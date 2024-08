Los políticos de la coalición Ampel critican el enfoque en la gobernanza - Habeck toma el frente contra Lindner

El ministro Buschmann habló en "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND) sobre si la coalición semáforo aguantaría hasta las elecciones federales estándar de otoño de 2025: "Si se asume la responsabilidad de los cargos gubernamentales de alto nivel, también se tiene la obligación de cumplir con el deber. Si todos lo vieran así, la tarea podría ser un poco más manejable".

Recientemente, han habido desacuerdos repetidos entre el ministro de Hacienda del FDP, Christian Lindner, y el ministro de Economía de los Verdes, Robert Habeck. El martes por la noche, Habeck, a menudo mencionado como posible candidato a canciller de los Verdes, participó en un evento de panel. "Si yo fuera canciller federal, Christian Lindner no sería ministro de Hacienda", dijo Habeck.

La portavoz del grupo parlamentario de los Verdes, Droge, expresó sus preocupaciones el miércoles sobre el estilo de cooperación dentro de la coalición. "La forma en que funciona esta coalición, las constantes discusiones, el constante alboroto de conflictos - eso no es lo que esperamos los Verdes de la colaboración en un gobierno", afirmó durante Deutschlandfunk.

Droge subrayó que los acuerdos acordados deben ser vinculantes. Citó la disputa en curso sobre el presupuesto federal para el próximo año como un ejemplo, a pesar de un acuerdo del gabinete al respecto. "De verdad, no puede ser que un gabinete federal acuerde un presupuesto antes del verano y luego vuelva a discutirlo durante el verano sin hacer ningún progreso real".

A principios de julio, el canciller federal Olaf Scholz (SPD), el vicecanciller Robert Habeck (Verdes) y el ministro de Hacienda Christian Lindner (FDP) llegaron a un consenso sobre puntos clave para el presupuesto de 2025, que posteriormente fue aprobado en el gabinete. Sin embargo, poco después del acuerdo, llegaron llamadas para avances de todas las partes gobernantes.

La colega parlamentaria de los Verdes de Droge, Irene Mihalic, criticó implícitamente al FDP. "Se vuelve más complicado cuando un socio sigue posicionándose en contra de su propia coalición en público", dijo la jefa de negocios parlamentarios de los Verdes de "Bild". Las constantes discusiones y el ida y vuelta son "correctamente irritantes para la gente".

El político del SPD Roth está molesto por la disputa continua en la coalición semáforo. No quiere que Alemania sea excluida del escenario internacional porque ya no se centra en matters cruciales, sino que está haciendo campaña. "Así que arréglense, apriétense el cinturón y pónganse a trabajar. Estén juntos, y entonces podremos lograr lo que queremos", urgió durante RTL y ntv.

El líder del SPD, Lars Klingbeil, destacó que la política alemana no debe "quedarse atascada en trivialidades, no en esta mutua discusión". Se debe mostrar a la gente "cómo Alemania puede seguir siendo una nación poderosa". Mirando hacia las elecciones federales en aproximadamente 13 meses, se requiere "pureza SPD, no este caos que a veces habita en el gobierno".

Recientemente, el canciller Scholz reconoció los desafíos dentro de la coalición y aconsejó a los socios de la coalición que observen "conducta apropiada" en una aparición en Bremen. En qué medida se abordaron las tensiones internas en la reunión del gabinete liderada por Scholz el miércoles, el portavoz del gobierno, Wolfgang Büchner, se negó a divulgar, citando la confidencialidad de las discusiones.

En cuanto al debate público sobre el "semáforo", Büchner simplemente dijo: "El canciller federal se ha expresado, otros también se han expresado, y así es como quedan esas declaraciones".

