- Los partidos de hockey son una vergüenza.

El equipo alemán de hockey no puede olvidar el arrebato feo del holandés Duco Telgenkamp

A pesar de su larga noche de fiesta en París, los hombres del hockey alemán no pudieron olvidar del todo la ira causada por el comportamiento antideportivo del holandés Duco Telgenkamp. "No pediré una suspensión", dijo el entrenador en jefe André Henning al día siguiente del tenso final: "Ese no es mi trabajo. La crítica pública que está recibiendo ahora es lo suficientemente dura".

En línea, Telgenkamp ya había pedido disculpas por su comportamiento inapropiado, dijo Henning. Pero esto no había ocurrido personalmente la noche anterior. "Puedo imaginar que Duco se dejó llevar por el momento. Fue ciertamente exagerado, pero el mundo del hockey no se acabará por eso", dijo Henning.

Después de la final entre Alemania y los Países Bajos (1:3 en la tanda de penales), el joven de 22 años, Telgenkamp, demostró ser un perdedor pobre. Se paró frente al portero alemán Jean-Paul Danneberg y se llevó el dedo a la boca. Luego, tocó el casco del portero. Este acto llevó a una pelea y un intercambio de palabras entre varios jugadores de ambos equipos.

Telgenkamp había marcado anteriormente el penal decisivo para la victoria olímpica de los Países Bajos, dejando a los campeones mundiales alemanes con la plata. A pesar de esto, el equipo celebró con los fanáticos en un bar del centro de la ciudad.

El holandés es criticado en las redes sociales

"Parece que se dispararon muchas mechas allí. Mis sinceras condolencias por un comportamiento tan antideportivo", dijo Danneberg: "Los fanáticos lo abuchearon cuando recibió la medalla. No puede ser peor que eso".

Telgenkamp pareció sorprendido de ser abucheado ruidosamente durante la ceremonia de entrega de medallas. "Debe haberle dolido", dijo Henning de 40 años. Después de todo, había arruinado el mayor momento de su carrera por su cuenta. El holandés también fue fuertemente criticado en las redes sociales por su mala conducta.

El acto de Telgenkamp fue provocado por las declaraciones de Danneberg antes de la final de los dos grandes rivales. "Entramos con un pecho muy ancho porque creo que los holandeses tienen mucho miedo de nosotros", había dicho el portero alemán. Telgenkamp y sus compañeros de equipo se sintieron provocados por eso.

"No debería haber hecho eso, fue la emoción", dijo Telgenkamp arrepentido. "No fue muy inteligente de mi parte volver al portero. Quiero decir, ganamos, y luego no debería haberme dejado llevar así".

Después de la disculpa de Telgenkamp, el feo incidente parece haber sido olvidado en gran medida por el equipo alemán, y no hay señales de una pena de la federación internacional. "También podremos superar esto y perdonar a los holandeses, después de todo, los felicitamos", dijo Henning.

El equipo de hockey masculino busca el siguiente oro

Después de la amarga derrota, el equipo ahora enfrenta un cambio deportivo. "Por supuesto, las carreras de jugadores importantes llegarán a su fin. Eso significa que la historia de este equipo en particular ahora ha llegado a su fin, con un capítulo final dramático y triste", dijo Henning. El delantero Niklas Wellen es probable que se retire del equipo nacional, y otros jugadores experimentados pueden seguir. "Atacaremos de nuevo en el EM en casa el próximo verano y también miraremos hacia adelante a LA", dijo el entrenador en jefe.

Por supuesto, también tratarán de repetir su última victoria olímpica de 2012 en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles en cuatro años. "Esto aún molestará a los chicos durante semanas, meses o incluso hasta su último día - perder el oro", dijo Henning: "Pero ultimately, we've made an incredible journey". Después de todo, en 18 meses, el equipo alemán ganó la final de la Copa del Mundo en la India y estuvo a punto de lograr el objetivo ultimate en Olympia.

