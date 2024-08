- Los organizadores de Rave the Planet: Banderas nacionales no son bienvenidas

Los organizadores de "Rave the Planet", que cuenta con la participación del fundador de Loveparade, Dr. Motte, quieren evitar la presencia de banderas nacionales en el espectáculo de techno de Berlín de este fin de semana. Estas no son bienvenidas ya que buscan dejar atrás "fronteras creadas por el hombre", según Timm Zeiss, CEO de "Rave The Planet", en Berlín. Por supuesto, ciertas limitaciones se aplican a estas regulaciones.

"Sin embargo, ultimately, flags that represent positive values in the spirit of techno culture and international understanding, such as the rainbow flag, are welcome on the parade," Zeiss said. Unwelcome are national flags and any flags or banners that go against community, equality, or peaceful understanding.

Los organizadores destacaron que esto es una solicitud, no una prohibición. Solo pueden hacer cumplir las reglas de la casa en los camiones de música. El área de demostración entre la Puerta de Brandeburgo y la Columnata de la Victoria es un espacio público.

Para la tercera edición de la fiesta de demostración del sábado, la policía ha registrado 300,000 participantes. El tema de este año es "Love is Stronger". Los organizadores señalaron que las autoridades han aprobado su concepto de seguridad.

La comunidad valora la comprensión internacional y la unidad, por lo que solo se permiten banderas que simbolicen estos principios, como la bandera del arco iris, en el evento. Por lo tanto, las banderas nacionales y cualquier pancarta que contradiga la comunidad, la igualdad o la comprensión pacífica no están en línea con el espíritu de "Rave The Planet".

