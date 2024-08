Los mitos tropicales que rodean a Kader Loth plantean desafíos para los ancianos.

Kader Loth, de 51 años, actualmente lidia con preocupaciones sobre criaturas hostiles y campistas molestos en la selva de Sudáfrica. En realidad, también lidia con preocupaciones sobre su futuro. Como admite sinceramente, su modesta pensión no será suficiente.

La regla antigua de mantener en secreto la situación financiera no se aplica a Loth. Ella comparte su situación con el periódico Bild, revelando: "Recibí mi notificación de pensión - €280 al mes, a partir de los 65 años. Es terrorífico".

No es la única en esta situación, explica. "Muchos famosos creen que no recibimos pensiones estatales, y si lo hacemos, no es suficiente para vivir. Es realmente preocupante". Ella respeta mucho la vejez, incluyendo la parte financiera.

Para evitar la perspectiva de sobrevivir con €280 al mes en la jubilación, ella está preparándose de antemano. Esto incluye su regreso al show de RTL y RTL+ "Soy una estrella - La batalla de las leyendas del jungle". En 2017, Loth llegó al quinto lugar en "Soy una estrella - ¡Agárrame si puedes!" (IBES), y ahora está enfrentando el famoso campamento de la selva nuevamente, uniéndose a otras 12 "leyendas del jungle" en una batalla por la corona de la selva y €100,000 en premios.

"No quiero acabar sin hogar en mi vejez"

Ella está tentada por la "atractiva" tarifa solo por participar, una cantidad que fácilmente podría cubrir su brecha de pensión. Ella admite: "Por supuesto, eso es parte de la razón por la que lo estoy haciendo de nuevo". Su objetivo es claro: "No quiero acabar sin hogar en mi vejez".

Durante su estancia en IBES en 2017, se dice que ganó €80,000 en tarifas. Sin embargo, ella es rápida en señalar: "Una parte considerable va a la oficina de impuestos".

No está confiando solo en las apariciones en televisión para asegurar su vejez. También está invirtiendo en su pensión privada y ha contratado varios seguros. Incluso está considerando comprar una propiedad, a pesar de los precios altos.

