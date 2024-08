Los manifestantes ambientales obstruyen el punto de acceso a Ámsterdam para los transatlánticos.

Activistas ecologistas de Extinction Rebellion causaron un disturbio el domingo por la mañana, impidiendo que un crucero ingresara al puerto de Ámsterdam. Se ataron a dos esclusas del puerto en Ijmuiden, un punto de entrada crucial para el tráfico marítimo del Mar del Norte con destino a Ámsterdam. Como resultado, el "Serenade of the Seas", un barco capaz de alojar mil camarotes de pasajeros, no pudo acceder al puerto. Además, un petrolero quedó detenido en su camino.

"El petróleo es letal, detén los cruceros" estaba escrito en una de las esclusas, como se capturó en una transmisión en vivo por Extinction Rebellion. La organización afirmó que otros dos cruceros también fueron detenidos el domingo. Sin embargo, el portavoz del puerto desmintió esto, confirmando que ambos barcos lograron llegar a su destino.

Este incidente marca el segundo disturbio en el área del puerto de Ámsterdam en un corto período de tiempo. El 10 de agosto, alrededor de 2000 pasajeros a bordo de un crucero que había sido obstruido fueron transportados al aeropuerto de Schiphol en autobuses y trenes, según informó el broadcaster holandés NOS.

Desde 2022, los activistas climáticos de Extinction Rebellion han recurrido con frecuencia a acciones de bloqueo. Una de sus recientes actividades includedetener el tráfico en la importante autopista A12 de La Haya.

Según un estudio de la organización sin fines de lucro Transport and Environment, los cruceros emitieron más de ocho millones de toneladas de CO2 en aguas europeas en 2022. Esto es equivalente a 50,000 viajes redondos entre París y Nueva York en avión. Por otro lado, según la Agencia Alemana de Medio Ambiente, el transporte aéreo es el modo de transporte más perjudicial para el medio ambiente.

El portavoz del puerto expresó su preocupación por el impacto de estos disturbios en el transporte de bienes y servicios, destacando la importancia de mantener el acceso al camino despejado para el carg

Lea también: