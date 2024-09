Los niños se están entregando a la inhalación de "Gás Galáctico" para sus efectos intoxicantes.

Los mencionados artículos son cargadores llenos de óxido nitroso producidos por una corporación con sede en Atlanta, destinados exclusivamente a fines culinarios como cafés fríos, postres y salsas. Al descargarse, estos cargadores, hechos de cartuchos de acero inoxidable, ayudan a transformar productos lácteos y otros ingredientes en un estado espumado. Sin embargo, sin un componente alimenticio, la descarga emite solo óxido nitroso.

El mal uso del óxido nitroso —a menudo llamado "hacer whippets" por personas mayores— no es un concepto nuevo, según la doctora Gail Saltz, profesora clínica asociada de psiquiatría en la Facultad de Medicina Weill Cornell de la Universidad de Cornell y psiquiatra asociada en el Hospital Presbiteriano de Nueva York.

La práctica ha experimentado un crecimiento significativo en todo Estados Unidos y el Reino Unido, según un estudio publicado en marzo de 2018. En Gran Bretaña —donde es ilegal poseer la sustancia— el uso de óxido nitroso entre personas de 16 a 24 años quedó en segundo lugar solo después de la marihuana en 2020. De manera similar, los aumentos en el uso en los Países Bajos se han relacionado con un mayor número de jóvenes que presentan quejas neurológicas en los hospitales.

La adolescencia suele ser una etapa de curiosidad exacerbada, presión de los iguales, deseo de experimentar, necesidad de encajar, inestabilidad emocional y otros estresores que los adolescentes pueden intentar escapar, explicó Saltz.

"Todos esos factores pueden influir en que un adolescente intente una sustancia que induce la embriaguez", dijo, y añadió: "Las oportunidades de exposición se han expandido significativamente debido a las redes sociales".

Por ejemplo, TikTok intenta evitar que los usuarios accedan a contenido relacionado con "Gas de Galaxia" redirigiéndolos a líneas de ayuda y recursos sobre los efectos del mal uso de sustancias. Sin embargo, los videos que eluden la censura al excluir ciertas letras en la etiqueta aún obtienen millones de visualizaciones. Es importante tener en cuenta que algunos videos de redes sociales etiquetados como "Gas de Galaxia" muestran productos de otras marcas de óxido nitroso.

A pesar de no ser inherentemente siniestro, la disponibilidad de opciones de sabor puede resultar atractiva para los niños, según Saltz.

El mal uso de productos de óxido nitroso conlleva graves riesgos para la salud, según un portavoz de Gas de Galaxia. En un comunicado, la empresa expresó su preocupación por los informes y publicaciones en las redes sociales de personas que abusan de sus productos y ha suspendido temporalmente las ventas de cargadores de nata montada.

Los términos de uso y las condiciones de venta de la empresa prohíben expresamente el uso indebido, el mal uso o el intento de atraer a los niños. Si alguien abusa de un producto de óxido nitroso, se le anima a que contacte con la Línea de Crisis al 988 para obtener recursos de asistencia en el mal uso de sustancias.

Peligros del mal uso del óxido nitroso

El óxido nitroso se utiliza principalmente en entornos médicos, como para relajar a los pacientes antes de procedimientos dentales, explicó Saltz.

En esos contextos, "se suele utilizar como una mezcla de oxígeno y óxido nitroso, no como óxido nitroso puro, y se controla en un entorno monitorizado", dijo Saltz. "Se administra gradualmente, por lo que no restringe el suministro de oxígeno que recibiría de otra manera, y no es una entrada repentina".

Sin embargo, inhalar ráfagas rápidas de óxido nitroso puro puede reducir el suministro de oxígeno, lo que puede llevar a mareos, ataque al corazón, malestar general, pérdida de equilibrio, dolores de cabeza, náuseas, vómitos y convulsiones. Otros riesgos incluyen daño cerebral, anemia, daño nervioso, parálisis, deficiencia de vitamina B12 y dependencia del óxido nitroso.

El mal uso del óxido nitroso puede ser fatal, y el nivel de exposición requerido varía en función de la cantidad y la sensibilidad individual.

Informar a los niños sobre el mal uso de sustancias

Dado lo anterior, conversaciones activas y abiertas con los niños sobre el mal uso del óxido nitroso y el abuso de sustancias en general son fundamentales, destacó Saltz.

"La mayoría de los padres creen que su hijo no sabe o no descubrirá porque así lo desean", dijo Saltz. "Sin embargo, para cuando un niño llega a la preadolescencia, es muy probable que haya sido expuesto a tal información y que sea consciente de ella, con alguien entre sus iguales que lo haya probado. Es simplemente ingenuo suponer que 'si no hablamos de ello, no lo descubrirán y no lo experimentarán por casualidad'".

Saltz sugirió tener conversaciones antes de la preadolescencia en lugar de posponerlas hasta tarde en la escuela secundaria, lo que es común, ya que es más efectivo y no animará a los niños a abusar de las sustancias.

Inicia siempre la conversación con preguntas en lugar de una charla que pueda hacer que los niños se desentiendan, sugirió. Estas preguntas podrían ser: ¿Has oído hablar de esto? ¿Qué piensas, sabes y sientes al respecto? ¿Qué puedes ver en las redes sociales sobre esto? ¿Alguno de tus amigos está probando esto?

La discusión debe ser un proceso bidireccional, permitiendo que los niños expresen sus pensamientos mientras se transmiten las preocupaciones y respuestas a sus preguntas, dijo Saltz. Recuérdales que los videos de las redes sociales que muestran a jóvenes divirtiéndose mientras abusan del gas hilarante son solo una parte de la historia; no revelan el daño que pueden causar tales actividades y no todos pueden sufrir estos efectos. Anima a tu hijo a confiar en ti antes de probar algo que encuentre en línea.

Estoy disponible las 24 horas del día para charlar o responder preguntas, y si tu hijo o sus amigos alguna vez se meten en un apuro, intervendré antes de hacer preguntas, según Saltz.

Los signos de que tu hijo podría estar abusando del óxido nitroso podrían incluir cartuchos vacíos en su habitación, ataques de risa incontrolable, un estado de ánimo inexplicablemente alto y extrañamente alegre, dinero misteriosamente desaparecido y la asociación con niños que presentan comportamientos similares, explicó Saltz.

Otras banderas rojas podrían incluir una caída en el rendimiento académico o atlético, o un afecto insólito por la soledad.

Si tu hijo pregunta casualmente si la familia puede comprar un cargador de nata montada, o si descubres que falta uno, estos también son señales de advertencia.

Si cree que su hijo usa con frecuencia cualquier cosa, Saltz aconsejó que podría ser una buena idea llevarlo a un profesional de la salud mental —alguien con experiencia en el uso o abuso de sustancias. Simplemente decirle a su hijo que pare podría no ser una opción.

El mal uso del óxido nitroso puede llevar a diferentes problemas de salud, incluyendo desmayos, ataques cardíacos e incluso convulsiones. Para promover el bienestar y mantener una buena salud, es crucial tener conversaciones abiertas con los niños sobre el mal uso de sustancias, incluyendo el óxido nitroso, antes de que se encuentren con dicha información inesperadamente.

Lea también: