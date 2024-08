- Los precios de las propiedades caen - 8,7 millones para el apartamento más caro

8.7 Millones de Euros - el precio más alto para un ático en Berlín en 2023 fue de 8.7 millones de euros. Según el Comité de Valores Inmobiliarios, el precio por metro cuadrado fue de alrededor de 16,000 euros, lo que significa que el ático en Prenzlauer Berg tenía aproximadamente 540 metros cuadrados.

Sin embargo, esto no fue un récord histórico: en 2015, un ático de lujo con vistas al Spree se vendió a un precio por metro cuadrado de 29,600 euros. No se proporcionaron más detalles sobre este ático.

En 2023, los compradores y vendedores acordaron un precio aún más alto para una parcela de villa en Nikolassee: la parcela cambió de manos por alrededor de 9.8 millones de euros, el valor más alto para la venta de parcelas en 2023.

19% menos de ventas inmobiliarias

Los números provienen del informe anual del Comité de Valores Inmobiliarios. Todos los registros notariales de ventas de propiedades y parcelas en Berlín se evalúan para el informe. En general, los precios de los apartamentos y casas en la capital han disminuido y se han realizado significativamente menos compras de propiedades que en el año anterior. Según el Comité, el precio de compra promedio por metro cuadrado para un ático en 2023 fue de alrededor de 5,300 euros, un 6% menos que en 2022.

"El desarrollo del mercado inmobiliario de Berlín en 2023 estuvo principalmente influenciado por los costos de construcción aumentados y los altos costos de financiamiento", declaró el Comité. Las altas tasas de interés actuales hacen que las compras de propiedades y la construcción de nuevos apartamentos y casas sean más caras, lo que resulta en menos ventas realizadas. Según el Comité, alrededor de 17,600 compras de propiedades o parcelas fueron notariadas en 2023, un 19% menos que en el año anterior.

La cifra de negocio total de las ventas inmobiliarias disminuyó en un 29%.

"En resumen, 2023 fue un año de fuerte contención en el mercado inmobiliario de Berlín. Mientras que los compradores esperaban reducciones de precios, los vendedores continuaron esperando precios anteriormente altos", escribió Thomas Sandner, presidente del Comité, en el prólogo del informe. Esto también se refleja en el desarrollo de la cifra de negocio total.

Es noteworthy that there was a significant decrease (74%) in the number of rental apartments converted to condominiums (4,487).

El precio más alto para un ático en 2023 no fue un récord; un ático de lujo se vendió a un precio más alto por metro cuadrado en 2015. En contra de la tendencia decreciente de los precios de las propiedades, el precio más alto para una parcela de villa en Nikolassee se registró en 2023, lo que muestra una ligera resistencia en el mercado.

Lea también: