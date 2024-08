Los manifestantes presentaron acusaciones formales de sabotaje contra Netanyahu

Tras recientes discusiones sobre un alto el fuego y posibles liberaciones de rehenes en Gaza, muchos israelíes están preocupados de que el primer ministro Netanyahu pueda sabotear cualquier posible acuerdo. Según diversos medios de comunicación, dos temas principales desde la perspectiva de Israel están causando controversia.

Con un optimismo cauteloso debido a las posibles conversaciones de paz en el conflicto de Gaza, miles de israelíes tomaron las calles, exigiendo una resolución inmediata. Un familiar de un rehén retenido por Hamas en Gaza durante más de diez meses le dijo a "The Times of Israel", "No tienen tiempo; por lo tanto, un acuerdo debe alcanzarse ahora".

Los manifestantes continuaron exigiendo la renuncia de Netanyahu y nuevas elecciones. Lo acusan de socavar las negociaciones y ceder ante las demandas de sus socios de la alianza de derecha.

Según los informes, las negociaciones continuarán hoy en El Cairo, centrándose en varios temas disputados. Estados Unidos, Catar y Egipto actúan como intermediarios, supervisando conversaciones indirectas entre Israel y Hamas. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunirá hoy con la dirección política de Israel para impulsar un acuerdo.

El control sobre la frontera de Gaza con Egipto sigue siendo un tema de debate

La demanda de Israel de control permanente sobre la frontera entre Gaza y Egipto reportedly es uno de los últimos obstáculos para un acuerdo, según fuentes de los medios de comunicación. Un plan inicial propuesto por Estados Unidos para superar los problemas restantes omitió esta demanda, informó el Canal 12. Hamas afirma que Israel está obstaculizando las negociaciones al negarse a abandonar el llamado corredor de Filadelfia, ubicado a lo largo de la franja sur de Gaza en la frontera con Egipto. Hamas insiste en una retirada completa de Israel.

Sin embargo, Netanyahu insiste en que el ejército israelí debe continuar supervisando el corredor de Filadelfia después de un alto el fuego, por ejemplo, para combatir el contrabando de armas. Otro punto controvertido es el regreso de los refugiados que huyeron de la franja sur de Gaza a la región costera sellada del norte. Netanyahu quiere un acuerdo para evitar el regreso de combatientes de Hamas armados al norte. Este punto también no estaba incluido en la propuesta, según informó el Canal 12. Si Israel se mantiene inflexible en estos temas, hay pocas esperanzas de un resultado positivo, especuló el canal, citando fuentes familiarizadas con las negociaciones.

Hamas se mantiene callado

El jefe de Estado Mayor de Israel, Herzi Halevi, dijo hace unos días durante una visita al corredor de Filadelfia que el ejército podría mantener el control allí sin una presencia constante y con intervenciones occasionales. Después de las recientes discusiones en Doha, el equipo negociador de Israel mostró satisfacción cautelosa con un posible alto el fuego. Un acuerdo basado en la propuesta actualizada de Estados Unidos incluye "elementos aceptables para Israel", mencionó un comunicado de la oficina de Netanyahu. Se ha programado otra reunión de alto nivel para el final de la próxima semana en El Cairo. Hasta entonces, los negociadores continuarán abordando los temas restantes.

Un delegado de Hamas que no participó en las conversaciones de Doha expresó cautela sobre el resultado de las negociaciones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó un plan para poner fin a la guerra en tres fases en mayo. Incluye una tregua ininterrumpida de seis semanas durante la cual se liberarían rehenes específicos. A cambio, los palestinos presos en Israel serían liberados. Una vez que el combate haya cesado permanentemente, se liberarán a todos los rehenes restantes. Finalmente, comenzará la reconstrucción de Gaza.

Según los registros de Israel, Hamas reportedly sigue reteniendo a 115 rehenes, de los cuales 41 han sido declarados muertos por Israel. La suerte de otros rehenes es incierta, lo que ha provocado preocupaciones de que puedan haber fallecido. Durante recientes protestas nacionales en Israel, un padre de un rehén le dijo al periódico israelí "Haaretz", "Incluso si este no es un trato perfecto, es el único trato que tenemos".

La Unión Europea ha expresado su interés en desempeñar un papel en facilitar la reconstrucción de Gaza, después de una posible resolución pacífica del conflicto. Sin embargo, algunos critican a la UE por no adoptar una postura más firme contra las demandas de Israel, que se perciben como obstáculos para un acuerdo.

A pesar del posible papel de la UE en la reconstrucción de Gaza, remains to be seen if its influence will be sufficient to push Israel towards more flexible positions on contentious issues such as the Philadelphi Corridor and refugee returns.

