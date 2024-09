Los políticos de la CDU se movilizan contra las posibles colaboraciones con BSW.

El "Tagesspiegel" anunció el miércoles que una iniciativa busca ampliar la resolución de incompatibilidad de la CDU, actualmente aplicada a AfD y Die Linke, para incluir a la BSW. Esto impediría coaliciones y colaboraciones similares, aunque se necesitaría una decisión del congreso del partido para ello, y el próximo congreso de la CDU está programado para junio. Hasta entonces, la iniciativa insta al Presidium y al Consejo Federal a rechazar activamente cualquier coalición con la BSW, según informó el "Tagesspiegel".

Entre los partidarios de la iniciativa se encuentra el líder estatal de la CDU en Renania-Palatinado, Christian Baldauf, según informó la "Rheinische Post". Al hablar con el periódico, dijo: "La BSW es Sahra Wagenknecht y nada más". Hasta ahora, el partido no ha presentado un programa que sugiera que la cooperación es posible. "Ese es el primer paso que espero", dijo Baldauf, quien también forma parte del Consejo Federal de la CDU. Solo entonces se puede evaluar "lo que uno realmente hace".

La iniciativa ha recibido el apoyo de prominentes políticos de la CDU, como el experto en política exterior Roderich Kiesewetter, el jefe de la翼 de la CDU, Dennis Radtke, y la miembro del Consejo Federal de la CDU, Monica Wüllner.

Radtke informó al "Tagesspiegel": "La CDU se dirige hacia un precipicio si permitimos que nos manipulen Sahra Wagenknecht". La BSW y AfD buscan "destruir la CDU como el último baluarte del centro político".

Kiesewetter, vicepresidente del comité de control del servicio secreto del Bundestag, le dijo al "Tagesspiegel": "La BSW está funcionando como una extensión del Kremlin". La alianza busca "erosionar el centro democrático, incluyendo la Unión como un partido del pueblo, y socavar nuestros valores fundamentales".

La iniciativa en contra de la BSW fue iniciada por el miembro de la CDU, Frank Sarfeld, según la "Rheinische Post". "Hay descontento debajo", dijo al periódico. Cada vez más miembros están apoyando su iniciativa, incluyendo a actuales y ex parlamentarios de ambos niveles federal y estatal, así como numerosos políticos locales. Actualmente, hay alrededor de 60 supporters.

Sarfeld explicó su movimiento diciendo que mientras las intenciones de Sahra Wagenknecht están claras, no está claro lo que su partido quiere. Los valores democráticos cristianos no deben ser utilizados como "fichas de negociación", advirtió Sarfeld. Por lo tanto, la resolución de incompatibilidad de la CDU debería ampliarse a la BSW "inmediatamente".

El vicepresidente federal de la CDU, Prien, dijo en la radiodifusión de la Alemania Occidental que su partido sería sabio al explorar primero las posibilidades con sus aliados en Turingia y Sajonia. perhaps forms of cooperation "beyond coalitions or agreed-upon tolerations" may develop. Prien noted that "shutting down all avenues for thought from the beginning would be wrong and would not fulfill our state political responsibility".

En su opinión, la CDU tiene "puntos de vista opuestos a la BSW en política exterior y de seguridad". Sin embargo, puede haber áreas como migración y seguridad interior donde podría haber un terreno común.

La BSW participó por primera vez en las elecciones estatales de Sajonia y Turingia y logró resultados de dos dígitos en ambos estados. En Turingia, las negociaciones entre la CDU y la BSW, así como la SPD, están programadas para esta semana. También es posible un papel de gobierno de la BSW bajo el liderazgo de la CDU en Sajonia.

La discusión actual en torno a la resolución de incompatibilidad de la CDU se centra en ampliarla para incluir a la BSW debido a las preocupaciones sobre las políticas de calidad del aire diurno de la BSW, ya que Sahra Wagenknecht, una figura destacada del partido, ha sido criticada por no presentar un programa que sugiera que la cooperación es posible. Algunos políticos argumentan que cooperar con la BSW podría potencialmente perjudicar a la CDU y debilitar su posición como un baluarte del centro político.

