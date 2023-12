Los medicamentos contra el Alzheimer aprobados por la FDA estarán cubiertos por Medicare, con algunas limitaciones, según los CMS

Los medicamentos contra el Alzheimer que ralentizan la progresión del deterioro cognitivo estarán cubiertos por Medicare siempre y cuando hayan recibido la aprobación tradicional de la FDA y el equipo clínico reúna datos para un registro de cómo funcionan los fármacos en el mundo real, dijeron los CMS.

"Si la FDA concede la aprobación tradicional, los CMS están preparados para garantizar la cobertura a todos los beneficiarios de la Parte B de Medicare que cumplan los criterios", declaró en un comunicado la administradora de los CMS, Chiquita Brooks-LaSure.

CMS dijo que hay "fuertes precedentes" para el uso de registros para recopilar más información sobre un tratamiento recientemente aprobado.

La Asociación de Alzheimer criticó el uso de un registro, diciendo en un comunicado que crea "una barrera innecesaria" y "no debe ser un requisito para la cobertura de un tratamiento aprobado por la FDA."

El grupo de comercio farmacéutico PhRMA estuvo de acuerdo, diciendo en su declaración que "CMS está reafirmando su plan para restringir severamente el acceso de los pacientes."

"Exigir el uso de un registro para recibir estas importantes opciones de tratamiento limita significativamente el acceso. Por un lado, no todos los pacientes podrán o querrán participar en un registro de este tipo", afirma el grupo. "Además, los pacientes no pueden acceder a los tratamientos a través de cualquier y todos los proveedores si están obligados a participar en un registro, lo que significa que las personas mayores que buscan acceder a estos tratamientos potencialmente tendrán que viajar a un nuevo proveedor para ser tratados."

Reciba el boletín semanal de CNN Health

Suscríbaseaquí para recibir The Results Are In with Dr. Sanjay GuptaeveryTuesday del equipo de CNN Health.

La FDA ha concedido la aprobación acelerada a los medicamentos contra el Alzheimer lecanemab, comercializado como Leqembi, y Aduhelm. El programa de aprobación acelerada tiene por objeto acelerar la aprobación de fármacos que "satisfacen una necesidad médica no cubierta", incluso mientras los fabricantes continúan la investigación clínica para determinar la eficacia del medicamento. Ninguno de los dos ha recibido la aprobación tradicional.

El año pasado, Medicare restringió la cobertura de Aduhelm a las personas inscritas en ensayos clínicos que reunieran los requisitos necesarios, alegando en aquel momento que "la importancia de factores desconocidos graves podría resultar perjudicial".

La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia, término general que designa la pérdida de memoria y de capacidades intelectuales. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. calculan que unos 6 millones de personas padecen esta enfermedad. La enfermedad de Alzheimer es mortal y no tiene cura. Es una enfermedad de evolución lenta que empieza con pérdida de memoria y termina con graves daños cerebrales.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com