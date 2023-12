Los medicamentos para la diabetes y la pérdida de peso cuestan más en EE.UU. que en otros países, según un análisis del KFF

El análisis examinó el precio de un suministro para un mes de semaglutida, utilizada en el medicamento para la diabetes Ozempic y su medicamento hermano para la pérdida de peso Wegovy, así como el medicamento para el azúcar en sangre tirzepatida, vendido como Mounjaro para tratar la diabetes de tipo 2 y utilizado fuera de etiqueta para la obesidad.

Wegovy encabezó la lista, con un coste de 1.349 dólares en EE.UU., el cuádruple del precio de venta en Alemania y 41⁄2 veces el precio en los Países Bajos.

Un suministro de Mounjaro para un mes en EE.UU. se vende a 1.023 dólares, más del triple de lo que cuesta el medicamento en Japón y más del doble que en los Países Bajos.

Ozempic cuesta algo menos de mil dólares en EE.UU. -936 dólares-, pero al otro lado del charco, los habitantes del Reino Unido y Francia pueden comprar el medicamento por menos de 100 dólares: 93 y 83 dólares, respectivamente.

Los precios de lista de estos medicamentos no son necesariamente los que la gente paga de su bolsillo; los fabricantes tienen a veces cupones, y las aseguradoras privadas pueden negociar precios más bajos.

"Incluso si los precios bajaran un poco, el encarecimiento de los medicamentos y el aumento de las tasas de obesidad en EE.UU. podrían tener un mayor impacto en el gasto sanitario general en EE.UU. que en los países de su entorno", afirma la KFF en un comunicado de prensa.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., alrededor del 42% de los adultos a partir de 20 años padecen obesidad, lo que a menudo conlleva facturas médicas más elevadas.

"El costo médico anual estimado de la obesidad en los Estados Unidos fue de casi $173 mil millones en dólares de 2019. Los costos médicos para los adultos que tenían obesidad fueron $ 1,861 más altos que los costos médicos para las personas con un peso saludable", dijeron los CDC.

Otra encuesta de KFF publicada este mes encontró que casi el 60% de los adultos que están tratando de perder peso -e incluso una cuarta parte de los que actualmente no están tratando de perder peso- dicen que estarían interesados en probar un medicamento recetado para perder peso si se encontrara que es seguro y efectivo.

Según la encuesta de KFF, más de la mitad de los adultos opinan que los seguros deberían cubrir los medicamentos para adelgazar a cualquiera que quiera perder peso, y cerca del 80% dice que deberían estar cubiertos para las personas con sobrepeso u obesidad.

Deidre McPhillips, de CNN, ha contribuido a este reportaje.

