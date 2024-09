Los padres obtienen mayor autoridad sobre las actividades de Instagram de sus hijos.

Los padres están asumiendo gradualmente el control de la actividad de Instagram de sus adolescentes, lo que lleva a un futuro en el que se asignarán automáticamente "Cuentas menores" a los menores. Estos tipos de cuentas impondrán limitaciones sobre quién puede interactuar con ellas y el contenido que pueden acceder en Instagram.

Los niños menores de 16 años necesitarán el permiso de sus padres para aflojar estas medidas de seguridad. Además, Meta, la empresa matriz de Instagram, tiene la intención de utilizar la IA para mejorar su capacidad para identificar cuándo los usuarios ligeramente mayores falsean su edad.

Nick Clegg, jefe de Asuntos Globales de Meta, expresó su creencia en el equilibrio establecido entre los derechos de los adolescentes, la autoridad parental y los roles de las empresas de redes sociales. Admitió que este nuevo conjunto de restricciones podría llevar a que fewer teenagers use Instagram, but he hoped that parents would develop trust in the systems set up to shield their kids safely.

The implementation of "Minor Accounts" on Instagram includes the automatic assignment of such accounts to minors, which is one of the amendments aimed at protecting children. With the new system, kids younger than 16 require their parents' approval to make changes to these amendments.

