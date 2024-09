Los partidos políticos de la corriente principal reconocen sus errores y asumen la responsabilidad tras las elecciones del Este

El líder del SPD, Lars Klingbeil, mencionó en ARD que "necesitamos mejoras". A pesar de que el SPD tuvo un mejor desempeño de lo esperado, lo dijo. Sin embargo, enfatizó que "esto no es un resultado digno de celebración". Según las predicciones, los socios de la coalición en Sajonia y Turingia sufrieron pérdidas significativas. En Sajonia, la CDU ganó por poco a la AfD. El BSW quedó en tercer lugar, seguido por el SPD y los Verdes, y el FDP no alcanzó el umbral del 5%. En Turingia, la AfD superó a la CDU, BSW y el Partido de la Izquierda, con el SPD apenas logrando volver a entrar en el parlamento estatal, mientras que los Verdes y el FDP no lo lograron.

El secretario general del SPD, Kevin Kühnert, abogó por que su partido demostrara más confianza en el gobierno federal. "Para mi partido, se trata de liberarse y no ser pisoteado por aquellos que fueron decisivamente derrotados", afirmó en ZDF. Kühnert instó a la "coalición de semáforo" a "asumir la responsabilidad y continuar".

El secretario general de la CDU, Carsten Linnemann, consideró a su partido como el único partido verdaderamente populista restante debido a las pérdidas del SPD. "Somos la barrera", afirmó Linnemann en ARD. "Me preocupa que la AfD sea tan fuerte en Alemania", reconoció. Al examinar el desempeño de los partidos gobernantes, cuestionó si "la coalición de semáforo aún está diseñando políticas para el pueblo alemán".

La líder de la AfD, Alice Weidel, consideró sus resultados como un "triunfo histórico". La AfD se convirtió en la fuerza principal en las elecciones estatales por primera vez, afirmó en ARD. Weidel consideró los resultados como "también un rechazo de la 'coalición de semáforo'", que cree que debería reconsiderar su capacidad para gobernar.

El líder del Partido Verde, Omid Nouripour, lo describió como un "punto de inflexión" que la AfD se convirtiera en la fuerza principal en Turingia. Observó y escuchó a muchas personas que ahora temen, afirmó en ZDF. "Este es el momento de apoyar a estas personas y decir claramente que estamos unidos y protegeremos nuestra democracia".

El líder del FDP, Christian Lindner, expresó su descontento con el resultado de las elecciones. "Los resultados en Sajonia y Turingia son decepcionantes", publicó en la plataforma en línea X. El vicepresidente del FDP, Wolfgang Kubicki, puso en duda la legitimidad de la coalición de semáforo: "El resultado de las elecciones demuestra: El semáforo ha perdido su legitimidad", publicó en X. El secretario general del FDP, Bijan Djir-Sarai, también atribuyó el mal desempeño de su partido a la coalición de semáforo.

La líder del BSW, Sahra Wagenknecht, atribuyó el buen desempeño de su partido ocho meses después de su fundación a una "brecha de representación en el sistema de partidos alemán". Muchas personas están insatisfechas con la situación a nivel federal y no ven otra opción que la CDU, afirmó en ZDF.

La copresidenta del Partido de la Izquierda, Janine Wissler, describió la noche electoral como "extremadamente amarga" en ARD. "Esto se aplica no solo al resultado del Partido de la Izquierda, sino también al hecho de que, por primera vez desde el final del régimen nazi, un partido con una ideología fascista central se está convirtiendo en la fuerza más fuerte en un parlamento estatal", dijo.

