Los minoristas están engañando a los consumidores para que gasten más con el lanzamiento de Halloween antes que nunca

Siguiendo los pasos del Navidad de Verano del año pasado, ¡bienvenido a Summerween!

Muchas grandes cadenas minoristas están entrando en la temporada de miedo antes que nunca, y los consumidores no pueden tener suficiente.

Popularizado por la serie de televisión de Disney "Gravity Falls", los usuarios de TikTok están mostrando sus fiestas de Summerween con sandías talladas como calabazas de Halloween, sándwiches de helado en forma de ataúd y esqueletos apoyados en flotadores de piscina.

Starbucks también se subió a la tendencia, lanzando su amado (o odiado, dependiendo del punto de vista) latte de especias de calabaza el jueves, el día más temprano que ha comenzado a vender la bebida estacional.

Pero toda la emoción de adelantarse a Halloween llega en un momento en que los consumidores muestran más señales de estrés financiero. Están agotando sus ahorros y asumiendo niveles récord de débitos en tarjetas de crédito mientras lidian con precios altos y un mercado laboral en enfriamiento. Como resultado, los consumidores están reduciendo los gastos, desde hamburguesas en McDonald's hasta viajes a Disney World.

Y sin embargo, la corriente no parece tener fin para Halloween, dicen los expertos, sugiriendo que los consumidores tienen más combustible en el tanque, al menos para algunas compras.

"Si los minoristas estaban preocupados de que '¡Oh, no!, ¡este consumidor se está secando!', lo último que comprarían sería un montón de enormes calabazas", dijo Laura Champine, analista senior de consumidores en Loop Capital Markets. Si fuera ese el caso, veríamos a más minoristas promocionando productos básicos para el consumidor, como bolsas de basura, productos de limpieza y bombillas, dijo.

Al mismo tiempo, el temprano empuje de Halloween podría ser parte de una estrategia para tratar de atraer a más compradores con la idea de que "si no están gastando en un área,maybe they’ll spend on this", dijo Joe Feldman, analista senior de retail en Telsey Advisory Group.

Y a lo largo del año hasta ahora -ya sea el Día de San Valentín, el Día de la Madre o el 4 de julio- los productos estacionales "han sido el área en la que la gente ha dejado que se les escape un poco en algunos bienes discrecionales", dijo a CNN.

Engañando a los consumidores para que se tratan más

"Está claro que los consumidores han estado interesados en comprar productos de Halloween cada vez más temprano", dijo Champine. Una tienda Costco que visitó en Los Ángeles comenzó a probar algunos productos de Halloween alrededor de marzo. En abril, visitó una tienda Costco en Nueva York y vio los mismos productos. "Solo lo lanzaron porque se estaba vendiendo bien". (Costco no respondió a la consulta de CNN).

Michaels dijo que comenzó a vender productos de Halloween en junio, lo más temprano que lo ha hecho el minorista.

"La demanda del consumidor impulsó el lanzamiento de nuestras colecciones estacionales, y llegó antes que nunca este año para Halloween", dijo John Gehre, chief merchandising officer de Michaels, en un comunicado proporcionado a CNN. El lanzamiento inicial de productos de Halloween en Michaels "ha superado consistentemente nuestras expectativas internas", agregó.

Subraya cómo, aunque los consumidores puedan querer reducir el gasto, "en el momento real, como cuando se marcan los productos de Halloween temprano, pueden gastar en lugar de eso", dijo Kelsey Robinson, socia senior de McKinsey.

Mientras tanto, el encargado senior de decoración de fiestas de Home Depot, Lance Allen, dijo que durante los últimos dos años el minorista comenzó a vender productos de Halloween en línea a partir de abril "impulsado por la alta demanda". Pero en las tiendas, no comenzará a almacenar productos de Halloween hasta alrededor del Día del Trabajo "para garantizar la consistencia año tras año", dijo Allen.

La fiesta de miedo, un punto brillante para tiendas de mejoras para el hogar como Home Depot y Lowe's, llega en un momento en que han luchado considerablemente en los últimos años después del auge de la renovación Covid, ya que más personas compraron casas. Ahora, con tasas de hipoteca y precios de casas elevados, fewer people are moving. That’s translating into fewer sales.

As a result, these retailers are even more worried about having unsold Halloween items come November that they’ll be forced to mark down, Champine told CNN. By selling Halloween goods earlier, they’re likely hoping it’ll decrease the likelihood of having to discount, she added. Home Depot said its Halloween strategy “has remained the same for the last few years.” Lowe’s declined to comment beyond sharing Google search data for “Halloween”.

Still, just because consumers have increasingly jumped at the opportunity to get an earlier start at Halloween shopping doesn’t mean it’ll stay this way forever, said Feldman.

“At some point, it could snap back.”

Lea también: