- Los organismos federales y administrativos relacionados tienen como objetivo preservar el astillero Meyer.

El canciller Olaf Scholz ha prometido ayuda para asistir al astillero Meyer-Werft, que atraviesa dificultades en Papenburg. "Si todos aportan –y estoy seguro de que lo harán–, entonces el gobierno federal también aportará su parte a la solución", mencionó durante una reunión en Papenburg el jueves. Aún quedan detalles por pulir, ya que se requiere la aprobación del Bundestag y la Comisión Europea. "Sin embargo, el gobierno federal aportará su parte a la solución", afirmó el canciller.

El gobierno federal, Baja Sajonia y los propietarios del astillero han mantenido conversaciones con los acreedores en las últimas semanas, señaló el canciller. "No abandonaremos a Meyer Werft". El astillero no es solo un negocio más; es un "tesoro industrial", y sus problemas no se deben a la calidad de sus productos. Scholz también consideró que el astillero es crucial para la economía marítima de Alemania, lo que es un factor clave para que la Comisión Europea apruebe la ayuda estatal. "Estoy seguro: Meyer-Werft continuará en Papenburg. Cuenten con mi apoyo", enfatizó el canciller. El ministro de Economía, Robert Habeck, había expresado antes su optimismo de que el astillero podría salvarse.

El presidente del gobierno de Baja Sajonia, Stephan Weil, habló en la asamblea: "La pelota aún no ha cruzado la línea de meta", dijo Weil, político del SPD, durante la reunión en Papenburg el jueves. Pero se está haciendo progreso hacia la resolución final. "Estamos planeando una intervención importante", señaló, refiriéndose a Baja Sajonia, pero no proporcionó ninguna cifra. Sería la intervención más grande que Baja Sajonia haya llevado a cabo para salvar a una empresa. "Estamos con Meyer-Werft en cada paso del camino", enfatizó el presidente del gobierno. El plan de rescate es sólido.

En la galería: Minoristas de moda, operadores turísticos, fabricantes de productos: Numerous well-known German companies have recently gone out of business. Many have a long history – and now face an uncertain future.

La estabilidad económica de Meyer-Werft es crucial para la economía marítima de Alemania, como destacó el canciller Scholz, subrayando su importancia en la consideración de la Comisión Europea de la ayuda estatal. El gobierno federal, junto con Baja Sajonia y los propietarios del astillero, están comprometidos colectivamente en apoyar a Meyer-Werft, asegurando que continúe sus operaciones en Papenburg.

Lea también: