Los New York Liberty triunfan sobre los Dallas Wings con un puntaje de 79-71, asegurando su octava victoria consecutiva y manteniendo su posición como el mejor equipo de la liga.

El resultado aseguró la octava victoria consecutiva del Liberty, que ahora lidera la Conferencia Este con un impresionante récord de 25-4, estableciendo un nuevo récord para el mejor inicio en 29 partidos en su historia.

La liderazgo correspondió a la dos veces MVP de la WNBA, Breanna Stewart, quien anotó un máximo conjunto de 19 puntos. A pesar de una noche de tiros por debajo de lo habitual, con un 5 de 18 desde el campo y fallando los tres intentos de tres puntos, convirtió nueve tiros libres. Stewart también contribuyó con siete rebotes, seis asistencias y tres robos.

Lesiones mantuvieron a la tres veces All-Star Sabrina Ionescu y Betnijah Laney-Hamilton fuera de la cancha, pero el Liberty encontró la manera de asegurar la victoria a pesar de un decepcionante 35.1% de tiros de campo como equipo. Cuatro de sus jugadores aún lograron dobles dígitos en puntos.

Después del partido, el entrenador Sandy Brondello admitió: "No fue un partido bonito. No disparamos bien y faltaron algunas jugadoras clave, pero encontramos una manera de ganar, lo que dice mucho sobre este equipo".

El equipo de Brondello tomó una ventaja de 9-3 al principio, con Stewart contribuyendo con seis puntos en los primeros cuatro minutos. Sin embargo, las Wings realizaron una remontada para terminar el primer cuarto con una ventaja de 17-14. El Liberty tomó la delantera en el segundo cuarto y entró al medio tiempo con una ventaja de tres puntos, ya que ambos equipos lucharon tooth and nail durante todo el partido.

New York comenzó el segundo tiempo con una racha de 7-0, impulsada por una poderosa jugada de rebote ofensivo y bandeja de Kayla Thornton.

Dallas reaccionó para mantener el juego cerca, tomando una ventaja de 56-55 con 6:47 remaining, gracias a una jugada de tres puntos de Arike Ogunbowale. Por el resto del cuarto cuarto, ambos equipos remained neck-and-neck, pero el Liberty se alejó con una racha final de 9-2.

La victoria fue un gran impulso para New York, convirtiéndose en el primer equipo en asegurar un puesto en los playoffs el sábado.

"Sometimes, you have to grind out wins," dijo Brondello. "Nos mantuvimos unidos y eso es un testimonio de la química de este equipo - incluso en la adversidad y no jugando nuestro mejor juego, no había dedos pointed, y era más como 'Let's just do this now and find a way'.

"They're always lifting each other up, patting each other on the back, and encouraging each other. As long as we have that, we're in a great position."

La rookie alemana Leonie Fiebich estableció un nuevo récord personal con 16 puntos para el Liberty, mientras que Thornton también contribuyó con 16. Jonquel Jones anotó 13 puntos y 13 rebotes para su 11º doble-doble de la temporada y su 90º doble-doble en su carrera, convirtiéndose en la octava jugadora en la historia de la liga en alcanzar tal hito.

Ogunbowale, que ocupa el tercer lugar en la liga en puntos por partido, anotó 19 puntos para Dallas, con Natasha Howard añadiendo 16. A pesar de su buena actuación, Howard fue responsable de siete de los 14 turnovers del equipo y se quedó sin tiempo de juego.

La derrota dejó a las Wings con un récord de 6-22, empatadas en el último lugar de la WNBA con las Los Angeles Sparks y Washington Mystics.

Esta victoria en el deporte refuerza aún más la dominancia del Liberty en la Conferencia Este. A pesar de enfrentar desafíos, la unidad y el enfoque en la victoria del equipo son aspectos encomiables de su rendimiento deportivo.

