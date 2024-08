"Los líderes de Hamas son psicópatas"

Después del ataque del 7 de octubre de 2023, el hijo de un fundador de Hamas se convirtió en el portavoz internacional contra la organización terrorista. En una entrevista con ntv.de, Mosab Hassan Yousef también culpa a Islam por la inestabilidad en la región.

ntv.de: Han pasado casi diez meses desde el brutal ataque de Hamas que desencadenó la guerra de Gaza. ¿Te sorprendió que uno de los arquitectos de ello, Ismail Haniyeh, fuera asesinado en Teherán a finales de julio?

Mosab Hassan Yousef: Era uno de los artífices de la masacre del 7 de octubre. Estos criminales pensaban que estaban a salvo escondiéndose entre civiles en Gaza o en Qatar.

Pero ¿no era el jefe del llamado Bureau Político de Hamas?

Esta es una organización terrorista brutal impulsada por el odio religioso y una ideología ilusoria. Es responsable de la muerte de muchas personas inocentes, y su objetivo final durante casi 36 años ha sido la destrucción del pueblo judío. Mientras la comunidad internacional no pudiera llevar a este asesino en masa ante la justicia, no había alternativa. La eliminación de un terrorista de Hamas debería celebrarse.

¿Cómo crees que el asesinato de Haniyeh afectará el conflicto entre Hamas e Israel?

Hamas está siendo desmantelado poco a poco. Sus líderes pagarán por sus crímenes, independientemente de donde se escondan. Deberían haber sido eliminados al comienzo de la guerra en Qatar.

¿A qué te refieres?

Catar está cómplice en la brutal masacre del 7 de octubre. Financiaron a Hamas, les dieron inmunidad, infraestructura necesaria y probablemente también inteligencia. Su canal estatal "Al Jazeera" los presentó como un movimiento de resistencia. Pero solo porque Catar se presenta como un jugador global con su capital y recursos energéticos, no significa que no puedan ser responsabilizados.

Pero ¿no es Catar un mediador importante en este conflicto, especialmente en lo que respecta a la liberación de rehenes israelíes?

En absoluto, y la liderazgo de Hamas allí no tiene control sobre Yahya Sinwar en Gaza. No pueden presionar al nuevo jefe de Hamas y por lo tanto no tienen poder para convencerlo de liberar a los rehenes. Si las negociaciones son la única opción, Sinwar debería enviar una delegación a través de un paso seguro a El Cairo y hablar directamente con Israel. Pero Egipto también es culpable.

Por favor, explica eso.

La solución obvia para la crisis humanitaria en Gaza era abrir la frontera egipcia y permitir que los civiles salieran. Esto habría quitado a Hamas la carta de usar a los civiles como escudos humanos. Habría permitido a Israel eliminar la organización terrorista.

Hamas no puede destruir Israel, solo puede causar daños significativos a través de ataques terroristas. ¿Cuál es exactly su estrategia?

Es una organización terrorista suicida con una idea delirante dirigida a destruir al pueblo judío y reemplazar a Israel con un estado islámico. Los líderes de Hamas son psicópatas que no buscan el diálogo. No aceptan el derecho de Israel a existir, ni a nadie que no encaje en su ideología estrecha de miras.

¿Cuál es el objetivo final de Hamas, entonces?

Quieren un "estado global" con su versión radical del sunismo. No solo para destruir a Israel, sino también para eliminar a otros movimientos islámicos. Para ellos, la civilización occidental con su democracia, valores, derechos de la mujer y diversidad es mala y blasfema.

Cuando eras miembro de Hamas, prácticamente conociste a todos los líderes actuales. ¿Cómo los describirías?

Hace 15 años, Ismail Haniyeh quería matarme porque me opuse a que mi padre se convirtiera en parte de la dictadura islámica que Hamas buscaba en Gaza. Tuve contacto con líderes como Khaled Mashaal y otros terroristas de alto nivel que desde entonces han sido asesinados. Hamas en Gaza es incluso más radical que su facción en la Franja de Gaza. Están dispuestos a sacrificar a sus propios hijos por Allah y Palestina.

¿Crees que una democracia como Israel puede derrocar a Hamas?

Estoy convencido de que sí. Una vez pensé que Hamas era una ideología que no podía ser destruida, pero depende del Hermanos Musulmanes, y por lo tanto, de Islam y la humanidad. No podemos eliminarlo de la noche a la mañana, pero podemos desempoderarlo gradualmente. Incluso los nazis fueron derrocados, y su ideología se volvió insignificante.

¿Quién debería actuar en Gaza cuando termine la guerra?

Nadie debería ser recompensado por su violencia. Si los palestinos querían una solución, habrían aprovechado todas las oportunidades ofrecidas. Primero, la sociedad debe distanciarse del islamismo, y bajo el control de seguridad israelí y una administración civil árabe moderada, se deben encontrar soluciones económicas para lograr la prosperidad. La gente también debería recibir educación moderna, infraestructura y ayuda en todos los demás aspectos de la vida.

En tu nuevo libro "De Hamas a América", lanzado la semana pasada en inglés, cuentas tu historia de trabajar como espía israelí y tu nueva vida como cristiano en EE. UU. ¿Cuánto duele cuando te acusan de traicionar a tu familia y la causa palestina?

En absoluto. Durante la Segunda Intifada, siempre proporcioné información sobre los kamikazes y evité que llegaran a sus objetivos. No fui manipulado por nadie. Me sentía como si estuviera sirviendo a la humanidad.

Pero ayudaste al estado de Israel, que es considerado un enemigo por la mayoría de los palestinos...

Me di cuenta de que estaba luchando por la causa equivocada. Las naciones árabes siempre han utilizado el llamado problema palestino para destruir a Israel. Mientras los árabes conquistaron la región de Palestina bizantina en el siglo VII, el pueblo judío tiene una conexión física y espiritual de 3500 años con la tierra de Israel, que también se menciona en el Corán. Sin embargo, el islam radical está librando una guerra religiosa contra el judaísmo.

¿A qué te refieres?

Islam creee que tiene un monopolio de la verdad y ve el judaísmo como una corrupción, lo cual es un problema para Alá porque fueron desobedientes y cayeron en desgracia. Por lo tanto, los musulmanes tienen el derecho de castigar eternamente a los judíos, así como a todos los no musulmanes que no obedezcan o se sometan a Alá.

Después de la masacre del 7 de octubre, dijiste que este genocidio contra el pueblo judío era un asunto personal para ti. ¿Qué quisiste decir?

Sabía de lo que Hamas era capaz. En ese momento, me fui y escribí el libro para también advertir sobre su peligro. Muchos me llamaron mentiroso, pero 15 años después, el mundo entero fue testigo del resurgimiento de un monstruo y su genocidio el 7 de octubre.

Después de que Israel mató al número dos de la organización terrorista libanesa Hezbolá, su líder Nasrallah declaró que la guerra había entrado en una nueva fase. ¿Estamos al borde de una guerra comprehensiva entre Irán, sus proxies y el estado judío?

Estamos en esta fase desde hace 10 meses. Irán es una amenaza global muy seria y principalmente un enemigo estratégico de EE. UU. Está al borde de poseer armas nucleares. Si Washington hubiera abordado la realidad de la situación en el Medio Oriente desde el principio, podríamos haber terminado esta guerra con Irán y Hezbolá en tres meses. EE. UU. no ha entendido que legitimizar y normalizar tales actos terroristas lleva a un caos global.

¿Una alianza entre Israel y Arabia Saudita podría disuadir a Irán y sus proxies?

Una expansión de los Acuerdos de Abraham podría ayudar a ambos países, ya que tienen intereses comunes. Sin embargo, el Reino no es amigo de Israel ni del Oeste. La religión estatal de Arabia Saudita es una interpretación radicalmente conservadora del Islam suní, y han cofinanciado el terrorismo internacional durante años.

¿Cómo explicas que incluso después de la masacre cometida por Hamas, muchas personas en el mundo occidental condenan a Israel y lo acusan de genocidio?

Es asombroso cómo Hamas infiltró rápidamente Harvard y muchas otras universidades occidentales con su adoctrinamiento y propaganda de víctimas poco después de la masacre. Cometieron genocidio y vendieron al mundo que eran víctimas de un genocidio. Ahora estamos siendo testigos de una Intifada global basada en una narrativa falsa, que lleva a un caos mundial. La gente en el mundo libre ha caído en la trampa de Hamas como útiles idiotas.

Hezbolá afirmó que lucha más contra EE. UU. que contra Israel. ¿Estamos realmente en un choque de civilizaciones? ¿El Occidente contra el mundo islámico?

Muchos en el mundo islámico predican una estricta interpretación de la religión tal como era en el siglo VII. Sin embargo

