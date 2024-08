- Los municipios luchan contra la escasez de cualificaciones

La escasez de trabajadores cualificados también está aumentando la presión sobre las administraciones municipales de Turingia. "La situación en algunas áreas actualmente puede describirse como tensa", dice Christian Bettels de la administración municipal de Altenburg, por ejemplo.

La situación se evalúa de manera similar en Jena, Gera, Erfurt, Suhl y Eisenach. Sobre todo, en personal altamente especializado - como en la construcción de rascacielos, pero también en los sectores social y de TI o con el cuerpo de bomberos - muchas municipalidades informan de problemas para contratar personal. En todas las administraciones, la tasa de absentismo a veces alta está causando dificultades adicionales: una y otra vez se busca reemplazos para los empleados enfermos o se reasignan tareas internamente para mitigar las ausencias.

En Altenburg, actualmente hay once vacantes en casi todas las áreas de la administración municipal, según Bettels. Sin embargo, ya es aparente que la necesidad de personal aumentará en los próximos años debido a la jubilación de empleados mayores. Eisenach también tiene once posiciones sin cubrir. Básicamente, el número de solicitantes ha disminuido en los últimos meses, pero casi todas las posiciones han sido cubiertas, dice una portavoz de la ciudad. Hasta ahora, no ha habido efectos en los tiempos de procesamiento, pero ha habido algunas horas de apertura reducidas en la biblioteca.

Billetes de trabajo y teletrabajo como incentivos

En Suhl, a veces ha llevado dos o tres rondas de solicitudes para encontrar empleados adecuados, dice el portavoz Steven Bickel. Hay posiciones abiertas especialmente para especialistas administrativos en el servicio medio y superior, con un total de alrededor de 16 así-called full-time equivalents. "Básicamente, los empleadores en el sector público también tienen que ofrecer más para incluso recibir solicitudes", dice. Estos van desde billetes de trabajo y bicicletas hasta incentivos financieros y opciones de teletrabajo.

"La administración municipal está básicamente en funcionamiento a pesar de la escasez de trabajadores cualificados", resume la portavoz Heike Dobenecker la situación en la administración municipal de Erfurt. Sin embargo, la escasez es especialmente notoria en profesiones que también están muy demandadas y a menudo mejor pagadas fuera del sector público. Por ejemplo, no fue posible encontrar un nuevo jefe de departamento para los sistemas operativos Unix después de que un empleado se fue - ni siquiera hubo solicitudes adecuadas. Básicamente, hay "desafíos en la contratación" en todas las áreas con requisitos específicos para los solicitantes.

En Gera, una portavoz dice que hay una demanda especialmente alta de personal. Actualmente hay 188 posiciones sin cubrir en toda la administración. En total, alrededor de una quinta parte de las posiciones no están cubiertas, a las que se suman las ausencias por enfermedad, licencia por maternidad o vacaciones. Debido a la situación presupuestaria, hubo un congelamiento de contrataciones en la administración de Gera, que se levantó a principios de julio de 2024. La situación actual también está afectando las ofertas básicas de la administración municipal: actualmente hay que esperar hasta octubre para concertar una cita con el servicio ciudadano, se dice.

En Jena, actualmente hay 40 posiciones sin cubrir, según una portavoz. Hay especialmente escasez de personal en el sector social y en la oficina de ayudas para la vivienda. Si bien el servicio ciudadano funciona normalmente, el tiempo de espera en la oficina de licencias de conducir actualmente es de cinco semanas, y también hay tiempos de espera más largos para las inscripciones en la oficina de registro civil. La autoridad de ciudadanía está especialmente afectada: aquí hay que esperar entre 12 y 14 meses para una cita.

