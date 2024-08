Los opositores a la Unidad en Braunschweig fácilmente tienen sus argumentos rechazados o ignorados.

La temporada de la 2. Bundesliga apenas tiene cuatro partidos y, sin embargo, el Eintracht Braunschweig ha encajado un total de 17 goles. El siguiente tropiezo es el sábado por la noche contra el 1. FC Köln. Las alarmas están sonando con fuerza y el entrenador es claro en su mensaje.

Después de los primeros cinco goles, los profesionales del Eintracht Braunschweig se encontraron con la ira de sus aficionados en las gradas. El defensa Jannis Nikolaou compartió el descontento de los aficionados después de la derrota por 0:5 contra el 1. FC Köln, diciendo: "Puedo entender perfectamente cómo se sienten. Quieren algo diferente". Además de una derrota por 1:5 contra el FC Schalke 04, una derrota por 1:3 contra Magdeburgo y posteriormente una derrota por 1:4 en la Copa contra Frankfurt, el inicio de temporada del equipo de Baja Sajonia no podría haber sido peor, ocupando el último puesto de la tabla.

Antes de dirigirse a los aficionados, el capitán del equipo, Ermin Bicakcic, habló sinceramente con su equipo en un círculo. "Debemos mirarnos a nosotros mismos. Sin embargo, tengo fe en nuestro equipo", dijo el centrocampista Fabio Kaufmann. Antes del partido, el equipo fue superado por Colonia y recibió generosamente cinco goles de Timo Hübers (26 minutos), Dejan Ljubicic (34 minutos/61 minutos), Tim Lemperle (58 minutos) y Luca Waldschmidt (88 minutos). A pesar de su 29ª aparición en Colonia, los visitantes no lograron obtener la victoria.

El entrenador Daniel Scherning estaba furioso. "Trabajamos duro el año pasado para conseguir un puesto en la liga. Hoy lo hemos perdido y hemos entregado un desastre de 90 minutos". El entrenador del Eintracht no estaba contento con el rendimiento del equipo, atribuyendo los errores del equipo a la precipitación. "Corrimos precipitadamente por cada gol, cubrimos ocho kilómetros menos y hicimos fewer sprints. Eso es un número significativo", explicó Scherning.

La racha de 17 goles en cuatro partidos ha tenido un impacto obvio en el portero Lennart Grill del Braunschweig. "La misma situación se repite en cada partido: cedemos demasiado rápido", dijo el portero del Braunschweig. "Esto debería ser una llamada de atención". El mensaje del entrenador Scherning en la charla posterior al partido del sábado included letting it all sink in and identifying the causes. "Sin embargo, necesitamos presentar una imagen diferente la semana que viene contra el Karlsruhe SC", exigió el entrenador. La presión ya está aumentando en Braunschweig.

