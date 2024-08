- Los precios del aceite de oliva siguen subiendo

Para el aceite de oliva, los consumidores en Alemania tienen que profundizar más en sus bolsillos al hacer la compra. En julio, el precio fue un 45 por ciento más alto que hace un año, según informó la Oficina Federal de Estadística. No hubo otro producto alimenticio que mostrara un aumento mayor. Previamente, los precios del aceite de oliva habían aumentado en un 40 por ciento o más al mes en comparación con el año anterior. En general, los precios de los alimentos aumentaron solo un 1,3 por ciento en julio.

El precio del aceite de oliva ha más que duplicado desde 2020, según las estadísticas. Un análisis del portal de comparación de precios Smhaggle muestra: una botella de 500 mililitros de aceite de oliva de una marca conocida costaba 5,49 euros en enero de 2022 y actualmente 9,99 euros. El precio en estante de una marca blanca con 750 mililitros incluso aumentó de 3,89 a 9,49 euros. "Las razones de los aumentos de precio son las condiciones climáticas extremas en el sur de Europa, las pérdidas de cosecha y los costos de producción y cosecha aumentados", dijo Jana Fischer, experta en alimentos del Centro de Consumidores de Hamburgo.

El aceite de oliva se prensa en países como Italia, Grecia y España y se importa a Alemania. La situación es difícil para los principales exportadores. En España, el mayor productor mundial de aceite de oliva, la cosecha del año 2022/2023 cayó más de la mitad, y en Italia y Grecia no fue mucho mejor. Según los productores, las principales razones son las condiciones climáticas desfavorables - demasiado poco lluvia en los meses de invierno y altas temperaturas. Expertos y muchos agricultores de olivos culpan al cambio climático.

El Centro de Consumidores recomienda alternativas más baratas

En España, el mayor productor de aceitunas, el precio del aceite de oliva entre enero de 2012 y junio de 2024 aumentó en un 191 por ciento, según la oficina nacional de estadísticas. La razón fueron las pérdidas de cosecha debido a la sequía y el aumento de la demanda de "oro líquido".

Sin embargo, los productores esperan una mejor cosecha este año. En los meses de abril y mayo durante la flor del olivo no hubo calor extremo dañino, y gracias a las abundantes lluvias en la primavera, las reservas de agua están por encima de lonormal, informó el periódico "El País". Estos dos factores sugieren un regreso a los niveles de cosecha normales en la próxima temporada. Sin embargo, Luis Carlos Valero, portavoz de la Asociación de Jóvenes Agricultores Asaja en Jaén, advierte que el desarrollo real solo se mostrará en octubre, cuando la próxima cosecha de mayo esté asegurada. Hasta entonces, es: "Solo queda un poco de aceite, y teóricamente debería ser incluso más caro", citó el periódico a Valero.

En Grecia, la producción de este año podría ser moderada a buena, según una estimación de la Organización Nacional de Aceite de Oliva - siempre y cuando el tiempo coopere.

Las asociaciones de la industria alimentaria alemana no quisieron hacer ninguna predicción sobre posibles aumentos de precio adicionales del aceite de oliva a solicitud. Para ahorrar dinero, los consumidores pueden cambiar a productos alternativos más baratos. El Centro de Consumidores recomienda aceite de colza y aceite de girasol, ambos adecuados para freír, mientras que el aceite de linaza y el aceite de nuez son adecuados para platos fríos. Las cifras de la Oficina Federal de Estadística muestran: el aceite de girasol y el aceite de colza fueron un 9 por ciento más baratos en julio de 2024 que hace un año.

