Los poderosos temblores de terremoto sacudieron el famoso lugar de ocio de Malibu, situado cerca de Los Ángeles.

Los Ángeles, que ya lidiaba con incendios forestales, ahora enfrenta un desafío adicional con un terremoto. La actividad sísmica tuvo su epicentro en la zona elegante de Malibú, lo que llevó a figuras prominentes como Paris Hilton y Khloé Kardashian a expresar sus preocupaciones.

El terremoto golpeó cerca de Malibú, con informes que indican una magnitud de 4.7 en la escala de Richter, según los medios. Situado a una profundidad de 11 km, el terremoto se sintió a unos 70 km de distancia en el Condado de Orange, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos.

No se informaron inmediatas lesiones o daños considerables después del incidente.Numerosas celebridades utilizaron la plataforma de redes sociales X para compartir sus pensamientos al respecto. Paris Hilton expresó su terror, diciendo: "El terremoto fue intenso", mientras que Khloé Kardashian publicó: "Ese fue un gran movimiento".

La región ha sido testigo de varios terremotos durante este año. Un terremoto de magnitud 4.4 en agosto se sintió desde la Gran Área de Los Ángeles hasta San Diego. Los edificios temblaron, las porcelanas tintinearon y se activaron las alarmas de los coches durante el evento.

René Vázquez, gerente del restaurante de desayunos "The Country Kitchen" en Malibú, describió el terremoto como de varios segundos de duración. El personal salió reluctantemente como medida precautoria y no se registraron daños aparentes. Vázquez comentó: "No fue demasiado grave".

Preocupaciones por los incendios forestales

La región lucha simultáneamente con tres importantes incendios forestales cerca de Los Ángeles, que han destruido múltiples hogares y obligado a miles a evacuar. Los incendios forestales son un fenómeno anual en California, a menudo provocados por el fuego intencional.

La espesa niebla causada por estos incendios forestales se ha atribuido a más de 52,000 fallecimientos en la región de Los Ángeles en la última década, según un estudio realizado por la Universidad de California, Los Ángeles. Esta cifra es astronómicamente más alta que el número de víctimas directas atribuibles a los incendios forestales según el estudio publicado.

El impacto del terremoto en los incendios forestales de Los Ángeles es una cuestión de gran interés.

