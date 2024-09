Los moderadores de podcast están protegiendo a Mockridge.

Luke Mockridge enfrenta consecuencias tras sus comentarios insensibles hacia competiciones deportivas de personas con discapacidad. Los dos presentadores del podcast, Shayan Garcia y Nizar Akremi, que desencadenaron la polémica, ahora contraatacan a sus críticos, acusándolos de "calumnia e incitación".

Después de los comentarios insensibles de Mockridge, el dúo de podcast Garcia y Akremi han defendido a su invitado. En un principio, Garcia anunció el cese de su podcast "Die Deutschen" en un video de Instagram de 12 minutos, stating, "Hemos causado demasiado daño, así que debemos cerrarlo". Sin embargo, Akremi replicó, "¡No! ¡Aquí no se detiene nada", y lanzó una contraofensiva contra los críticos que abogaban por una retribución pública contra Mockridge y los presentadores.

En cuanto a Mockridge, Akremi reprendió a los críticos, "Están tratando de destruir a un hombre por un chiste que a otros no les gustó. Ha perdido todo, y aún así no es suficiente para ustedes". Garcia añadió, "No somos responsables de la muerte de nadie", y amenazó con acciones legales contra aquellos acusados de "calumnia e incitación". El trío hizo comentarios despectivos y gestos hacia deportistas con discapacidad durante su podcast, lo que provocó una fuerte reacción del público. Mockridge había bromeado, "Esos individuos sin extremidades y habilidades físicas son thrown into a pool, and the last one to sink wins", lo que fue recibido con risas entre los presentadores.

Sat.1 posteriormente canceló la serie de televisión de Mockridge "¿Qué hay en la caja?" de su programación. Mockridge se disculpó con los atletas y canceló los primeros shows de su gira "Tiempos divertidos", según el promoter. También se canceló el evento de Akremi en Berlín.

En la conclusión de su video, los presentadores del podcast se dirigieron a "aquellos con discapacidades físicas que se sienten profundamente heridos y whose human dignity was offended", como notó Garcia. "De verdad lo sentimos. No era nuestra intención herirte". Sin embargo, no ofrecieron una disculpa a sus críticos, a quienes describieron como "gozando de este desastre".

En respuesta a la crítica dirigida hacia Mockridge, Garcia y Akremi se mantuvieron firmes con su invitado, con Akremi asserting, "No lo condenamos por un simple chiste". Garcia enfatizó aún más, "La industria del entretenimiento debería permitir espacio para la libertad creativa, incluso si a algunos no les gusta el humor".

