- Los precios de la mantequilla podrían aumentar aún más.

Recientemente, el costo de la mantequilla ha experimentado un aumento significativo, lo que podría significar que los consumidores tendrán que recurrir a sus ahorros en breve. Esto fue validado por asociaciones de la industria a la Agencia Telegráfica Alemana. Según el director general de la Asociación de la Industria Láctea, Björn Börgermann, "Estamos presenciando actualmente precios sin precedentes de mantequilla en bloques en las cotizaciones oficiales".

Él atribuyó este aumento a menores volúmenes de leche suministrados por los agricultores y una disminución en el contenido de grasa de la leche cruda. Debido a la alta demanda de otros productos lácteos como el queso, había menos grasa disponible para la producción de mantequilla. Además, se importó considerablemente menos mantequilla. Esta tendencia fue informada anteriormente por "Lebensmittel Zeitung".

En los últimos meses, los precios de la mantequilla han mostrado un aumento notable. En julio, costaba aproximadamente un 21% más que un año antes. Exactamente cuándo y cuánto pagarán los consumidores remains uncertain, according to Börgermann. "El precio está determinado por la oferta y la demanda, y el precio de venta al por menor es establecido ultimately por el comercio minorista de alimentos". El sector minorista se negó a comentar sobre posibles aumentos de precios. Philipp Hennerkes, director general de la Asociación Federal del Comercio de Alimentos (BVLH), stated that the scarcity of value-determining raw materials impacts calculations in production and distribution.

Aldi Nord, Lidl y Rewe se negaron a comentar sobre el desarrollo de precios.

"Los precios siempre han fluctuado"

La Asociación Federal de Ganaderos Lácteos de Alemania (BDM) informó que los precios al por mayor de mantequilla en bloques ya han superado el récord de 2022 de 7,95 euros por kilogramo. Según Hans Foldenauer, portavoz de BDM, a medida que finaliza la temporada de vacaciones, también lo harán los precios de la mantequilla envasada. Estas cifras se refieren a los precios pagados por las empresas comercializadoras. Los consumidores pueden esperar aumentos de precios de los productores, que posteriormente se les transmitirán.

No hay indicios de que esta tendencia de precios termine en la industria láctea, según Börgermann. Se espera que el volumen de leche disminuya aún más durante unas pocas semanas más, siguiendo la tendencia anual típica. Sin embargo, él enfatizó, "Los precios siempre han fluctuado".

Actualmente, un paquete de 250 gramos de mantequilla de marca alemana cuesta 1,99 euros, según datos del portal de comparación de precios Smhaggle. Los precios de la mantequilla han histórico

