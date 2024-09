Los osos polares están disminuyendo, Munich se alegra de la apertura de una nueva arena sin puntajes.

Desgracia en el Campeonato de Osos Polares de Berlín: Una Avalancha de Goles de los Oponentes Lleva a su Primera Derrota en la DEL. Se Planea un Gran Festival de Hockey sobre Hielo en Múnich, Pero el Debut del "Wonderwork" Falló.

Inicialmente, se izó el estandarte del campeonato, luego siguió un torrente de goles de los oponentes: los campeones récord de la DEL, los Berlín Polar Bears, sufrieron su primera derrota en la liga durante la tercera jornada -y de manera bastante decepcionante. Sus oponentes fueron los Augsburg Panthers, el equipo que terminó en el último puesto de la temporada anterior. El equipo del entrenador Serge Aubin cedió ante una derrota de 2:6 (1:1, 1:5, 0:0), perdiendo su posición de liderazgo en la liga, que ahora ocupa el Fischtown Pinguins Bremerhaven, que defeated los Straubing Tigers 3:0 en su partido anterior.

Thomas Greiss, el controvertido ex portero nacional que salió de la jubilación para jugar por los Frankfurt Lions, sufrió su primera derrota en la DEL. Greiss y los Hessianos perdieron 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) ante el ERC Ingolstadt en su primer partido después de once años ausente de la liga. Greiss fue retirado del equipo nacional en 2021 debido a sus opiniones cuestionables sobre temas sociales, y tuvo una carrera destacada en la NHL, jugando en 368 partidos.

El Düsseldorf EG finalmente consiguió su primera victoria con una victoria emocionante de 3:2 en una tanda de penales (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) sobre los Schwenninger Wild Wings, saliendo del fondo de la tabla. Los Iserlohn Roosters siguen sin ganar, perdiendo 3:4 (2:2, 0:0, 1:2) ante los Grizzlys Wolfsburg. Los aficionados de los Nuremberg Ice Tigers experimentaron una montaña rusa emocionante: su equipo iba perdiendo 1:4 y 4:5 ante los Cologne Sharks, pero finalmente ganó 6:5 en la prórroga (1:2, 3:2, 1:1, 0:1).

El "Wonderwork" para la Coronación de los Campeones de Hockey sobre Hielo

Mientras tanto, comenzó una nueva era para dos equipos deportivos en la capital de Múnich: el nuevo SAP Garden, ubicado en el borde del Parque Olímpico, fue oficialmente inaugurado el viernes por la noche con un partido entre los cuatro veces campeones alemanes de hockey sobre hielo EHC Red Bull y el equipo de la NHL Buffalo Sabres. El recinto, que se dice que costó alrededor de 150 millones de euros y fue financiado por Red Bull, se construyó después de una espera de cuatro años debido a COVID-19. El equipo de baloncesto FC Bayern también jugará sus partidos en este estadio.

Sin embargo, el debut deportivo podría haber sido más suave. Los anfitriones sufrieron una derrota de 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) ante los Sabres, whose star player, JJ Peterka, previously played for Munich. Peterka (marcando en el 45th minute) was welcomed with applause during the ceremony, and there was also great appreciation for Armand Duplantis, the two-time Olympic champion and world record holder in pole vaulting, who brought the puck for the opening face-off, as well as former Munich master coach Don Jackson.

"One must commend all those involved for bringing this to fruition today after four years of construction," said Bayern Munich's honorary president Uli Hoeneß, who championed this project alongside Red Bull patriarch Dietrich Mateschitz: "I'm completely astounded. This is the first time I've been here since the SAP Garden was built." On Thursday, the FC Bayern basketball team will play their first home match in the 11,500-capacity arena against Real Madrid. The Bayern have rented the arena for 15 years and will play around 20 games there annually, most of which will be EuroLeague matches.

Munich's Mayor, Dieter Reiter, commenced the event by describing the new arena as a "structure of superlatives". However, there are four larger ice hockey arenas in Germany: in Cologne, Berlin, Mannheim, and Düsseldorf. Nonetheless, the new Munich arena is slated to host preliminary round matches of the 2027 World Men's Handball Championship.

