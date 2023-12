Los miembros del reparto de "Yellowstone" participarán en el acto especial "Ride to the Polls

Piper Perabo y Mo Brings Plenty se unirán a Loren Anthony ("Dexter: New Blood"), Ryan Begay ("Breaking Bad") y Nicole Kang ("Batwoman") para aumentar la concienciación de los votantes como parte de un esfuerzo de Ride to the Polls dirigido por las organizaciones Harness y Protect the Sacred.

La Cabalgata Solidaria tendrá lugar el 15 de octubre en Monument Valley, Arizona.

"Es fundamental que en nuestro país cambiemos la narrativa nacional para centrarnos en los derechos y las voces de las comunidades negras, indígenas y de personas de color", dijo a CNN America Ferrera, fundadora de Harness junto con Ryan Piers Williams y Wilmer Valderrama, en una entrevista por correo electrónico. "Todos tenemos que hacer lo que podamos para aumentar la participación de estos votantes, especialmente los que viven en comunidades rurales y privadas de sus derechos. Con muchos sistemas de nuestra democracia bajo ataque, Harness se ha comprometido a ayudar a proteger el derecho al voto de todos los estadounidenses y hacerlo utilizando las fortalezas que sabemos que tenemos a través de la narración y la organización culturalmente competente sobre el terreno."

El acto es una ampliación de una iniciativa iniciada por Allie Young, organizadora de Ride to the Polls y fundadora de Protect the Sacred.

Hace dos años, Young se unió a los líderes de la Nación Navajo en una cabalgata de 32 km para llevar a los votantes diné a los colegios electorales, una oda a sus antepasados que cabalgaban durante horas para depositar su voto.

"Lancé Ride to the Polls en 2020, con la esperanza de llegar a los jóvenes de mi comunidad que no estaban motivados para votar por una buena razón", dijo a CNN. "No creo que sea solo la comunidad nativa la que se siente así. Creo que las comunidades BIPOC, las comunidades privadas de derechos, de todo el país sienten que ya no saben en qué confiar. Creo que hay mucha gente que se siente realmente fatigada por los mensajes generales del tipo "Consigue el voto"."

Los comentarios que recibió en 2020, dijo Young, reflejaban un sentimiento de decepción general en "un sistema que no fue diseñado para nosotros".

"Y yo (estaba) como, 'Estoy contigo'. Pero cuando participamos, nuestro voto es poderoso", dijo.

Young y Harness se propusieron organizar más actos de Ride to the Polls con ese objetivo.

"Cuando nuestros antepasados -ya sea en la comunidad indígena, la comunidad negra, la comunidad latina- todos venimos de estas historias en las que nuestros antepasados tuvieron que luchar por nuestra existencia actual", dijo Young. "Ese es el mensaje que quiero difundir a medida que nos expandimos: nuestro poder y nuestra resistencia. Cuando nos unimos como comunidades y nos ponemos de pie, cuán poderosos somos en realidad".

Otro acto previo a las elecciones de mitad de mandato tendrá lugar en San Antonio y se llamará Quince to the Polls. El 29 de octubre, las jóvenes que celebran sus Quinceañeras aprovecharán la ocasión para animar a sus familias y comunidades a participar en la votación anticipada y el día de la votación. En agosto se celebró un evento de Skate to the Poll s.

El acto del sábado en Arizona culminará en el Kayenta Rodeo Grounds, donde habrá una mesa redonda sobre el voto, así como información sobre los colegios electorales, comida y música.

Fuente: edition.cnn.com