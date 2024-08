Los paneles dirigidos por los republicanos emiten el informe de investigación de juicio político de Biden sin sugerir que la Cámara inicie un procedimiento formal de juicio político

El informe de 291 páginas repite afirmaciones no respaldadas para sugerir que Biden participó intencionalmente en un esquema, utilizando su posición como vicepresidente y más allá, para enriquecer financieramente a su familia. Este asunto se deja a la Cámara de Representantes para evaluar.

El informe se dio a conocer el primer día de la Convención Nacional Demócrata en Chicago, antes del discurso programado de Biden. CNN contactó a la Casa Blanca para obtener un comentario, pero aún no ha recibido una respuesta.

El lanzamiento del informe ocurre en un momento delicado para los republicanos de la Cámara. Después de iniciar los procedimientos de destitución contra Biden hace once meses, no han logrado persuadir a su estrecha mayoría para avanzar con los cargos de destitución. Con Biden ya no buscando la reelección, la atención del Congreso se ha centrado en la presidencia de 2024. Por lo tanto, también ha disminuido el impulso para continuar investigando a Biden y a su familia utilizando recursos de investigación.

En última instancia, recae en el portavoz de la Cámara, Mike Johnson, la decisión de impulsar la destitución durante el regreso de tres semanas de la Cámara a Washington en septiembre, mientras se aborda el plazo del 30 de septiembre para el financiamiento del gobierno.

La representante republicana Lisa McClain de Michigan, quien sirve en el Comité de Supervisión de la Cámara, declaró el mes pasado que el resultado de la investigación es insignificante dada la situación política actual.

Otro miembro del Comité Judicial de la Cámara reconoció la despolitización del informe, ya que Biden ya no enfrenta a los votantes.

"Creo que el pueblo estadounidense tiene derecho a saber sobre las empresas familiares", dijo el representante republicano Tom McClintock de California antes del lanzamiento del informe.

El representante republicano Doug LaMalfa de California, que creía que destituir a Biden sería infructuoso, mencionó en julio que aunque sería útil limpiar el informe, invertir demasiado esfuerzo en finalizarlo sería infructuoso.

Esto no fue el resultado deseado para los republicanos que pasaron meses analizando registros financieros citados por subpoena y realizando entrevistas clave con Hunter y James Biden, así como con varios de sus asociados comerciales.

El representante republicano Matt Gaetz de Florida, que ha abogado durante mucho tiempo por la destitución de Biden, expresó su insatisfacción con el final de la investigación.

Sin embargo, otros republicanos mantuvieron que el lanzamiento del informe era imperativo a pesar del clima político. Después del revés de Biden en junio que debilitó sus posibilidades de reelección, los republicanos retuvieron el informe para permitir que las luchas intrapartidistas continuaran, pero con el día de las elecciones acercándose y Biden retirándose de la carrera, los republicanos reconocieron la urgencia del plazo.

El presidente del Comité Judicial, Jim Jordan de Ohio, que lidera la investigación, consideró necesario publicar los hallazgos y emitió un informe. El presidente del Comité de Supervisión, James Comer de Kentucky, otra figura clave en la investigación, buscó combatir la pedaleo de influencias a través de la legislación y nunca creyó que su papel incluyera la destitución, aunque la apoyó.

Un miembro del Comité Judicial, la representante Harriet Hageman de Wyoming, comentó que el retiro de Biden de la carrera presidencial no tuvo impacto en la conclusión de la investigación.

"Quería que esta investigación culminara en la verdad", dijo Hageman. "Independientemente del resultado, mi objetivo era que el pueblo estadounidense reconociera la gravedad de la conducta deshonesta de la familia Biden".

Acusaciones republicanas de 'pedaleo de influencias y corrupción'

El informe liderado por los republicanos afirma exponer un fenómeno a largo plazo de pedaleo de influencias y corrupción centrado en y facilitado por Joe Biden. Sin embargo, principalmente repite las teorías republicanas anteriores que exageran la participación de Biden en los negocios extranjeros de su hermano y su hijo, que el informe afirma generaron "más de 18 millones de dólares de fuentes extranjeras".

La afirmación más dañina del informe es que Hunter Biden, James Biden y sus socios comerciales vendieron "la marca" - o el acceso potencial a Joe Biden.

Sin embargo, uno de estos socios comerciales, Devon Archer, que fue condenado en un caso separado de fraude no relacionado con los Biden, testificó que solo ofrecieron una "ilusión" de acceso.

Archer reveló a los investigadores que Hunter Biden puso a su padre al teléfono "tal vez 20 veces" durante reuniones con socios extranjeros, y ellos lo percibieron como "acceso y influencia", según el informe, citando el testimonio de Archer que se había hecho público meses antes.

"Los individuos que compraron esta 'ilusión' de acceso a los miembros de la familia Biden, de hecho, obtuvieron acceso privado y no divulgado a Joe Biden", recuerda el informe.

Sin embargo, Archer también testificó que "nada" sustancial para el negocio se discutió durante las conversaciones o cenas en las que Joe Biden estaba presente. Y el informe republicano no incluye ninguna nueva evidencia de interacciones comerciales sustanciales entre Joe Biden y sus asociados comerciales de la familia en Ucrania, China, Rusia o en otros lugares.

El informe alega que se reconoció que "la estrategia comercial de la familia Biden giraba en torno al influjo y las posiciones políticas de Joe Biden", según el testimonio de Archer. Sin embargo, esto no es necesariamente una nueva revelación; incluso Hunter Biden ha admitido que probablemente no habría sido nombrado en la altamente pagada junta de la empresa de energía Burisma si no fuera el hijo de Joe Biden.

Reaparecen afirmaciones anteriores de un asociado ex de los negocios de la familia Biden

El informe presenta afirmaciones no verificadas del exasociado de los negocios de la familia Biden, Tony Bobulinski, con afirmaciones que han sido contradictorias por otras fuentes.

Según el informe, Bobulinski testificó que Joe Biden no solo estaba involucrado en las actividades comerciales de su familia, sino que también jugó un papel habilitador, a pesar de los intentos de mantenerse alejado para tener una denegación plausible.

Sin embargo, otros asociados de los negocios de la familia Biden han declarado que Joe Biden no estaba involucrado en ninguna de las empresas extranjeras de su familia, ya sea como ciudadano privado o como vicepresidente.

A pesar de que los republicanos se han centrado en estas afirmaciones, los demócratas han descartado a Bobulinski como una fuente poco fiable.

El informe presenta un correo electrónico de 2017 de James Gilliar, descrito como otro asociado de la familia Biden, a Bobulinski, que menciona "paquetes de compensación" para una empresa que involucra intereses energéticos chinos. El mensaje aparentemente establece un "acuerdo provisional" para la distribución de la participación, con desgloses numéricos específicos e iniciales, incluyendo "10 retenidas por H para el gran tipo?".

Bobulinski aseguró que H se refería a Hunter Biden, y "el tipo grande" se refería a Joe Biden.

Los abogados de Hunter Biden han argumentado que la distribución de acciones propuesta nunca se implementó en un acuerdo y, de hecho, fue una sugerencia de Bobulinski que nunca fue reconocida por Hunter Biden.

Bobulinski disputó esto, afirmando que Hunter Biden respondió al correo electrónico en múltiples ocasiones.

Además, el informe alega que en otro intercambio, Hunter Biden insinuó una amenaza a los oficiales de una empresa energética china utilizando el nombre de su padre.

"Nos gustaría entender por qué el acuerdo no se ha cumplido", decía el mensaje, según el informe. "Si recibo una llamada o un mensaje de texto de alguien involucrado en esto, además de ti o unas pocas personas elegidas, me aseguraré de que, entre el hombre que está a mi lado y todos los que conoce, lamentarás no haber seguido mis instrucciones".

Joe Biden ha condenado las acusaciones de los republicanos de la Cámara de Representantes de que se involucró en negocios con su hijo y hermano, etiquetando las afirmaciones como "mentiras".

Informe acusa a la Casa Blanca de obstruir el acceso del Congreso a información y testigos críticos

El informe también critica a la Casa Blanca y a sus funcionarios por obstruir los esfuerzos del Congreso para obtener documentos y testigos cruciales relacionados con las investigaciones sobre el manejo de documentos clasificados de Biden y los negocios de su hijo.

Después del lanzamiento del informe del fiscal especial Robert Hur sobre el manejo de documentos clasificados de Biden, los comités solicitaron acceso a la grabación de audio de la entrevista de dos días que Biden le dio a Hur en octubre. Aunque el informe de Hur no resultó en cargos contra Biden, contenía evaluaciones perjudiciales sobre la edad y la aptitud mental del presidente.

El transcripto de la entrevista de Biden se hizo público semanas después, pero los republicanos exigen el lanzamiento del registro original, argumentando que proporcionaría una mayor comprensión de las habilidades cognitivas de Biden. También acusaron a la Casa Blanca de manipular los transcripts oficiales de las declaraciones de Biden.

El presidente Biden invocó el privilegio ejecutivo sobre los archivos de audio, y el Departamento de Justicia ha defendido su decisión de preservar su privacidad y desalentar la cooperación de los testigos futuros.

El informe también afirma que la Casa Blanca obstaculizó a la Administración de Archivos Nacionales y de Registros en la entrega de los correos electrónicos enviados y recibidos por Joe Biden desde su cuenta de correo electrónico pseudónima durante su mandato como vicepresidente.

La investigación sobre los impuestos y los negocios de Hunter Biden supuestamente fue obstaculizada por la administración Biden, a pesar de que muchas de las acusaciones surgieron antes de que Biden anunciara oficialmente su candidatura en 2020. Las investigaciones del FBI y del IRS sobre Hunter Biden comenzaron en 2018 y 2019, respectivamente.

El informe dice que "desde el principio, el FBI, el Departamento de Justicia y el IRS estaban bien conscientes de la sensibilidad que rodeaba el caso debido al estatus destacado de los Biden en Delaware". Como resultado, los investigadores tuvieron que cumplir con procedimientos adicionales, lo que supuestamente retrasó el progreso de las investigaciones.

Una persona del IRS que trabajaba en la investigación de Biden, que más tarde se convirtió en un whistleblower acusando la manipulación política dentro de la investigación, declaró que un agente del FBI basado en Wilmington estaba ansioso por las posibles repercusiones para él y su familia si tenía que participar en un caso de Biden en Delaware. Los líderes del IRS han desafiado las afirmaciones del whistleblower.

Crédito: Asher Moskowitz de CNN por el informe.

El lanzamiento del informe liderado por los republicanos ha vuelto a poner la política en el centro de atención, mientras el GOP acusa a Joe Biden de estar involucrado en los negocios extranjeros de su familia. A pesar de la afirmación del informe de que Biden utilizó su posición política para obtener ganancias financieras, el panorama político y el enfoque continuo en la presidencia de 2024 pueden influir en cómo los líderes políticos eligen responder.

