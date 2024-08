- Los líderes de la rama oriental de Edeka expresan su distanciamiento de la iniciativa anti-AfD

Edeka adopta una postura firme contra el partido AfD antes de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia, utilizando una campaña de marketing. Sin embargo, este movimiento ha causado descontento dentro de las filas de la empresa. Diversas sucursales en los estados alemanes del este se están distanciando de las acciones de Edeka. Los gerentes de tiendas locales, utilizando plataformas de redes sociales como Facebook e Instagram, han expresado que no se involucran en temas políticos y no apoyan la campaña de la empresa matriz.

Un comunicado de "Nah und Gut in Saxon Bockau", también afiliado a Edeka, afirma: "No comprendemos ni respaldamos por qué Edeka está expresando opiniones políticas, y nos distanciamos firmemente de ello". Sus mercados atienden a todos y operan de manera independiente como minoristas para su comunidad. Expresar opiniones políticas como corporación pone en peligro "nuestra existencia y empleos", agregan, enfatizando su dependencia de cada cliente.

Sentimientos similares fueron expresados por los propietarios de los mercados Edeka en Halberstadt, Aschersleben y Zerbst, todos de Sajonia-Anhalt. Las tres declaraciones incluyen la frase: "Soy un minorista de alimentos, no un político, y no me entrometeré en tales cuestiones utilizando mi mercado".

Edeka y la campaña anti-AfD

Edeka publicó un anuncio de página completa en "Frankfurter Allgemeine Zeitung", la revista semanal "Die Zeit" y en las redes sociales. Titulado "¿Por qué el azul no es una opción en Edeka", el anuncio se refiere al uso del color azul como el principal de AfD.

El anuncio presenta diversas frutas y verduras como pepinos, brócoli, plátanos, cerezas y fresas. El texto dice: "En la sección de frutas y verduras, hay una variedad de colores para elegir". Continúa: "La evolución nos ha enseñado: el azul no es una buena opción. En Alemania, los azules ya son la mayor amenaza para una sociedad diversa".

El partido AfD respondió a la campaña de marketing de Edeka. Torben Braga, portavoz adjunto del consejo estatal de Turingia, agradeció a una red social no mencionada por su "asiduo apoyo" en la campaña electoral. Se dirigió a Edeka diciendo: "Tus clientes, empleados y proveedores también votan por nosotros".

La asociación de comercio minorista HDE también critica al AfD

La Asociación Alemana de Comercio Minorista (HDE) también expresó su opinión públicamente esta semana. El presidente Alexander von Preen llamó a votar por los partidos democráticos. "Solo puedo advertir a todos los partidos que no distorsionen las normas sociales hacia la exclusión y el odio", dijo. "Eso no lleva a la sociedad y la economía hacia un futuro próspero, sino hacia un callejón sin salida", agregó.

Según la HDE, actualmente hay alrededor de 120,000 vacantes en el comercio minorista. "¿De dónde vendrá toda la mano de obra necesaria si los políticos excluyentes y aislacionistas llegan al poder?", preguntó von Preen. Describió al AfD como peligroso e irresponsable: "Con Bjorn Hocke, una figura destacada del AfD, ha vuelto a revelar su deseo de quiebra para las empresas familiares que públicamente apoyan una campaña por la diversidad en la sociedad y la economía", señaló von Preen.

Von Preen se refiere a la campaña "Hecho en Alemania - Hecho por la Diversidad", una iniciativa de más de 40 empresas alemanas. Los participantes incluyen la cadena de farmacias Rossmann, el fabricante de motosierras y equipos de jardín Stihl, el conglomerado alimentario Pfeifer & Langen, el fabricante de electrodomésticos Vorwerk y el especialista en audio Sennheiser. El candidato principal del AfD en Turingia, Höcke, había criticado la campaña en un evento electoral del fin de semana en Sommerda, según un informe de MDR, etiquetándola de hipócrita. "Espero que estas empresas enfrenten graves dificultades económicas", dijo Höcke.

