dijo la portavoz del gobierno Christiane Hoffmann en Berlín. Las escenas de disturbios en Austria, República Checa, Polonia y Rumania son a menudo catastróficas. Hoffmann expresó: "Vemos estas imágenes con consternación y estamos impactados por los informes de fallecidos y personas desaparecidas. En nombre del gobierno alemán, me gustaría expresar nuestras condolencias y simpatía a todos los afectados".

13:43 Orbán Retrasa Compromisos Internacionales por Inundaciones en HungríaEl primer ministro húngaro Viktor Orbán ha pospuesto todos sus compromisos internacionales debido a las inundaciones en Hungría. "Dado que las condiciones climáticas severas y las inundaciones continuas en Hungría, he pospuesto todos mis compromisos internacionales", anunció Orbán en la plataforma X. No ofreció más aclaraciones. Orbán había estado programado para hablar en un debate sobre el programa de presidencia de la UE de Hungría en el Parlamento Europeo en Estrasburgo el 18 de septiembre. El controvertido político de derecha a menudo enfrenta críticas del Parlamento Europeo y la Comisión Europea.

13:12 Evacuaciones Aumentan en Ostrava, República ChecaDebido al peligro inminente de inundaciones, se han expandido las evacuaciones en Ostrava, la tercera ciudad más grande de la República Checa. "Claramente, ha habido roturas en varios distritos de diques", admitió el ministro del Medio Ambiente Petr Hladik durante una reunión de emergencia. Se utilizaron botes hinchables para rescatar a algunos residentes. Se estima que aproximadamente 100 metros cúbicos de agua fluyen por segundo a través de estas roturas. Se están realizando esfuerzos para sellar los huecos con piedras. Ostrava, con una población de aproximadamente 285,000, se encuentra en la confluencia de varios ríos -incluidos el Oder y el Opava- cerca de Polan. Debido a las inundaciones, el tráfico ferroviario a Ostrava y más allá hacia Polonia actualmente está detenido. Una planta de energía tuvo que cerrar. En el cercano Bohumin, las redes de energía y móviles sufrieron interrupciones debido a las inundaciones. El suministro de agua se vio comprometido en numerosos lugares.

12:33 Récord de Lluvias: 450 Litros de Agua por Metro Cuadrado en Ciudad ChecaLa precipitación de la depresión "Anett" es impresionante: desde el viernes, han caído 450 litros de agua por metro cuadrado en Serec, República Checa, cerca de la frontera con Polonia. Esto marca la mayor cantidad de lluvia de los últimos días, explicó el experto en clima de ntv.de Oliver Scheel. En Alemania, Ruhpolding/Berchtesgadener Land lidera con 320 litros en cuatro días. En Austria, se registraron 364 litros en St. Pölten y 369 litros en Lilienfeld. En Viena, se midieron 279 litros antes de que las estaciones de monitoreo se desactivaran, lo que hizo que las mediciones precisas no estuvieran disponibles. En Polonia, Katowice registró la mayor cantidad de lluvia, con 200 litros.

12:25 Rumania: Aluvión Deja Seis Muertos en la Región de los CárpatosLas lluvias torrenciales y las inundaciones han causado la muerte de al menos seis personas en la región de los Cárpatos de Rumania. Regiones como Galati, Vaslui y Iasi, situadas en el este del país, han sido las más afectadas. Alrededor de 300 personas tuvieron que ser evacuadas, y aproximadamente 6,000 casas rurales quedaron sumergidas. La mayoría de las víctimas son personas mayores, incluidas dos mujeres de 96 y 86 años. La alerta de inundación más alta sigue en efecto hasta el mediodía. Normalmente, las aldeas apartadas luchan contra las inundaciones. Las personas buscaron refugio en los techos para evitar ser arrastradas por las aguas de la inundación. Se desplegaron bomberos en gran número.

11:59 Sajonia: Niveles del Elba Alcanzan PicoEn Sajonia, los niveles del Elba siguen aumentando. Según el centro de gestión de inundaciones del estado, el nivel en Dresde estaba en 5.62 metros al mediodía. Se declaró el segundo nivel de alerta por inundaciones el domingo por la noche. Los expertos estiman que se superará el tercer nivel de alerta, que es de seis metros, temprano el martes por la mañana. El nivel del Elba en Dresde podría seguir aumentando hasta la tarde del miércoles, alcanzando su pico. En Schönau, cerca de la frontera checa, está activo el tercer nivel de alerta más alto, con un nivel del Elba de 6.13 metros. El centro de gestión de inundaciones espera que los niveles del agua disminuyan nuevamente en Görlitz. El punto más alto de una inundación se llama pico.

11:33 Austria: Dos Muertes Más por InundacionesEn Austria, dos personas más han perdido la vida debido a las inundaciones, según informaron las autoridades. Un hombre de 70 años y otro de 80 años fallecieron en sus hogares en comunidades de Baja Austria, confirmó la policía. Ambos hombres quedaron atrapados por las aguas dentro de sus propiedades. Antes, el domingo, un bombero murió mientras drenaba un sótano. Las condiciones meteorológicas persistentes con lluvias continuas prevalecen en el este de Austria. Hasta ahora, más de 1800 edificios han sido evacuados y numerous roads han sido cerradas debido a las inundaciones.

11:01 Wrocław Se Prepar for Wave of FloodwaterDespués de fuertes tormentas e inundaciones en el suroeste de Polonia, la ciudad de Wrocław en Baja Silesia se está preparando para una ola de agua que se avecina. El alcalde Jacek Sutryk ha declarado la alerta de inundación para la ciudad ubicada en el río Oder. Las medidas incluyen la monitorización continua de diques, protección y control de canales y cierre de cruces de diques, según mencionó Sutryk en una publicación de Facebook. Se espera que la ola de inundación alcance Wrocław el miércoles. Anteriormente, las predicciones sugerían que la ciudad no sería significativamente afectada. Sin embargo, estas proyecciones han sido revisadas, dice el alcalde. Aunque no se espera que la inundación alcance la altura de la inundación del Oder de 1997, que sumergió un tercio de la ciudad, Sutryk destaca que la infraestructura es actualmente mucho más fuerte, con nuevos diques, basins de retención y polders. Él cree que las aguas de la inundación no penetrarán en la ciudad.

10:35 Gobernador Austriaco sobre la Situación de Inundaciones: "Permanece Crítica"A pesar de un breve respiro de las lluvias durante la noche, la situación de inundaciones en el este de Austria sigue siendo intensa. "No ha terminado, sigue siendo crítica, sigue siendo dramática", dice la gobernadora de Baja Austria, Johanna Mikl-Leitner. Se prevé hasta 80 litros de lluvia por metro cuadrado para la región el lunes. Una preocupación principal son las presas, con las autoridades advirtiendo del mayor riesgo de rotura de presas. La vida pública está virtually paralizada, con más de 200 roads cerradas, 1800 edificios evacuados y muchos estudiantes y niños de guardería en casa, dice Mikl-Leitner. Alrededor de 3500 hogares actualmente están sin electricidad. La magnitud de los daños es actualmente imposible de estimar. "Se ayudará a las víctimas de las inundaciones", dice la gobernadora. En los últimos días, algunas regiones de Baja Austria han recibido hasta 370 litros de lluvia por metro cuadrado - varias veces la cantidad mensual usual.

10:10 Niveles del Elba se Acercan al Nivel de Alerta TresEn Sajonia, los niveles del Elba siguen aumentando. Según los datos del centro de inundaciones del estado, el nivel en Dresde estaba en 5.54 metros por la mañana. Se espera que supere la marca de seis metros durante el día, lo que desencadenaría el tercer nivel de alerta más alto. En este nivel, es posible la inundación de áreas urbanas. El tercer nivel de alerta ya se ha alcanzado en la estación de medición en Schöna en el Elba cerca de la frontera checa, donde el nivel estaba en 6.09 metros. El Neiße de Lusacia cerca de la frontera polaca también está en el tercer nivel de alerta, con el nivel del agua en 5.56 metros, solo unos pocos centímetros del cuarto nivel de alerta más alto. Un sección de la carretera federal 99 ha sido cerrada en Görlitz por razones de seguridad, dijo un portavoz de la policía. El nivel de alerta para el tercer nivel aquí es de 4.80 metros.

09:49 Inundación Centenaria en República Checa: Hombre Muere en Aguas TormentosasSe ha confirmado la primera víctima fatal de las inundaciones en la República Checa. También se están buscando a al menos siete personas desaparecidas. Un hombre murió en el pequeño río Krasovka, ubicado en el distrito de Bruntál de la región de Moravia-Silesia del este, según dijo el presidente de la policía, Martin Vondrasek, en la radio pública. También desaparecieron tres personas que fueron arrastradas por un río furioso cerca de Jeseník en los montes Hrubý Jeseník junto con su vehículo. Todavía no se ha encontrado rastro del vehículo. Tres personas más fueron arrastradas a diferentes cursos de agua, como el río Otava. También se desconoce el paradero de un residente de una residencia de ancianos en la frontera con Polonia. El primer ministro checo, Petr Fiala, clasificó las inundaciones como una "inundación centenaria" - una inundación que ocurre solo una vez cada siglo en la misma región. Antes de esto, se informaron fallecimientos por inundaciones en otros países de la UE (ver entrada 06:40): un bombero en Austria, un hombre en Polonia y seis fallecidos en Rumanía.

09:17 Mujer se sumerge en el río Neiße en Görlitz, rescatada cerca de la presa de VierradmuhleUna mujer cayó al río Neiße mientras evaluaba los niveles de agua en Görlitz. Según los informes iniciales de la policía, la mujer resbaló cerca del borde del agua del Parkhotel Merkur y se sumergió en el río. Sufrió un viaje de 700 metros río abajo antes de poder sacarse cerca de la presa de Vierradmuhle. Actualmente se encuentra siendo tratada en una clínica por hipotermia.

09:00 THW se prepara para operaciones a gran escala en los ríos Elba y Oder en AlemaniaLa Agencia Federal Alemana para la Ayuda Técnica (THW) se está preparando para desplegar personal adicional en el este de Alemania si es necesario para los ríos Elba y Oder. El jefe del departamento del THW, Fritz-Helge Voss, lo anunció en el programa matutino de ZDF, instando a los residentes en las regiones afectadas a almacenar suministros esenciales. Alemania mantiene una actitud optimista, habiendo tenido "suerte" hasta ahora, pero está anticipando la situación meteorológica que se espera que empeore con los ríos Elba, Neiße y Oder previstos para inundarse más tarde en la semana. Durante el fin de semana, el THW ya había enviado alrededor de 140 personal a Baviera y Sajonia, incluyendo en el puente Carla derrumbado en Dresde. Voss destacó la importancia de la preparación y la inversión en equipos, destacando que estos son esencialmente costos de adaptación al clima.

08:43 El gobierno polaco debate la declaración de estado de desastreEl primer ministro polaco Donald Tusk ha convocado una reunión de emergencia de su gabinete debido a las inundaciones catastróficas en el suroeste de Polonia. Ha elaborado un decreto declarando el estado de desastre, pero la decisión requiere la aprobación del gabinete. Las lluvias intensas en el suroeste de Polonia, que amenazan la frontera con Chequia, han causado inundaciones extensas. En plena noche, la ciudad de Nysa en la región de Opole fue la más afectada por las inundaciones. El agua del Glatzer Neiße, un afluente del Oder, inundó el área de urgencias del hospital local, según informó la agencia de noticias PAP. Un total de 33 pacientes, incluyendo niños y mujeres embarazadas, fueron evacuados en barco.

08:15 Baviera espera más lluvia y niveles de agua en aumentoLa situación de inundación en Baviera sigue siendo crítica en varias áreas, con lluvias adicionales previstas para la semana. La policía informó que la situación en las áreas afectadas no ha cambiado significativamente durante la noche. Sin embargo, todavía no ha habido descanso: el Servicio de Información de Niveles de Agua (HWIS) espera que los niveles de agua vuelvan a subir, principalmente para el Danubio en Passau, la Vils en Vilshofen y el Isar en Múnich. Se espera una mejora a partir del miércoles. Hasta el martes, el Servicio Meteorológico Alemán (DWD) espera lluvias continuas desde los Alpes hasta la meseta, con cantidades de lluvia potenciales de 40 a 70 litros por metro cuadrado, y hasta 90 litros en valles.

07:32 República Checa: las olas de inundación persisten, el río Morava desborda en LitovelEl alivio sigue siendo esquivo en las áreas de inundación y inundación de la República Checa. La ola de inundación en el río March (Morava) ha alcanzado Litovel, a unos 200 kilómetros al este de Praga, donde varias calles están inundadas, según informó la agencia de noticias CTK. Las autoridades de la ciudad con casi 10.000 habitantes han instado a la población a evitar obstaculizar los servicios de emergencia. "Esperamos un aumento adicional del nivel de agua del río en las horas siguientes", advirtió el alcalde en las redes sociales.

07:03 Colapso de presa causa inundaciones devastadoras en PoloniaLos locales en Polonia temen por su seguridad mientras las aguas de inundación destructivas se dirigen hacia la región del Glatzer Neiße después del colapso de una presa. Imágenes impactantes capturan el poder de las turbulentas aguas.

06:40 Catástrofe de inundaciones en Europa: víctimas en Polonia y RumaniaPolonia y la República Checa lidian con las consecuencias de una inundación cada siglo, mientras que la situación en Baja Austria también es crítica después de las lluvias excesivas. Varios individuos han perdido la vida debido a las inundaciones en varios países europeos: un bombero en Austria, un hombre en Polonia y seis fallecidos en Rumania.

06:12 Evacuaciones forzadas en la República Checa debido a las inundacionesInundaciones históricas han provocado la inundación catastrófica de agua a través de ciudades como Jeseník en los Montes Jeseníky y Krnov en la frontera con Polonia. Los servicios de emergencia en Jeseník rescataron a cientos de personas en barco y helicóptero durante el fin de semana. Después de la retirada del agua, hubo un riesgo de deslizamientos de tierra en varias áreas.

5:49 Pasajeros de crucero varados en Viena debido a las inundaciones del Danubio

Las lluvias intensas que provocaron inundaciones extremas del Danubio han dejado varados a más de cien pasajeros de un crucero fluvial suizo en Viena. Según la radio suiza SRF y los informes de la agencia de viajes Thurgau Travel, el barco "Thurgau Prestige" lleva a bordo alrededor de 100 pasajeros y 40 miembros de la tripulación, que actualmente no pueden bajar del barco debido a la pasarela inundada. Además, otros barcos de crucero también están afectados por la misma situación en Viena. Las autoridades locales tomarán una decisión sobre el momento del desembarco de los pasajeros. Según Thurgau Travel, los pasajeros podrían tener que prolongar su estancia a bordo al menos hasta el martes, debido al horario del "Thurgau Prestige" - programado para viajar de Linz a Budapest y vuelta, ahora varado en Viena.

Los efectos destructivos de la tormenta "Anett", reconocida internacionalmente como "Boris", han provocado lluvias constantes e inundaciones en Polonia, República Checa, Austria y Rumania. Lamentablemente, se han registrado al menos ocho fallecidos.

Dado el aumento de los niveles de agua en Brandeburgo, es necesario estar alerta. Si las advertencias de inundación se vuelven inminentes en Ratzdorf, Eisenhüttenstadt y Frankfurt (Oder), como se predice, podría导致 condiciones críticas de inundación.

La situación de inundación en varios países europeos, como Austria y Polonia, sigue siendo crítica, con niveles significativos de agua y informes de fallecidos.

