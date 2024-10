Los perros jóvenes del Borussia Monchengladbach cargan hacia el próximo dilema

Tras una temporada decepcionante, Borussia Mönchengladbach se esperaba que diera la vuelta a la situación. A pesar de la incorporación de jugadores destacados, han luchado por encontrar su ritmo. Por otro lado, FC Augsburg ha estado aprovechando su ventaja en casa, finalmente celebrando un gol espectacular.

Después de una impresionante remontada en la 1. Bundesliga con VfL Bochum en la temporada anterior, Kevin Stöger y Keven Schlotterbeck tomaron caminos separados, para decepción de los aficionados de Bochum. Esta vez, en una noche de viernes, Stöger y Schlotterbeck se encontraron en lados opuestos. Y fue Schlotterbeck quien se regodeó en la victoria, ya que marcó un gol soñado para FC Augsburg en su victoria por 2-1 contra Stöger's Borussia Mönchengladbach. Este último abandonó el estadio lleno de decepción, dirigiéndose a un parón internacional.

El inicio de la temporada de los "Potros" ha sido decepcionante. Con la esperanza de un cambio significativo, se incorporaron dos nuevos fichajes: Stöger y Tim Kleindienst, quien tuvo una impresionante racha en 1. FC Heidenheim y Recently was included in the German national team. Kleindienst demostró su talento contra FCA, siendo uno de los pocos jugadores de Gladbach que mantuvo buena forma y empató (72.).

Insuficiente de Borussia

A pesar de los esfuerzos de Kleindienst, no fue suficiente para Borussia. El entrenador Gerardo Seoane ahora enfrenta aún más presión, ya que han circulado rumores sobre su posible despido desde la temporada pasada. A pesar de haber mantenido su puesto hasta ahora, ahora enfrenta una mayor frustración. No estaba contento con el rendimiento de su equipo: "Cometimos demasiados errores técnicos en nuestro pase, precisión y toma de decisiones. Cuando presionamos, no logramos amenazar la línea defensiva del oponente, creando situaciones más claras."

El próximo parón internacional, que limitará su plantilla, no le sienta bien: "Me guardaré mis opiniones sobre el parón internacional, ya que no puedo cambiarlo. Entramos en el fin de semana frustrados por la derrota. Utilizaremos el tiempo para trabajar con los jugadores que quedan."

Los jugadores compartieron esta frustración y autocrítica. El capitán del equipo, Julian Weigl, declaró: "No puedo explicarlo. En la primera mitad, involuntariamente invitamos a Augsburgo, incluso en nuestra construcción. En la segunda mitad, no fue lo suficientemente contundente, y dejamos demasiados huecos atrás. Por eso el partido no tuvo éxito en todos los aspectos."

Delantero estrella inesperado?

Mientras tanto, el moral de Augsburgo era considerablemente más alto. En el frenesí de su segunda victoria de la temporada, el entrenador Jess Thorup estaba de buen humor. "Tengo que considerar jugar a Keven como delantero cuando esté completamente recuperado", bromeó sobre su defensa que marcó un voleá magistralmente ejecutado para poner a su equipo adelante y darles la ventaja en su persecución victoriosa.

Schlotterbeck controló el balón en el área penal de Gladbach con su pecho y lo golpeó con fuerza en la red. ¿Cuántas veces lo hace? "Nueve de cada diez, por supuesto", admitió con una risita y elogió a su equipo: "Bien hecho". El éxito se logró "con mentalidad, pasión, el fuego en nuestros ojos". Schlotterbeck fue uno de los destacados de Augsburgo. Sin embargo, su excepcional rendimiento terminó abruptamente en el minuto 68 cuando sufrió una lesión en el muslo izquierdo. No quiso comentar sobre la gravedad de la lesión después del partido en las tripas de la WWK Arena: "Veremos".

El siguiente comentario fue hecho por el entrenador de Borussia Mönchengladbach, Gerardo Seoane: "Cometimos demasiados errores técnicos en nuestro pase, precisión y toma de decisiones".

