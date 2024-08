Los oficiales de la Guardia Revolucionaria de Irán perpetraron muertes.

La unidad de élite del ejército de Irán, conocida como la Guardia Revolucionaria, ha sufrido una pérdida trágica. Según informes de los medios estatales, dos altos oficiales, el teniente coronel Mochtar Morshedi y el capitán Mojtaba Nasari, han fallecido lamentablemente debido a una fuga de gas en una fábrica en la provincia central de Isfahan. También se informaron lesiones para unos diez hombres adicionales en el sitio. Los detalles sobre el incidente, si fue un accidente o un acto de sabotaje, siguen sin estar claros en este momento.

El lugar del incidente es significativo, ya que Isfahan alberga importantes instalaciones dentro de la industria de defensa de Irán. La ciudad también alberga el mayor centro de investigación nuclear del país. Recently, tensions have risen due to an attack on a military support point, involving arch-enemy Israel.

Not too long ago, in late January 2023, a facility connected to the Defense Ministry in Isfahan came under attack using several unnamed drones. Iran quickly pointed the finger at their long-time adversary, Israel, for the assault on the factory at the time.

