Los jurados de Arizona querían acusar a Trump, los fiscales les instaron a no hacerlo.

El interés fue lo suficientemente fuerte como para que el fiscal principal del estado pidiera al gran jurado que no emitiera una acusación contra el ex presidente y presentara una presentación de PowerPoint para explicar su razonamiento.

En última instancia, el gran jurado no emitió una acusación contra Trump, quien ya había sido acusado a nivel federal por sus esfuerzos para desbaratar la victoria legítima de Joe Biden en las elecciones de 2020 por el fiscal especial Jack Smith y en Georgia por la fiscal del condado de Fulton Fani Willis.

Pero los documentos judiciales proporcionan nuevos detalles sobre los procedimientos secretos del gran jurado que llevaron a cargos contra otros 18, incluyendo al antiguo abogado de Trump Rudy Giuliani y su antiguo jefe de personal de la Casa Blanca Mark Meadows, así como información sobre la decisión de describir a Trump en los documentos de cargo como "co-conspirador no acusado 1". (Giuliani y Meadows se han declarado no culpables.)

Los fiscales citaron dos razones principales por las cuales el gran jurado no debería acusar a Trump: la falta de evidencia y una política del Departamento de Justicia de EE. UU. Que creen que obstaculizaría los cargos contra un ex presidente.

La política citada por los fiscales tiene que ver con las pautas del DOJ que limitan cómo el gobierno federal puede procesar a individuos ya acusados de delitos similares a nivel estatal.

El estado le dijo a los jurados del gran jurado que acusar a Trump sería "un gran asunto" y que no estaban seguros de tener "toda la evidencia para procesarlo en este momento", notando que tal hazaña podría tardar uno o dos años, según se muestra en el expediente judicial.

"Creo que deberían pesar mucho esta política. Y eso sería - ese es el motivo por el que no he recomendado que se incluya en el proyecto de acusación, a pesar de las claras indicaciones de todos ustedes de que hay un interés en perseguir un cargo en su contra", añadió el fiscal, refiriéndose a Trump.

"Pero eso - eso es - eso es mi análisis. Ese es el motivo por el que no lo ven. Y sé que puede ser decepcionante para algunos de ustedes. Lo entiendo. Pero es - ustedes - he oído que dijeron hoy que trabajamos en la otra dirección debido a esta política, y así es como estamos", le dijo el fiscal del estado al gran jurado.

Los extractos de la conversación del gran jurado se incluyeron como parte de la respuesta del estado a una moción de varios acusados que argumentaban una acusación selectiva y afirmaban violaciones de la ley anti-SLAPP.

Aunque Trump no ha sido acusado en el caso de subversión electoral de Arizona, la investigación sigue en curso y los fiscales no han cerrado la puerta a la posibilidad de acusar a más personas, incluyendo al ex presidente, si surge evidencia que respalde esa decisión, según fuentes de CNN.

Georgia sigue siendo el único estado donde los fiscales tomaron la medida de acusar a Trump junto con los aliados que lo ayudaron a mantenerse en la Casa Blanca, pero el caso de subversión electoral allí sigue en pausa hasta que un tribunal de apelaciones decida si Willis debe ser disqualificado.

