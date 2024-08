- Los políticos locales de Sajonia son el blanco

Amenazas, Insultos y Acusaciones Anónimas: Los Alcaldes de Sajonia y Otros Políticos Locales Sienten una Presión y Obstáculos Crecientes en su Trabajo

La Ministra de Asuntos Sociales de Sajonia, Petra Köpping (SPD), instó fuertemente a detener este desarrollo en una conversación con las partes afectadas en Dresde. Lo que está sucediendo aquí socava la democracia. Algunos ciudadanos, pero también consejos locales, están tratando de ralentizar el trabajo de los políticos locales con una multiplicidad de quejas de servicios, informes o peticiones. "La gente quiere que las administraciones dejen de trabajar. Esto es un desarrollo que es más que peligroso", dijo Köpping.

El abogado administrativo Helmut Schwarz ve esto como un problema en toda Alemania. Las quejas de servicios y peticiones son medios legales, pero no deben ser mal utilizados. El problema real es el deterioro de la sociedad, enfatizó.

Llamado a la Cohesión Social

Köpping, quien también es responsable de la cohesión social a través de su ministerio, instó a la sociedad civil a actuar. "Si aceptamos esto, sólo irá a peor". Necesitamos un sentido de pertenencia. Los alcaldes a menudo están solos. Si ya no reciben apoyo, se retirarán. "Esa es la peor cosa que puede happening". Los afectados se sienten abandonados. Köpping informó sobre un consejo de distrito de Sajonia donde los miembros ya no se atrevían a entrar por la entrada principal para la reunión del consejo. "Eso no puede ser nuestro futuro". El problema debe abordarse en todos los ministerios. Se necesitan cambios legales.

Köpping había mantenido reuniones con cuatro jefes de municipios que habían sido personalmente afectados por la hostilidad. La antigua alcaldesa de Arnsdorf, Martina Angermann (SPD), había solicitado la jubilación anticipada en 2019 después de meses de acoso. La política se convirtió en un objetivo después de que cuatro hombres ataran a un refugiado de Iraq con problemas mentales a un árbol con bridas y afirmaron que era en defensa propia. Angermann condenó el acto y se convirtió en un objetivo ella misma. "Intervinimos para lograr algo en las comunidades", dijo Angermann. Pero fue atacada sucesivamente y de manera insidiosa.

Al principio, Angermann no notó que había una estrategia detrás de ello. Luego pasó la mayor parte de su tiempo ocupándose de estos temas y no pudo dedicarse plenamente a los asuntos públicos. "Eso crea insatisfacción y inquietud interna". Una sola queja de servicio llevó a la administración a revisar archivos durante dos meses. Más tarde, temió por su vida y sufrió un burnout. También luchó con la ansiedad y la depresión.

Informes de Amenazas Adicionales

La alcaldesa de Pulsnitz, Barbara Luke, y el alcalde de Weißwasser, Torsten Pötzsch (ambos independientes), también informaron sobre hostilidad y amenazas. Luke escribió una carta al ministro del Interior de Sajonia, Armin Schuster (CDU), con el título: "Apoyo para los alcaldes en situaciones amenazantes y la situación de peligro para la democracia".

Los alcaldes son el nivel político más bajo y son los primeros en notar cuando la democracia está en riesgo, dijo Lüke, notando un "sentimiento antidemocrático" en partes de la población. Ella enfrentó, entre otras cosas, una queja disciplinaria por supuestamente violar la obligación de neutralidad.

"Eso entorpece a uno, muchos entonces renunciarían - concejales municipales así como alcaldes". Ahoraadays, a menudo sólo hay un candidato en las elecciones de alcalde.

Diffamación y Retiro de la Política

Thomas Zschornak fue alcalde de Nebelschütz, una comunidad modelo en el distrito de Bautzen, durante 32 años. En 2022, fue difamado y acusado anónimamente en un sitio web. Describió cómo cambió el comportamiento en el consejo municipal a lo largo de los años. Inicialmente, se tomaban decisiones unánimemente, pero ahora hay mucho ruido. Zschornak fue objeto de 30 quejas disciplinarias.

Se difundió información falsa sobre las relaciones familiares de Torsten Poetzsch en Weißwasser. Se colocaron amenazas de muerte en su buzón de correo, y los pernos de las ruedas de su automóvil se aflojaron. El desarrollo ha afectado su salud, dijo Poetzsch. No se presentará como candidato a la posición de Oberbürgermeister en septiembre.

El problema de las consecuencias hostiles contra los políticos locales no se limita a Sajonia. En Weißwasser, el alcalde Torsten Pötzsch ha enfrentado amenazas y difamación, incluyendo información falsa sobre su familia y amenazas de muerte.

En medio de rápidos blancos de amenazas y desafíos, el trabajo de las administraciones locales se vuelve cada vez más desafiante, como lo ejemplifican las experiencias de los alcaldes Angermann, Luke y Pötzsch.

Lea también: