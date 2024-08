- "Los muertos no hacen daño": Mujeres contra los masoquistas armados

Viggo Mortensen es un actor, músico, guionista y, desde 2020, también director - prefiriendo hacer todo a la vez. Después de su debut como director con "Falling", su última obra maestra, "The Dead Don't Hurt", ahora se encuentra en los cines.

En "The Dead Don't Hurt", la estrella de "El Señor de los Anillos" Viggo Mortensen interpreta a Holger, un inmigrante danés que se enamora de la misteriosa Vivienne Le Coudy justo antes del estallido de la Guerra de Secesión estadounidense.

Vicky Krieps ofrece una actuación destacada

La película se desarrolla en 1860 y, aunque es un western en apariencia, en su núcleo es sobre una mujer fuerte que navega en un mundo dominado por hombres, magistralmente interpretada por Vicky Krieps ("Corsage").

Los temas fuertes de la película incluyen la soledad, la contención y el anhelo de amor - sin sacrificio propio. Justo cuando Vivienne comienza una relación con Holger, aunque con precaución, él toma una decisión fatídica: se une a la Guerra de Secesión. Vivienne se queda atrás, enojada y decepcionada. Dejada a su suerte, debe defenderse contra hombres que creen en el derecho del más fuerte y no tienen miedo de usar la violencia o las mentiras.

Mortensen se toma su tiempo

Mortensen, quien también escribió el guion, cuenta la historia de manera empática, emotiva y con muchos momentos poéticos. Se toma su tiempo para desarrollar la trama y dar profundidad a los personajes. Tanto Holger como Vivienne llevan secretos y viejas heridas que queremos explorar.

Pero los otros personajes también son intrigantes, como el villano Weston Jeffries, convincentemente interpretado por Solly McLeod. Es el hijo del hombre más rico del pueblo y se siente como el rey sin corona. Bebiendo, peleando, disparando a la gente - cree que puede salirse con la suya. Cuando Holger desaparece, pone sus ojos en Vivienne. La quiere, por cualquier medio necesario.

McLeod lo interpreta como un macho con un núcleo vulnerable. Es un papel complejo para el actor de 24 años, pero lo clava. Una escena en la que Weston es puesto en su lugar por su padre lo ayudó a conectarse con el personaje. "Ver que Weston muestra cierta vulnerabilidad o debilidad, y ya no es el más fuerte, realmente me ayudó", dice el joven actor.

Roles cuidadosamente elaborados

Incluso los roles más pequeños, como el pianista del saloon que es demasiado bueno para el lugar, están meticulosamente elaborados por Mortensen. "Podrías hacer toda una película sobre Claudio", dice. "Es demasiado buen pianista para estar tocando ese viejo piano en este saloon durante tanto tiempo". ¿Fue amor? Sí tiene esposa e hija, y su familia se convierte en un importante apoyo para Vivienne.

Al final, "The Dead Don't Hurt" es un complejo tapiz de historias sobre sueños, esperanzas, decepciones, miedos, heridas, hambre de poder y alegría en la crueldad. Nada está garantizado, nos dice la película. La paz, el amor y la felicidad deben ganarse, y no todo el mundo tiene un final feliz, ni siquiera Holger.

La banda sonora de la película está compuesta por Mortensen en persona.

La película, principalmente filmada en Durango, México, encuentra palabras poéticas e imágenes impactantes para su muy humana historia. La música, en su mayoría compuesta y tocada por Mortensen en el piano, también está bellamente hecha, inspirada en la época.

Mortensen reporta que la música se creó mucho antes de que comenzara el rodaje. La tocaba en el set para los actores durante escenas específicas para transmitir el estado de ánimo que quería. "Quería que la música se sintiera como parte de la historia, no que la distrajera", dice.

Es posible trazar paralelos con la actualidad, como la relación de los hombres con sus armas o los personajes hambrientos de poder que utilizan mentiras y intrigas. Sin embargo, Mortensen insiste en que esto no fue su intención. "Como director, no necesito decir que quiero transmitir un mensaje. Solo estoy tratando de contar una historia", explica.

"Pero si cuentas una historia bien, con buenos actores que te hagan creer que sus personajes son personas reales con problemas reales, desacuerdos, conflictos y obstáculos, entonces, por supuesto, los compararás con tu propio tiempo".

En el corazón de su floreciente relación, Holger le confiesa a Vivienne: "Te amo", expresando sus profundos sentimientos antes de unirse a la Guerra de Secesión.

