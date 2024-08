- "Los leones están amargos, tienen algo de huevo".

Los "Leones" están frustrados. Después de dos partidos en la 3.ª liga de fútbol, TSV 1860 Múnich sigue sin puntos. El punto bajo provisional fue el gol encajado el domingo en una derrota de 1:3 (0:1) ante el promovido VfB Stuttgart II. Dominik Nothnagel (57') sorprendió al portero René Vollath, que estaba lejos de la portería, desde su propia mitad de campo.

"Después del descanso, salimos como bomberos. A nadie se le engaña, y entonces nos meten este gol. Después del 0:3, piensas que no puede ser cierto", se quejó el capitán Jesper Verlaat en MagentaSport. "Duele mucho, y no es lo que esperas de un equipo promovido".

"La decepción es grande"

Antes del gol desde detrás de la línea del medio campo, Jarzinho Malanga (37') y Thomas Kastanaras (53') habían marcado para los suabos. Fabian Schubert (83') pudo reducir el marcador para el equipo de Múnich, que carecía de ideas en ataque.

"La decepción es grande. No permitimos un disparo a puerta hasta el 0:1", informó el entrenador Argirios Giannikis después del viaje a Aspach, a unos 40 kilómetros de Stuttgart. Luego su equipo "defendió demasiado pasivamente. Debimos hacer más". Al final, "se torció todo", dijo.

La idea de la línea de cinco defensas no funciona

Entre otras cosas, la idea de la alineación táctica en defensa. "Estuvimos mucho too pasivos en la primera mitad. La idea de jugar con una línea de cinco defensas no funcionó como habíamos esperado", analizó Verlaat. "No presionamos el balón".

El 1860 debe volver a encarrilarse rápidamente. El jueves tiene la 2.ª ronda de la Copa Toto contra el equipo de la liga del distrito de Ostallgäu FC Thalhofen. El 25 de agosto continúa en la 3.ª liga en casa contra el FC Viktoria Köln.

