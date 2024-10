Los partidarios de Palestina se involucran en enfrentamientos violentos con el personal de aplicación de la ley.

Las calles de Berlín resonaron con el aniversario del ataque terrorista de Hamas a Israel, lo que llevó a un alboroto durante una manifestación. La policía entró en conflicto con los manifestantes y un activista destacado se unió al caos.

Se informaronReports de lanzamiento de botellas y piedras a la policía, junto con cánticos antiisraelíes, procedentes de una manifestación pro-palestina en Berlín-Kreuzberg. La policía de Berlín confirmó esto en X, stating that several arrests had already been made.

Videos de redes sociales muestran a la policía utilizando spray de pimienta contra los manifestantes. Se informes que los disturbios comenzaron después de que se coreó un eslogan prohibido en el evento, lo que llevó a la policía a intervenir.

Aproximadamente 400 personas asistieron a la manifestación titled "Apoyo a Palestina" en el primer aniversario del asalto de la organización terrorista islámica Hamas a Israel. Se reunieron en la tarde en el Südstern, coreando "Viva Palestina". Muchos manifestantes llevaban keffiyehs palestinos y ondeaban banderas correspondientes. Un hombre con un megáfono incitó a la multitud con eslóganes como "¡Vamos, vamos Intifada!", "¡Detengan la matanza!" y "Israel es un estado terrorista".

Fotos y videos también muestran a la activista sueca del medio ambiente Greta Thunberg participando en la protesta, vestida con un keffiyeh palestino. Ha asistido anteriormente a demostraciones similares, por ejemplo, en Leipzig en enero.

La frase "Del río al mar, Palestina será libre" se escuchó repetidamente. Esto hace referencia a la región que se extiende entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Según el Ministerio del Interior de Alemania, esta frase está prohibida en Alemania si se utiliza como símbolo de Hamas.

Los periodistas encontraron obstáculos y amenazas en su trabajo en ciertos casos. Ni Hamas ni las víctimas israelíes del ataque del año pasado fueron reconocidas. La policía tuvo que poner fin prematuramente a una manifestación pro-palestina en Kreuzberg el domingo debido a la lanzamiento de piedras y botellas.

