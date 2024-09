- Los países adoptan voluntariamente sistemas de impuesto a la propiedad transparentes en ciertas regiones.

Al comenzar el año nuevo, varias ciudades y pueblos planean implementar un nuevo impuesto sobre la propiedad. Sin embargo, muchos propietarios de propiedades aún están en la oscuridad sobre el costo exacto, ya que la tasa crucial, un porcentaje agregado al final del cálculo, aún no se ha anunciado en la mayoría de los lugares. La mayoría de las ciudades planea revelar sus tasas solo en el otoño.

Según la Asociación Alemana de Ciudades y Municipios, este retraso se debe a la falta de las valoraciones de propiedades necesarias. Sin embargo, una encuesta realizada por Capital entre los 16 ministerios de finanzas de los estados indica que las oficinas de impuestos ya han enviado notificaciones revelando el nuevo valor del impuesto sobre la propiedad. La Unión Alemana de Impuestos (DSTG) respalda esto, stating that 93 a 95 percent of property owners have submitted their tax declarations, and approximately 90 percent have been assessed.

A pesar de esto, las oficinas de impuestos han sido abrumadas con objeciones. Después de la llamada del Bundesverband der Steuerzahler (BdSt) a la resistencia, la tasa de objeciones ha aumentado significativamente: la tasa de objeciones es excepcionalmente alta en un 20 por ciento. Esto también se confirma en las estadísticas del Ministerio Federal de Finanzas, que muestran que se recibieron casi 10 millones de nuevas objeciones en 2023, un aumento de más de 233 por ciento en comparación con el año anterior.

¿Un impuesto sobre la propiedad neutro en ingresos para quién?

Con las municipalidades aún por revelar sus tasas, muchos propietarios de casas y apartamentos están inciertos. La nueva valoración ha llevado a valores de impuesto sobre la propiedad que son significativamente más altos que los valores uniformes anteriores para la mayoría de las propiedades. Debido a la base de cálculo más alta, la carga fiscal es probable que aumente para muchos, incluso si las municipalidades mantienen sus tasas iguales.

Varios estados federales ahora buscan informar a sus ciudadanos sobre el rango dentro del cual las tasas de las municipalidades deberían caer para implementar la "reforma neutra en ingresos". El gobierno había prometido esto cuando el Tribunal Constitucional Federal llamó a la reforma del impuesto sobre la propiedad en 2018. Las municipalidades deberían establecer sus tasas para que su ingreso por impuesto sobre la propiedad después de la reforma sea similar al anterior. Esta reforma no debería utilizarse para aumentar los impuestos. Sin embargo, esto no significa que cada propietario de propiedad pagará el mismo impuesto sobre la propiedad en 2025 que antes. Algunos pueden enfrentar cargas aumentadas o incluso disminuidas.

Registros de transparencia en siete estados

Mientras que Sajonia, Renania del Norte-Westfalia y Hesse ya han publicado tasas adecuadas en sus sitios web, Baden-Württemberg, Renania-Palatinado y Schleswig-Holstein planean establecer sus registros de transparencia en septiembre u octubre. Brandenburg planea seguir en noviembre. Estos registros están destinados a servir como guías para las personas clave en los ayuntamientos y consejos sobre cómo mantener el impuesto sobre la propiedad en general a un nivel estable.

Sin embargo, los estados solo pueden hacer recomendaciones para las tasas, y las ciudades y municipalidades deciden finalmente cuán alta debe ser su tasa para financiar escuelas, guarderías y mantenimiento de carreteras con los ingresos del impuesto.

Baja Sajonia y Mecklemburgo-Pomerania Occidental han tomado una posición intermedia. Allí, las municipalidades están obligadas a publicar la tasa de impuesto neutra en ingresos. Si una municipalidad desea desviarse de esto, también debe anunciarlo. "Esto asegura la máxima transparencia", dice el Ministerio de Finanzas de Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

Intervención en la autonomía de la tasa de impuestos

Mientras tanto, algunos estados federales no tienen planes para un registro de transparencia. Según el Ministerio de Finanzas de Sajonia-Anhalt, si el impuesto sobre la propiedad se estructura de manera neutra en ingresos depende en gran medida del comportamiento responsable de las municipalidades dentro de su autonomía de tasa de impuestos. El gobierno estatal también considera un registro poco confiable, ya que los propietarios de propiedades están más preocupados por los impactos específicos de la reforma en sus propias propiedades que por la neutralidad de ingresos.

El Ministerio de Finanzas en Turingia no quiere un registro de transparencia porque restringiría la autonomía de tasa de impuestos de las municipalidades y causaría una alta carga administrativa: "El modelo de tasa de impuestos solo muy aproximadamente calculable del país limita el poder de decisión de los alcaldes y consejos municipales".

Está un poco más claro en los estados-ciudades. En Hamburgo, aún se están llevando a cabo negociaciones sobre qué tasa de impuesto se aplicará a los propietarios de propiedades e inmuebles de Hamburgo. En Bremen, ya se ha alcanzado un acuerdo sobre una tasa de impuesto del 755 por ciento. La ciudad de Bremerhaven, que también pertenece a Bremen, establece su propia tasa de impuesto pero ha prometido neutralidad de ingresos, según la información del Senado.

Berlín fue el primer estado federal en establecer una tasa de impuesto sobre la propiedad para 2025 en febrero. Para propiedades construidas y construibles, se redujo casi a la mitad desde la actual 810 por ciento a 470 por ciento. La reducción es necesaria porque las propiedades en el este se habían subvalorado anteriormente debido a la división de la ciudad, y la carga fiscal para los propietarios en Berlín Oriental estaba destinada a aumentar significativamente a partir de 2025.

En este contexto, es importante tener en cuenta que la decisión de revelar las tasas de impuesto sobre la propiedad cae bajo la jurisdicción de cada municipalidad. Por lo tanto, los propietarios de casas en muchas áreas están ansiosamente esperando información de su municipalidad local sobre las tasas de impuesto específicas.

Además, para mantener la transparencia y cumplir con la promesa de una reforma del impuesto sobre la propiedad neutra en ingresos, algunos estados están animando a las municipalidades a publicar sus tasas de una manera transparente, permitiendo que los ciudadanos entiendan cómo se verán afectados sus impuestos.

