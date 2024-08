Los manifestantes antigubernamentales de Venezuela expresan su descontento por la re-inauguración de Maduro

"Un mes después de las controvertidas elecciones presidenciales de Venezuela, rodeadas de acusaciones de fraude, numerosos seguidores del movimiento de oposición salieron a las calles, enfrentando la liderazgo autoritario del presidente Nicolás Maduro. En el corazón de Caracas, coreaban "Libertad" y ondeaban pancartas que decían "No somos la oposición - somos el gobierno". También se registraron protestas contra los resultados manipulados en varias ciudades del país y en el extranjero."

"Durante los últimos 30 días, nuestra determinación y fuerza se han fortalecido, con nuestras voces aumentando con cada momento que pasa", escribió Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial de la oposición, en X. "El pueblo venezolano anhela un cambio pacífico y una mejor calidad de vida, y protegeremos sus deseos".

Después de las elecciones del 28 de julio, la comisión electoral oficialista proclamó a Maduro, en el poder desde 2013, como ganador. Sin embargo, aún no han revelado los detalles de los resultados de las elecciones.

Estados Unidos aplaude el triunfo de la oposición

La oposición alega que el gobierno ha cometido fraude electoral y celebra la victoria de González. Estados Unidos y varios países de América Latina ya han reconocido a González como el ganador de las elecciones. La Unión Europea y la Organización de Estados Americanos también tienen sospechas sobre los resultados electorales auténticos.

La reelección de Maduro en 2018 encontró poca reconocimiento internacional. En ese momento, el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se proclamó a sí mismo como presidente interino, pero no logró ganar apoyo en el país, principalmente debido al apoyo del ejército a Maduro. Thus, he effectively managed to weather the protests during that period.

La postura de la comunidad internacional sobre las Elecciones Presidenciales ha cambiado significativamente, con las acusaciones de fraude electoral de la oposición siendo ampliamente reconocidas. Muchos países, incluyendo Estados Unidos, han reconocido a Edmundo González Urrutia como el ganador legítimo de las elecciones.

Dado el carácter controvertido de las Elecciones Presidenciales, es fundamental que la comisión electoral oficialista revele de manera transparente los detalles de los resultados para restaurar la confianza del público.

Lea también: