Los palestinos apoyan la decisión de Hamás de entrar en guerra con Israel, según una encuesta, sin solución política en el horizonte

Los manifestantes se reúnen aquí para protestar, pero cuando la CNN nos visitó un domingo por la mañana, la gente seguía a lo suyo. De todos modos, las fotos de la guerra de Gaza colocadas en la plaza y colgadas en pancartas y vallas recuerdan a cualquiera que lo necesite los horrores que se están produciendo no muy lejos de allí.

"Esta destrucción se asemeja a la conciencia del mundo", reza un cartel bajo una imagen de socorristas retirando escombros.

Otra fotografía muestra ambulancias en el exterior de un hospital con el texto "Héroes médicos exigen acción: Detengan la masacre en Gaza".

En su oficina, a una milla de distancia, donde los escritorios y las estanterías gimen bajo montones de papeles, Khalil Shikaki reflexiona sobre el conflicto.

Los palestinos, dice, apoyan abrumadoramente la decisión de Hamás de entrar en guerra con Israel.

Su empresa de investigación, el Centro Palestino de Investigación de Políticas y Encuestas (PCPSR), acaba de publicar los resultados de su última encuesta sobre las actitudes de los palestinos.

Setecientos cincuenta adultos fueron entrevistados cara a cara en Cisjordania, y 481 fueron entrevistados en Gaza, también en persona. La recogida de datos en Gaza se realizó durante la reciente tregua, cuando era más seguro para los investigadores desplazarse.

La encuesta, que tiene un margen de error de cuatro puntos (en lugar de los tres habituales), reveló que casi tres cuartas partes (72%) de todos los encuestados creen que la decisión de Hamás de lanzar su ataque contra Israel el 7 de octubre fue "correcta".

Menos de una cuarta parte (22%) dijo que fue "incorrecta".

Pero eso no significa apoyo a las atrocidades, añade. "Nadie debería ver esto como un apoyo a las atrocidades que pudiera haber cometido Hamás ese día".

"Los palestinos creen que la diplomacia y las negociaciones no son una opción a su alcance, que sólo la violencia y la lucha armada son el medio para acabar con el asedio y el bloqueo sobre Gaza y, en general, para poner fin a la ocupación israelí", afirma Shikaki.

Esta importante distinción se desprende de tres de los datos de la encuesta. Casi el 80% de los encuestados dijeron a los investigadores del PCPSR que matar a mujeres y niños en sus casas es un crimen de guerra.

Un número aún mayor (85%) de los encuestados dijeron que no habían visto los vídeos mostrados por los medios de comunicación internacionales de los actos cometidos por Hamás el 7 de octubre - una cifra que puede dar una pista de por qué sólo el 10% de los encuestados dijeron que creían que Hamás había cometido crímenes de guerra ese día.

En gran medida, los palestinos, al igual que los israelíes, obtienen una perspectiva sesgada de sus medios de comunicación. Además de este efecto burbuja, dice Shikaki, también podría haber un deseo de evitar otras fuentes para mantener la negación. La negación, como él dice, es útil durante períodos de estrés y dolor.

Hacer encuestas en una zona de guerra conlleva dificultades incluso en los momentos de calma. Entrevistar a la población del centro y el sur del enclave fue relativamente sencillo, ya que la mayoría estaba todavía en casa, pero encuestar a la población del norte de Gaza fue parcialmente difícil porque muchos habían sido desplazados a refugios.

Territorios separados, actitudes divergentes

Gaza y Cisjordania, los actuales territorios palestinos, están separados geográficamente desde 1948. En las últimas décadas, esa separación ha arraigado entre ambas poblaciones, entre otras cosas porque a los palestinos les resulta cada vez más difícil desplazarse entre los territorios.

Desde 2005, cuando Israel trasladó a sus soldados y colonos fuera de Gaza y prácticamente selló el territorio con la ayuda de Egipto, las experiencias cotidianas de los palestinos de Gaza han divergido aún más de las de los palestinos de Cisjordania.

Políticamente, los territorios están divididos. La Autoridad Palestina del anciano presidente Mahmoud Abbas controla parcialmente Cisjordania, mientras que Hamás controla lo que ocurre dentro de Gaza, o lo hacía hasta que Israel la invadió.

Estas diferencias se reflejan en las actitudes encuestadas, en particular, sobre el uso de la violencia.

En Gaza, el apoyo a la lucha armada ha aumentado sólo ligeramente, pasando del 50% en septiembre de 2022 (un año antes de la guerra actual) al 56% en diciembre de 2023. En Cisjordania, sin embargo, el apoyo ha aumentado drásticamente del 35% en septiembre de 2022 al 54% en septiembre de 2023 (un mes antes de la guerra). Este mes, el apoyo encuestado a la lucha armada alcanzó el 68% en Cisjordania.

Shikaki afirma que estas divergencias reflejan el aumento de los ataques de colonos judíos violentos contra palestinos en Cisjordania, que han suscitado la condena de Estados Unidos y Europa, junto con la sensación generalizada de que el actual gobierno de extrema derecha de Israel no está demasiado preocupado por esta situación.

Como era de esperar, Hamás cuenta con un apoyo cada vez mayor, especialmente entre los palestinos de Cisjordania. El apoyo al grupo militante como partido político se ha multiplicado casi por cuatro (del 12% al 44%) en los tres meses transcurridos entre septiembre de 2023 y diciembre de 2023.

En la asediada Gaza, por el contrario, el apoyo se ha mantenido relativamente estable, con un 38% en septiembre y un 42% en diciembre.

Al Fatah, el partido nacionalista laico del presidente de la Autoridad Palestina (AP), Abbas, que dirigió a la Organización para la Liberación de Palestina hacia sus históricos acuerdos con Israel en la década de 1990 -que crearon la AP, pero que crucialmente no llegaron a resolver algunas de las cuestiones más fundamentales del conflicto-, ha visto caer su apoyo en todos los territorios del 26% hace tres meses al 17% ahora.

El apoyo al propio Abbas es aún menor, tanto que se le considera casi totalmente desacreditado.

Salir de la negación, ¿hacia un ajuste de cuentas?

Pero Shikaki advierte que no hay que exagerar el aumento del apoyo a Hamás, al menos por ahora. A medida que más palestinos asuman las atrocidades cometidas por Hamás el 7 de octubre, las actitudes podrían cambiar, aunque es poco probable que esto ocurra mientras Gaza siga siendo objeto de ataques masivos.

También es importante saber cuánta gente ha visto los vídeos del 7 de octubre y las diferencias entre los territorios. En Gaza, el 25% de los encuestados dijeron que habían visto esos vídeos; y el 16% de todos los encuestados dijeron a los investigadores que Hamás había cometido crímenes de guerra. En Cisjordania, las cifras correspondientes fueron sólo del 7% y el 1%.

Gaza está saliendo de la negación más rápidamente que Cisjordania, afirma Shikaki, y eso significa un ajuste de cuentas para Hamás. Ya sólo el 38% de los gazatíes quiere que el grupo militante vuelva a gobernar después de la guerra.

Pero lo importante no es sólo el mayor conocimiento de los acontecimientos en un solo día. También lo es lo que ocurra cuando se reanude la política una vez terminada la guerra, y si los palestinos ven algún tipo de horizonte político.

En un momento en que la gente cree que la única forma de conseguir que Israel ponga fin a la ocupación es infligiendo dolor y sufrimiento a los israelíes, los palestinos ven a Hamás como el partido más capaz de ejercer la violencia con eficacia, afirma Shikaki.

Por otro lado, "si se da a los palestinos la opción de negociar el fin permanente de la ocupación israelí y la creación de un Estado palestino... el apoyo a Hamás probablemente descenderá por debajo de donde estaba antes de la guerra", afirma.

El apoyo a la solución de los dos Estados se ha mantenido prácticamente estable en Gaza y Cisjordania en los últimos tres meses, pasando del 32% al 34%, pero históricamente esas cifras siguen siendo bajas. En el pasado, las encuestas del PCPSR han mostrado un apoyo a la existencia de una Palestina independiente junto al Estado de Israel de entre el 70% y el 80%.

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha intentado convencer tanto a israelíes como a palestinos de que considera importantes las negociaciones, afirmando el mes pasado: "No creo que (el conflicto) termine en última instancia hasta que haya una solución de dos Estados". El problema es que los palestinos no parecen creerle. Casi tres cuartas partes (70%) de los encuestados afirmaron que no consideran serias las conversaciones de Estados Unidos sobre la creación de un Estado palestino.

Shikaki dice que es obvio por qué esto es así.

"Como tienes todo ese poder, la gente no te va a creer si dices: bueno, no puedo usar mi influencia contra Israel. Así que la conclusión es que estáis hablando de boquilla de la solución de los dos Estados, pero no tenéis absolutamente ninguna intención de hacer nada para que se haga realidad".

