- Los partidarios del Borussia Dortmund (BVB) están expresando su descontento por el acuerdo con Rheinmetall.

Borussia Dortmund supporters expressed their discontent with the questionable collaboration with Rheinmetall during their Bundesliga match against Eintracht Frankfurt. The union sealed this deal with the weapons manufacturer at the end of May.

A banner with the message "No nos ates a tus tanques" was displayed during the start of the second half in the south stand. Another read "El dinero está primero, los valores quedan en segundo lugar."

Los fanáticos de la tribuna sur suspendieron momentáneamente su apoyo al equipo al reanudarse el partido, pero reanudaron los cánticos después de unos minutos. Hubo protestas contra el acuerdo de patrocinio fuera del estadio antes del partido, con fanáticos agitando tarjetas rojas simbólicamente.

La unión de supporters del BVB había instigado las protestas antes del partido. El CEO del BVB, Hans-Joachim Watzke, había argumentado que la seguridad y la defensa son fundamentales para la democracia. Sin embargo, la alianza de fanáticos criticó su exclusión del proceso de toma de decisiones.

La alianza de fanáticos se refirió a la controvertida asociación como una violación de sus principios, mencionando el compromiso del Tratado de Frankfurt con las resoluciones pacíficas. Algunos supporters incluso sostuvieron pancartas que pedían la terminación de la asociación de Borussia Dortmund con Rheinmetall.

