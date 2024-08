Los neoyorquinos son advertidos desde el cielo sobre el peligro inminente de las tormentas mientras la ciudad despliega drones

Con un zumbido de fondo, un dron equipado con un altavoz vuela sobre las casas advirtiendo a las personas que viven en apartamentos de sótano o planta baja sobre las inminentes lluvias intensas.

"Prepárense para abandonar su ubicación", dijo la voz desde el cielo en el metraje Released el martes por la agencia de gestión de emergencias de la ciudad. "Si ocurre inundación, no duden".

Se desplegaron aproximadamente cinco equipos con múltiples drones cada uno en barrios específicos propensos a inundaciones. Zach Iscol, comisionado de gestión de emergencias de la ciudad, dijo que los mensajes se estaban transmitiendo en múltiples idiomas. Se espera que continúen hasta que el clima afecte los vuelos de drones.

Las inundaciones repentinas han sido mortales para los neoyorquinos que viven en apartamentos de sótano, que pueden llenarse rápidamente en una torrentera. Once personas se ahogaron en tales hogares en 2021 debido a la lluvia de los restos de Hurricane Ida.

Los drones son adicionales a otras formas de mensajería de emergencia, incluyendo redes sociales, alertas de texto y un sistema que llega a más de 2,000 organizaciones comunitarias a lo largo de la ciudad que sirven a ciudadanos mayores, personas con discapacidades y otros grupos.

"Sabes, vivimos en una burbuja, y tenemos que llegar a la gente donde están en las notificaciones para que puedan estar preparados", dijo el alcalde de Nueva York, Eric Adams, en una rueda de prensa el martes.

Adams es un autoproclamado "fanático de la tecnología" whose administration has tapped drone technology to monitor large gatherings as well as to search for sharks on beaches. Under his watch, the city's police department also briefly toyed with using a robot to patrol the Times Square subway station, and it has sometimes deployed a robotic dog to dangerous scenes, including the Manhattan parking garage that collapsed in 2023.

