- Los pescadores expresan su preocupación: los aerogeneradores reducen las zonas de pesca disponibles

Antes del Congreso Alemán de Pesca en Hamburgo, ha habido una significativa insatisfacción dentro de la industria. "La política está impulsando a los pescadores costeros al límite", afirmó Dirk Sander, vicepresidente de la Asociación Alemana de Pesca (DFV). Los pescadores están perdiendo progresivamente sus zonas de pesca debido a la construcción de parques eólicos offshore, según Sander.

Los representantes de la industria también han expresado preocupaciones por la disminución de las subvenciones y las restricciones en la acuicultura, la cría controlada de organismos acuáticos.

El Congreso Alemán de Pesca sirve como la reunión anual de la industria. Según las declaraciones de la asociación, se celebra en Hamburgo por primera vez desde 1951. El evento concluye el jueves. La asociación agrupa a hasta un millón de pescadores y pescadores organizados. Abarca cuatro asociaciones sectoriales.

Los pescadores buscan espacios compartidos

Gero Hocker, el presidente de la asociación, señaló que la expansión de la energía eólica offshore aún se encuentra en sus primeras etapas. Si bien estos proyectos son beneficiosos, "necesitamos encontrar una forma de permitir la pesca en el futuro", afirmó. Esta es una responsabilidad política, dijo Hocker, quien también es miembro del Bundestag por la FDP. La DFV aboga por el uso compartido de las áreas de parques eólicos, que deberían ser accesibles también para la pesca.

El Instituto Thünen para la Investigación Pesquera en Bremerhaven reveló que se han construido y se están construyendo 907,5 kilómetros cuadrados de parques eólicos en la zona económica exclusiva alemana del Mar del Norte. Para 2034, esta área se triplicará. Para entonces, esta área representará aproximadamente el 9,6 por ciento de la zona económica exclusiva alemana en el Mar del Norte.

Subvenciones reducidas

Los planes iniciales estipulaban que el cinco por ciento de los ingresos de la subasta de áreas para la energía eólica offshore debería destinarse a la pesca como ayuda estructural. Según la DFV, este dinero se ha reducido de 670 millones de euros a alrededor de 134 millones de euros. Los fondos restantes se han destinado a otros fines, dejando 109 millones de euros. La asociación duda de que todo el dinero llegue directamente a los pescadores, afirmó. "Nos sentimos completamente ignorados por el gobierno alemán", dijo Sander, en referencia a la pesca costera.

El Ministerio Federal de Agricultura y Alimentación respondió a una consulta diciendo que el Canciller Federal Olaf Scholz (SPD) coordinó con el Ministro de Economía Robert Habeck (Verdes) y el Ministro de Finanzas Christian Lindner (FDP) para utilizar los fondos de la subasta "ampliamente". El Bundestag luego decidió que había menos dinero disponible para el ministerio como el llamado componente pesquero. El uso de los fondos está actualmente bajo revisión. Ya se ha mejorado una pequeña subvención para aumentar los costos operativos de los pescadores.

La acuicultura está estancada

Además de las áreas y las subvenciones, la pesca lucha con obstáculos regulatorios como el agua, la ley de conservación de la naturaleza y la enfermedad de los peces, y la burocracia, que obstaculizan la acuicultura. El potencial para la producción de mejillones en Schleswig-Holstein no puede explotarse completamente. La existencia también está amenazada por la presencia de animales como cormoranes, nutrias y castores, que no pueden ser disuadidos. En el sur, las nutrias representan un problema significativo, mencionó Bernhard Feneis, presidente de la Asociación de Pesca y Acuicultura Interior Alemana. "No hay nada más que podamos hacer excepto eliminar a la nutria".

La acuicultura abarca la cría de especies como la trucha, el

