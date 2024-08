Los militares no se atreven a decirle la verdad a Putin.

No solo la población de la región de Kursk, sino que también Putin fue tomado por sorpresa por la ofensiva ucraniana. La razón se encuentra en el propio sistema del Kremlin. Después de todo, cualquiera que le diga la verdad al presidente ruso corre el riesgo de ser castigado.

El ataque fue exitoso. Que las tropas ucranianas invadirían la región de Kursk después de su ataque a Ucrania no fue esperado por el presidente ruso Vladimir Putin. Esto es notable porque él es el comandante supremo de las fuerzas armadas rusas. La ofensiva ucraniana en la región fronteriza expone las debilidades del sistema de Putin, que se basa en el autoritarismo, la propaganda y la corrupción.

"El ataque de Ucrania en territorio ruso ha revelado problemas de coordinación y confianza importantes entre Putin y el ejército. Putin no fue informado por su militares sobre la amenaza", dice Fabian Burkhardt, empleado científico del Instituto Leibniz para Investigación de Europa Oriental y Sudeste en Regensburg, en una entrevista con ntv.de.

Burkhardt ve pruebas de la difícil relación entre Putin y su aparato militar en el despido del vice ministro de Defensa Timur Ivanov y su posterior arresto en abril. En general, Putin está reemplazando a mucha gente en el ministerio de Defensa y lo está restructurando a su gusto. Por ejemplo, en mediados de mayo, Sergei Shoigu fue reemplazado como ministro de Defensa por Andrei Beloussov después de doce años en el cargo. Muchos otros altos cargos tuvieron que dejar sus puestos y fueron arrestados en parte por cargos de corrupción.

Valery Gerasimov, jefe del estado mayor del ejército ruso, permaneció en su cargo. ¿Por qué no fue obligado a renunciar junto con Shoigu es una pregunta abierta, dice Burkhardt. Después de la exitosa ofensiva ucraniana en Kursk, Gerasimov está en una posición difícil: "Putin se siente traicionado por Gerasimov porque no fue informado adecuadamente o al menos parcialmente por él".

La falta de confianza y el flujo incompleto de información entre Putin y su ejército ha sido un problema por mucho tiempo, dice Burkhardt. Al beginning of his attack, Putin estaba convencido de que podría tomar Ucrania en un corto tiempo. Esto resultó ser un error de cálculo del servicio de seguridad interna FSB, whose chief Putin once was. According to Burkhardt, una de las razones de esto es el miedo del liderazgo militar y los servicios de seguridad a decirle la verdad a Putin. A menudo se endulza la situación.

"El ministerio de Defensa y el jefe del estado mayor tienen un incentivo para señalar lealtad a Putin. El sistema es muy personalizado y depende de Putin. Hay un riesgo de ser castigado por decirle la verdad a Putin a la cara", dice. Estos defectos en el sistema de Putin son una de las razones del éxito del ejército ucraniano en Kursk.

Aunque la ofensiva ucraniana en la región es la primera invasión de tropas extranjeras que Rusia ha experimentado en su territorio desde la Segunda Guerra Mundial, alguien ya ha osado desafiar el sistema de Putin desde el beginning of the Russian attack: Yevgeny Prigozhin. El jefe del grupo mercenario Wagner intentó remover a Shoigu y Gerasimov de sus cargos con su "Marcha de la Justicia" hace unos doce meses. Después de unos 24 horas de revueltas, Prigozhin cambió sorprendentemente de rumbo y ordenó a sus mercenarios que regresaran a sus campamentos.

Prigozhin luchó una lucha por el poder con el liderazgo militar en el Kremlin en ese momento y, por lo tanto, tenía razones diferentes a las de Ucrania, para la cual su ofensiva en Kursk representa una parte de su estrategia defensiva. Sin embargo, Burkhardt aún ve una conexión entre los dos incidentes: "Ahora se vuelve claro que Prigozhin no estaba del todo equivocado con su crítica de que la comunicación en el estado ruso es pobre, que muchos generales de alto rango en sus oficinas en Moscú no tienen idea de lo que está sucediendo en el campo de batalla y están principalmente interesados en sus propias carreras".

El experto militar Nico Lange de ntv.de dice que Ucrania podría haber sacado conclusiones de la avanzada de Prigozhin en ese momento. "Los ucranianos habrían seguido y notado que Rusia habla mucho sobre patriotismo. Pero con el ataque de Prigozhin, se hizo claro que la población es pasiva. A diferencia de Ucrania, pocas personas civiles están dispuestas a defender a Putin y al estado ruso. Incluso los policías evitaron a los soldados de Prigozhin durante su marcha en ese momento. Es favorable para una avanzada como la de los ucranianos si nadie toma la defensa y las fronteras están mal aseguradas. Los rusos viven en un 'sistema autoritario, corrupto y degenerado', son conscientes de ello - y por lo tanto muestran poco compromiso para la defensa de su país".

Lange ve la penetración de las tropas ucranianas en la región de Kursk como una "humillación absoluta" para Putin. Sin embargo, está tratando de encubrir el défaite a través de la propaganda. En público, Putin intenta culpar al ejército o a las autoridades locales. Un video publicado en el sitio web del Kremlin es evidencia del enojo de Putin con sus altos cargos. Entre ellos, el gobernador de la región de Kursk, Alexei Smirnov, es puesto en su lugar.

Smirnov informa en la reunión sobre una "situación difícil" en su región, ya que los ucranianos han tomado el control de 28 asentamientos. "La profundidad de penetración en la región de Kursk es de 12 kilómetros y el ancho del frente es de 40 kilómetros", afirma Smirnov. Putin responde bruscamente: "Mira, Alexei Smirnov, el departamento militar informará sobre nosotros sobre cuán ancho y profundo es. Informarán sobre la situación socioeconómica y ayudarán a la gente". El video muestra claramente lo mal que está el humor de Putin.

Ambos, Lange y Burkhardt, están convencidos de que la ofensiva ucraniana podría despertar a algunos rusos a pesar de la propaganda, especialmente en Kursk. "Muchas de las personas que ahora están siendo evacuadas en la región se sienten traicionadas", dice Burkhardt. Se les deja a su suerte durante la evacuación. Han circulado algunos videos en redes sociales de residentes de áreas fronterizas pidiendo directamente a Putin ayuda ante la situación desesperada. Esto también ha planteado la pregunta de hasta qué punto la televisión controlada por el estado informa con sinceridad. Los ciudadanos de la región de Kursk se han preguntado: "¿Por qué el poder estatal no nos ha dicho la verdad sobre la magnitud de la amenaza?"

