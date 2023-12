Los pacientes con dolor crónico pregonan los beneficios de la ketamina, pero los médicos aún no están seguros de cómo funciona

Estaba estudiando para los exámenes finales y volvió de la biblioteca sobre las 10 de la noche. Se fue sigilosamente a la cama porque su compañera de habitación ya dormía.

Sobre las 3 de la madrugada, se despertó con un intenso dolor que le recorría la espalda.

"Ya no sentía las piernas", cuenta Ryan. También olía a orina. Las sábanas que tenía debajo estaban empapadas.

"Y siendo una persona de 19 años, ya sabes, yo no me orinaba en la cama, así que fue muy sorprendente".

Aquel aterrador episodio inició lo que se convertiría en una odisea de 10 años para encontrar alivio a un dolor implacable. Ryan dice que finalmente lo encontró en lo que algunos expertos consideran un lugar inesperado y controvertido: la droga psicodélica ketamina, que recibe mediante infusiones intravenosas cada 90 días.

La ketamina se utiliza como anestésico quirúrgico desde la década de 1970. Su uso se generalizó en los hospitales de campaña durante la guerra de Vietnam porque no deprime la respiración ni el ritmo cardíaco como otros tipos de anestesia. Al mismo tiempo, aumenta la presión sanguínea y la frecuencia cardiaca, lo que puede ser útil para pacientes que han perdido sangre.

Al igual que otros psicodélicos, la ketamina también ha demostrado ser útil para tratar la depresión y los traumas.

Un derivado de la ketamina -la esketamina- fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos en 2019 como un aerosol nasal para pacientes con depresión que no han respondido a otros tratamientos.

Algunos hospitales y clínicas especializadas en dolor también usan infusiones de ketamina fuera de etiqueta para tratar el dolor intratable, como el que tiene Ryan.

"Muchos médicos especializados en el dolor creen que se trata de una especie de vudú, por así decirlo, algo así como '¿qué estás haciendo aquí realmente?

La ketamina actúa con rapidez en el organismo y también se elimina rápidamente, en cuestión de horas.

Sin embargo, Ryan y otras personas que la utilizan para el dolor crónico afirman que el alivio que obtienen tras sus tratamientos dura meses. Los expertos dicen que es difícil entender cómo puede funcionar durante tanto tiempo, y señalan que, aunque las pruebas preliminares son prometedoras, no hay muchas investigaciones de alta calidad que ayuden a explicar por qué podría funcionar o qué tipo de paciente podría beneficiarse más de ella.

Tankha dice que espera recaudar dinero suficiente para estudiar adecuadamente la utilidad de la ketamina para el dolor crónico.

"La unión al receptor termina en unos 10 o 15 minutos, quizá un par de horas, si se tiene suerte. Pero, ¿por qué funciona durante tanto tiempo?" dijo Tankha.

"Estamos estudiando lo que yo llamaría los efectos secundarios de la unión de la ketamina. ¿Qué más está haciendo en el cerebro para causar este alivio duradero?", dijo.

Un largo camino hacia el alivio

Emily Ryan, que ahora tiene 29 años y vive en Cincinnati (Ohio), dice que no le importa que los médicos no sepan exactamente cómo ayuda la ketamina. Simplemente cree que lo hace y está agradecida por haberla encontrado.

Sin embargo, el camino hasta aquí ha sido largo.

Cuando sus padres la recibieron en el hospital la noche en que se despertó paralizada en la universidad, los médicos sospecharon inicialmente que Ryan podría tener una infección o cálculos renales porque había sangre en su orina. Rápidamente lo descartaron.

En el hospital infantil local, pusieron a la adolescente en una máquina de resonancia magnética y le dieron unas gafas especiales para que pudiera ver la película "Frozen".

La vio entera una vez. Y luego otra vez.

"Y a la tercera vez, pensé: 'Algo va realmente mal si sigo en este tubo'".

Ese algo resultó ser un tumor que le presionaba la columna vertebral. Afortunadamente, no era cáncer, pero los médicos le dijeron que estaba en un lugar donde le comprimía los nervios. Y admitieron que no sabían cómo tratarlo. Como el tumor estaba en una zona de riesgo, la operación para extirparlo podía paralizarla.

Tuvo que utilizar un andador para desplazarse y perdió el control de la vejiga. Aun así, buscaba cualquier cosa que pudiera aliviar su incesante dolor.

Los médicos seguían recetándole analgésicos narcóticos, pero tanto Ryan como su madre decían que los medicamentos les daban miedo.

"No quiero que se me pudran las entrañas y volverme adicta a una sustancia", dice Ryan. "Eso es muy duro si va a ser el resto de mi vida".

Los cirujanos le implantaron un dispositivo de marcapasos para la vejiga, que le ha ayudado con la incontinencia. Y se convirtió en paciente del programa de tratamiento del dolor de la Clínica Cleveland.

Ryan probó diferentes procedimientos, como la epidural, para tratar de aliviar el dolor, así como medicamentos a largo plazo. Acudió a la clínica del dolor cada dos semanas durante unos cuatro años, pero nada parecía ayudar. Entre tanto, le han aparecido otros tumores, también a lo largo de la columna vertebral.

"Cuando digo que lo he intentado todo, es que lo hemos intentado todo", afirma Ryan.

La experiencia ha sido económica y emocionalmente agotadora.

Pero Tankha, su especialista en dolor, no se rindió. Sugirió a Ryan que probara las infusiones de ketamina, que según él se utilizan como tratamiento para el dolor crónico desde los años ochenta.

Durante su formación, Tankha dijo que le enseñaron que las infusiones de ketamina podían utilizarse para una enfermedad rara llamada síndrome de dolor regional complejo, o SDRC, pero que su uso debía restringirse a ese diagnóstico específico.

Durante una temporada en el hospital de veteranos de New Haven (Connecticut), Tankha estaba tratando a pacientes con CRPS con infusiones de ketamina, y otro paciente -con otro tipo de dolor crónico- le preguntó si las mismas infusiones podían servir para su malestar.

Tankha le explicó que la ketamina no se había estudiado para el tipo de dolor que él padecía, pero su paciente estaba ansioso por probar, así que Tankha accedió.

"Hicimos la infusión y este tipo consiguió cuatro meses de alivio. Y empecé a rascarme la cabeza pensando: 'Bueno, si a él le funciona, ¿a quién más le funciona?", dijo.

Cómo podría la ketamina alterar el dolor crónico

Los médicos creen que el dolor constante, como el de Ryan, puede recablear el sistema nervioso, haciéndolo hipersensible y fácil de activar. Esto se denomina dolor centralizado, o sensibilización central, y puede ocurrir en muchos tipos de enfermedades, como la artritis o la fibromialgia. Cuando esto ocurre, el cuerpo empieza a fabricar su propio dolor, lo que en cierto sentido se denomina dolor neuropático.

"Probablemente entre el 15% y el 35% de las personas con artritis, dolor de cuello o dolor de espalda tienen un componente muy importante de sensibilización central, es decir, tienen algo de artritis, pero su dolor es mucho más intenso de lo que sugieren las radiografías", afirma el Dr. Steven P. Cohen, catedrático de anestesiología y medicina intensiva de la Facultad de Medicina Johns Hopkins.

Cohen ayudó a desarrollar las directrices de 2018 de la Academia Estadounidense de Medicina del Dolor para el uso de ketamina en el tratamiento del dolor crónico.

Él dice que la ketamina se une a - y bloquea - un receptor en el cerebro que es responsable de la sensibilización central del dolor en el cuerpo.

"La gente dice que es como resetear el sistema nervioso", afirma Cohen.

Pero puede que eso no explique del todo cómo o por qué funciona. Dice que en los aproximadamente siete ensayos controlados con placebo realizados con ketamina para el dolor crónico, la mayoría han sido pequeños y los pacientes suelen adivinar correctamente cuándo la reciben, lo que hace posible que los beneficios que reportaron fueran resultado de un sesgo en el estudio.

"Las pruebas no son muy sólidas", afirma.

Cohen afirma que el mecanismo biológico que explica por qué puede funcionar tampoco está nada claro. Si la ketamina bloquea los receptores clave que centralizan el dolor en el organismo, ¿por qué seguiría actuando mucho después de haber sido eliminada del organismo?

Cohen afirma que se ha demostrado que la ketamina tiene efectos duraderos sobre las emociones, que también son un componente importante de la experiencia del dolor; quizá el fármaco no actúe sólo sobre la señalización del dolor en el organismo, sino también sobre el sufrimiento que causa.

"Puede que se trate de mecanismos distintos para cada persona y que haya un solapamiento", afirma.

Con los años, Tankha aprendió a perfeccionar el tratamiento. Administra una dosis menor de ketamina durante un periodo de tiempo más largo para reducir los efectos secundarios desagradables. Las infusiones duran de 1 a 3 horas al día en una clínica especializada donde los pacientes son vigilados y apoyados mientras alucinan o tropiezan. Los efectos secundarios negativos del tratamiento pueden incluir náuseas, vómitos, desorientación, confusión y pérdida de coordinación. La ketamina también puede elevar la tensión arterial y la frecuencia cardiaca, así como aumentar la respiración y el ritmo cardiaco.

Ryan dice que toma un medicamento contra las náuseas antes de los tratamientos y que después está agotada. Después se va a una habitación de hotel y se queda dormida.

Según Tankha, las infusiones de ketamina se utilizan en otras clínicas especializadas en el dolor, pero suelen ofrecerse porque un proveedor concreto tiene experiencia en el uso de esta terapia. Su disponibilidad no está muy extendida, y las clínicas que la ofrecen suelen tener largas listas de espera.

Emily Ryan recibe infusiones de ketamina en la Clínica Cleveland para tratar el dolor crónico.

Ryan cuenta que lleva auriculares para escuchar música durante la sesión, que dura entre una y tres horas. Dice que está agradecida de ser una viajera feliz. Dice que tiene visiones de los perros de su infancia, por ejemplo.

"Fui sin expectativas porque he probado muchas cosas", dijo Ryan.

Cuando volvió a su habitación de hotel tras el primer tratamiento, hace poco más de un año, dijo que durmió unas cinco horas.

"Al día siguiente me desperté y me sentí como antes de caer enferma", dijo Ryan.

"No siento dolor en absoluto, al 100%", afirma Ryan, que asegura que desde entonces se ha sometido a cinco o seis ciclos de infusiones, que se administran durante cinco días seguidos.

Las infusiones de ketamina son caras. Ryan dice que es afortunada porque el plan estatal de Medicaid al que pertenece cubre sus tratamientos, que le han cambiado la vida. Sigue teniendo que pagar una habitación de hotel durante cinco días cuando viaja para someterse a los tratamientos, y sigue teniendo que cubrir los copagos. Pero cree que merece la pena.

"Antes tomaba entre 40 y 50 pastillas al día. Ahora sólo tomo ocho al día", dice Ryan, que añade que sigue tomando gabapentina por la noche para conciliar el sueño.

Pero ahora puede hacer ejercicio en el gimnasio y pasar largas horas de pie arreglando flores en la floristería que regenta, actividades que antes le habrían resultado difíciles.Antes de la ketamina, Emily dice que no podía pasear a su perro más de un kilómetro y medio sin sentir dolor. Ahora lo pasea cinco o seis kilómetros sin problemas.

Los expertos advierten que no todos los pacientes obtienen los mismos resultados.

"Hay personas individuales para quienes ha sido muy exitoso", dijo el Dr. Charles Argoff, quien es director del centro integral del dolor en Albany Medical College.

"Pero no estoy seguro de que entendamos por qué tiene éxito a largo plazo para algunas personas y no para otras. No creo que entendamos del todo quién puede beneficiarse de ella", dijo Argoff.

Argoff subrayó que es importante utilizar la ketamina bajo supervisión médica y con un proveedor cualificado. Afirmó que están apareciendo clínicas de ketamina con credenciales dudosas y, como sugiere la reciente muerte del actor Matthew Perry, el uso de la ketamina sin las barandillas adecuadas puede ser peligroso.

Según Argoff, la cobertura de las infusiones de ketamina también es irregular. "Así que la gente puede estar gastando mucho dinero sin saber si le va a ayudar", dijo.

En cuanto a Emily Ryan, dijo que ha vuelto a jugar al tenis y al pickleball y a hacer los campamentos de fitness que tanto le gustan.

"Ahora voy a ellos sin problemas", dijo.

Fuente: edition.cnn.com