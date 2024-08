Los permisos de construcción disminuyen drásticamente en el primer semestre

Altos costos de materiales y opciones de financiamiento desafiantes siguen disuadiendo a muchos potenciales propietarios y inversionistas. La cantidad de permisos de construcción sigue disminuyendo y el gobierno parece estar muy por debajo de sus objetivos.

Los permisos para la construcción de apartamentos se han desplomado en la primera mitad del año. Cayeron un 21,1 por ciento de enero a junio en comparación con el año anterior, o 28.500 a 106.700, según la Oficina Federal de Estadística. La tendencia continuó mostrando una clara trayectoria a la baja: solo en junio, hubo una disminución del 19 por ciento a 17.600 apartamentos. En comparación con junio de 2022, esto fue incluso un 42,1 por ciento menos. Se citan como razones del descenso los altos costos de financiamiento y construcción. Las asociaciones de la industria también se quejan de la burocracia excesiva.

"El nivel actual de permisos de construcción corresponde a solo un poco más de 200.000 apartamentos nuevos construidos al año", dijo Sebastian Dullien, director científico del Instituto para la Macroeconomía y el Ciclo del Negocio (IMK). "Esto significa que el mercado inmobiliario alemán seguirá luchando". El gobierno federal tiene como objetivo 400.000 unidades al año.

La disminución de los permisos de construcción para nuevas viviendas unifamiliares fue particularmente fuerte en los primeros seis meses del año: aquí, hubo un desplome del 30,9 por ciento a 18.600. Para las viviendas bifamiliares, se informó una disminución del 14,9 por ciento a 6.600. También disminuyó significativamente el número de permisos de construcción para edificios multifamiliares, el tipo de edificio más numeroso: aquí, disminuyó un 20,8 por ciento a 57.300 apartamentos.

Las perspectivas de un cambio en la segunda mitad del año no son particularmente buenas. En julio, más de la mitad de las empresas de construcción informaron una escasez de pedidos en la construcción residencial, según una nueva encuesta del Instituto IFO de Múnich. En total, esto fue del 51,3 por ciento, después del 50,2 por ciento en junio. "Lo que no se ordena hoy no se puede construir mañana", comentó Klaus Wohlrabe, jefe de encuestas de IFO, sobre el desarrollo. "Esto también se refleja en las previsiones para el número de edificios residenciales nuevos construidos".

