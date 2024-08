- Los políticos verdes piden el fin de los controles fronterizos

En una carta abierta a la Comisión Europea, los políticos verdes critican los controles fronterizos internos ordenados por la Ministra del Interior federal, Nancy Faeser (SPD). "Escribimos hoy con preocupación sobre los controles fronterizos estacionarios con Polonia, República Checa, Austria y Suiza introducidos por el Ministerio Federal del Interior", dice la carta de los eurodiputados, parlamentarios federales y estatales del partido a la Comisión Europea y su Presidenta, Ursula von der Leyen.

Actualmente, Alemania, junto con otros siete estados miembros de la UE, no está actuando de acuerdo con el Código de Fronteras de Schengen, según la carta. "Además, un nuevo informe experto muestra que el efecto pretendido de los controles fronterizos y los informes de éxito relacionados son muy cuestionables y a menudo no estadísticamente probados. En su lugar, hay indicios de rodeos, recuentos dobles y possibly rechazos ilegales".

La carta está firmada, entre otros, por los eurodiputados Anna Cavazzini y Erik Marquardt, los miembros del Bundestag alemán Filiz Polat y Marcel Emmerich, y el miembro del Parlamento regional de Brandeburgo Sahra Damus.

Controles temporales en varias fronteras terrestres

Faeser ordenó controles estacionarios en las fronteras con República Checa, Polonia y Suiza en octubre pasado y notificó a la Comisión Europea. Los controles estacionarios han estado en vigor en la frontera con Austria desde 2015. Estos controles se han prorrogado en varias ocasiones para limitar la migración irregular y combatir el contrabando.

Actualmente, están programados para finalizar el 15 de diciembre para Suiza, República Checa y Polonia, y el 11 de noviembre para Austria. Además, se llevaron a cabo controles en la frontera con Francia durante los Juegos Olímpicos de París. Durante la Eurocopa de fútbol de junio, se llevaron a cabo controles en todas las fronteras alemanas.

Faeser recently emphasized the effectiveness of these border controls. With the stationary internal border controls she ordered, she said last week, the routes of smugglers were being disrupted.

Los parlamentarios verdes exigen el regreso a la zona Schengen abierta

La introducción de controles fronterizos internos temporales fijos para eventos importantes como la Eurocopa de fútbol y los Juegos Olímpicos es comprensible como medida a corto plazo, escriben los parlamentarios verdes. Sin embargo, creen que debería haber una salida de los controles fronterizos estacionarios partly years-long en las fronteras terrestres con Polonia, República Checa, Austria y Suiza.

"La Comisión Europea debe garantizar el cumplimiento legal", dice la carta. Los controles fronterizos internos estacionarios están causando una carga para las personas y los negocios en las regiones fronterizas, los desplazados, el comercio y la policía misma. La policía ha señalado los enormes costos y ha negado la efectividad de los controles.

