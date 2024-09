Los posibles impactos imprevistos de las reducciones de tasas de interés de la Fed pueden surgir en el sector inmobiliario.

El problema fundamental que contribuye al problema de asequibilidad de la vivienda en Estados Unidos implica una situación desequilibrada de oferta y demanda. Básicamente, hay más individuos buscando comprar casas que propiedades disponibles para comprar. Este desequilibrio ya estaba presente antes de la pandemia, y la situación empeoró cuando la demanda alcanzó alturas sin precedentes. El mercado se volvió virtualmente inaccesible después de que las tasas de hipoteca experimentaron un aumento significativo desde los niveles históricos de 2020 hasta los récords del año pasado.

Cuando la Reserva Federal presuntamente disminuya las tasas el miércoles, debería teóricamente deshacer la rigidez del mercado. Sin embargo, la efectividad de la Fed depende de cuán proactivamente disminuya los costos de endeudamiento en general.

Una reducción de medio punto porcentual en las tasas de interés (aunque poco probable pero no imposible) enviaría un mensaje fuerte de que la Fed está comprometida a revertir el efecto de "bloqueo" que hace que los propietarios con hipotecas de bajo interés sean reacios a vender en un entorno de tasas de interés altas. Esto resultaría en una gran afluencia de viviendas existentes en el mercado y ayudaría a moderar los precios.

Según Daniel Alpert, socio gerente de Westwood Capital, esto podría tener resultados excepcionales en el actual ciclo postpandémico. Reducir los gastos de los propietarios también incentivaría a las personas a salir del mercado de alquiler, lo que disminuiría los costos de los alquileres, una situación perfecta, en palabras de Alpert.

Sin embargo, un alivio más gradual y sutil podría no motivar a los propietarios a vender, especialmente a aquellos que lograron asegurar hipotecas baratas durante las primeras etapas de la pandemia. Esto es particularmente relevante cuando los precios de las casas en Estados Unidos siguen alcanzando nuevos récords.

La Reserva Federal no puede construir casas, pero puede influir en la popularidad de la venta de casas al influir en las tasas de hipoteca a través de su tasa de referencia. De hecho, las predicciones de un posible recorte de tasas en la próxima reunión de la Fed ya han provocado una disminución en las tasas de hipoteca, pasando del 6,7% en agosto al 6,2% la semana pasada.

Unfortunately, the potential repercussions brought forth by the Federal Reserve's actions this week and beyond could lead to unexpected complications. By solving the demand issue without addressing the supply deficit, the Fed could inadvertently worsen the housing affordability crisis it seeks to resolve.

