Los organismos rectores del tenis siguen instando a los jugadores a vacunarse antes del US Open

Lo hacen en un momento en el que parece que algunas de las principales estrellas del deporte se muestran reticentes a vacunarse.

Stefanos Tsitsipas, número 3 del mundo, ha sido la última estrella de alto nivel que ha expresado sus dudas sobre la vacuna.

La número 2 del mundo, Aryna Sabalenka, también se mostró reacia a vacunarse contra el virus Covid-19 en marzo: "No me fío mucho. Por supuesto, no quiero que mi familia lo tome. Si tengo que hacerlo, me lo pensaré dos veces antes de hacerlo".

Los representantes de Sabalenka no respondieron a la petición de la CNN de comentar si su postura había cambiado antes del US Open, donde competirán jugadores del circuito masculino de la ATP y del circuito de la Asociación de Tenis Femenino (WTA).

En una declaración enviada a la CNN, un portavoz de la WTA afirmó que casi el 50% de sus jugadoras están vacunadas, aunque se ha fijado el objetivo del 85% para finales de año.

El portavoz dijo que la organización "cree y anima a todo el mundo a vacunarse", pero la decisión de vacunarse fue "una decisión personal, que respetamos."

LEE: La estrella del tenis Andy Murray dice que los jugadores "tienen la responsabilidad" de vacunarse

El ATP Tour, la organización de tenis masculino, dijo que su tasa de vacunación actual es "ligeramente superior al 50%."

En una declaración a CNN, un portavoz dijo que el tour "sigue recomendando encarecidamente la vacunación a los jugadores, basándose ante todo en la evidencia científica que apoya los beneficios para la salud y la protección proporcionada", pero que la decisión de cada jugador de vacunarse seguía siendo de "libre elección."

MaliVai Washington, finalista de Wimbledon y cuatro veces ganador en el ATP Tour, afirma que los jugadores se encuentran en una posición privilegiada para poder influir en los demás a la hora de recibir la vacuna.

"Cuando miro a la ATP y a la WTA, a los atletas internacionales de élite, veo que pueden desempeñar un enorme papel de liderazgo en estos momentos", declaró Washington a la CNN.

"Cuando digo líderes, estos atletas de la gira tienen una influencia significativa en muchas personas que los siguen y si son defensores de la vacuna, la gente dirá: 'Sabes qué, voy a echar otro vistazo a esto. Voy a seguir eso. Si fulanito lo está haciendo, quizá esté bien para mí'.

"Creo que podrían tener un gran impacto en las tasas de vacunación si, digamos, un puñado de jugadores de los circuitos masculino y femenino salieran diciendo: 'Sí, acabo de vacunarme'".

Sin embargo, Washington, que dice estar vacunado, no cree necesariamente que los jugadores tengan la responsabilidad de utilizar sus plataformas para abogar públicamente por que otros se vacunen.

Más bien, cree que comparten la misma responsabilidad que el público en general de hacerlo para protegerse a sí mismos y a los que les rodean.

"Cada persona va a ver la palabra 'responsabilidad' de forma diferente", explica. "Personalmente creo que es responsabilidad de todos vacunarse... ahora bien, no todos se sienten cómodos promocionándolo y saliendo ahí fuera y hablando de ello y vacunándose ante las cámaras porque no sienten que sea su responsabilidad".

"Si yo estuviera hoy en la gira, no tendría ningún problema en anunciar públicamente que me estoy vacunando y probablemente animaría a otras personas a hacer lo mismo".

A principios de este año, Roger Federer, 20 veces campeón del Grand Slam, reveló que se había vacunado, mientras que Rafael Nadal, su eterno rival, también ha apoyado públicamente la vacunación.

Dudas sobre las vacunas

La semana pasada, en la CNN, el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, esbozó un calendario para 2022 en el que "empezaremos a tener un buen control" sobre el Covid-19 en EE.UU., si se recupera la vacunación.

"En realidad, se trata de cuánta gente se vacuna, cuánta gente da un paso al frente y dice: 'Ya estamos hartos de esto, tenemos que poner fin a este terrible brote que ha trastornado completamente nuestras vidas'", declaró el Dr. Fauci a CBS This Morning el martes.

Sin embargo, el mensaje defendido por Fauci y otros destacados expertos en salud pública de todo el mundo parece poco convincente para muchos tenistas de élite.

Los recientes comentarios de Tsitsipas bastaron para suscitar una réplica del gobierno griego, cuyo portavoz Giannis Oikonomou afirmó que el tenista de 23 años "no tiene los conocimientos ni los estudios necesarios para evaluar la necesidad de vacunarse".

Antes del comienzo del US Open, el agente de Tsitsipas no respondió a la pregunta de la CNN sobre si se había vacunado tras los comentarios de Oikonomou.

En un comunicado enviado a la CNN, un portavoz de la ITF, el organismo rector del tenis mundial, dijo: "La ITF continúa actualizando los protocolos que todos los torneos y participantes sancionados por la ITF deben seguir para mitigar el riesgo de exposición y propagación del Covid-19".

"Aunque sigue siendo una decisión personal de cada individuo, animamos encarecidamente a todos los participantes en torneos de la ITF a que se vacunen contra el Covid-19 en cuanto esté disponible, con el fin de protegerse a sí mismos y a los demás.

"Redunda en interés de todos que las restricciones puedan suavizarse de forma responsable en beneficio de los participantes, los anfitriones de los torneos y la comunidad en general".

Reglas del US Open

Pero mientras cientos de tenistas llegan de todo el mundo, los neoyorquinos pueden sufrir las consecuencias de la vida real, sobre todo las personas que trabajan entre bastidores en el US Open.

El sábado, la Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA) anunció que la alcaldía de Nueva York exigirá a los espectadores que demuestren estar vacunados contra la COVID-19 para poder entrar en gran parte del US Open, algo que antes no se exigía.

"Dada la continua evolución de la variante Delta y en consonancia con nuestra intención de anteponer la salud y la seguridad de nuestros aficionados, la USTA hará extensivo el requisito del alcalde a todos los poseedores de entradas para el US Open mayores de 12 años", rezaba el comunicado.

"Cualquier asistente al US Open con entradas para el estadio Arthur Ashe, el estadio Louis Armstrong, The Grandstand o los terrenos del US Open, deberá presentar una prueba de al menos una dosis de la vacuna COVID-19 para entrar en los terrenos del USTA Billie Jean King National Tennis Center".

La normativa del US Open establece que los invitados que asistan al torneo, al igual que los jugadores, también necesitarán una prueba de vacunación para las zonas de comedor interiores debido a la reciente orden ejecutiva de la ciudad de Nueva York.

Los jugadores también tendrán que mostrar una prueba de vacunación para comer en los restaurantes de la sede del US Open en Flushing Meadows -y en cualquier otro lugar de la ciudad de Nueva York-, pero los mandatos de vacunación de la ciudad para los eventos en interiores no se aplicarán a los eventos auxiliares del torneo, como las conferencias de prensa, a menos que sean residentes de la ciudad.

Las normas del US Open exigen que los jugadores se sometan a una prueba Covid a su llegada, pero no tendrán que autoaislarse mientras esperan el resultado.

En una declaración enviada a la CNN, un portavoz de la ATP afirmó: "La vacunación también ayuda a los jugadores a reducir el riesgo de ser excluidos de la competición, en virtud de ser un caso positivo o un contacto cercano.

"Reforzamos regularmente esta posición en nuestra comunicación a los jugadores, que ha incluido varias sesiones virtuales con expertos médicos sobre el tema en los últimos meses".

La directora del US Open, Stacey Allaster, citó la semana pasada la tasa de vacunación de la ciudad de Nueva York, de casi el 70%, como una de las razones por las que los organizadores respaldan sus protocolos del torneo.

Los aficionados que llenen las gradas de Flushing Meadows supondrán un marcado contraste con la edición de 2020 del torneo, que se jugó totalmente a puerta cerrada e incluso obligó a los jugadores a permanecer en gran medida dentro de una "burbuja" del US Open.

Una destacada tenista ya ha tenido que retirarse del próximo US Open tras dar positivo por Covid-19.

La estadounidense Sofia Kenin, campeona del Abierto de Australia 2020 y actualmente quinta del mundo, dijo en las redes sociales que está vacunada y que sus síntomas son "bastante leves."

Fuente: edition.cnn.com