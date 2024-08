- Los partidarios de Northern Stream mantendrán el silencio, como sugirió Tusk.

En los pocos días siguientes al anuncio de una orden de detención contra un ucraniano relacionado con los atentados contra los gasoductos del Mar Báltico, el primer ministro polaco Donald Tusk expresó sus opiniones sobre Nord Stream. "A los arquitectos y financieros de Nord Stream 1 y 2: Su única acción ahora debería ser disculparse y mantenerse en silencio", publicó Tusk en la plataforma digital X.

Una serie de explosiones dirigidas interrumpieron los dos gasoductos, Nord Stream 1 y 2, a finales de septiembre de 2022. La identidad y los cerebros detrás de estos ataques han sido objeto de debate durante mucho tiempo. El proyecto ruso-alemán no estuvo exento de controversia política, especialmente ante la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Polonia siempre se opuso a la construcción del gasoducto Nord Stream 2.

Polonia ha sido consistentemente contraria a Nord Stream.

El jefe de la oficina de seguridad nacional de Polonia, Jacek Siewiera, respondió al post de Tusk en X stating, "Malas noticias para aquellos a quienes se dirige: Hay un fuerte acuerdo en Polonia sobre este asunto". También agregó un emoji de guiño.

Se reveló el miércoles que la oficina del fiscal polaco había recibido una orden europea de detención emitida por la oficina del fiscal federal alemán para el sospechoso que Recently had been in Poland but subsequently returned to his homeland. Esto llevó a preguntas en Alemania sobre la medida en que Polonia ha cooperado en la investigación sobre el sabotaje.

